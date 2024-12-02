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Bakanı Tunç'tan CHP lideri Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine tepki
Bakanı Tunç'tan CHP lideri Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine tepki
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, CHP lideri Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine "İfade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözlerine tepki gösterdi.Bakan Tunç yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleğinin adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adı olduğunu belirtti.Savunma hakkının koruyucusu avukatları, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmanın ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmadığını aktardı."Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir" diyen Tunç, daha önce hakim ve cumhuriyet savcılarını hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özel'in şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam ettiğini açıkladı.Tunç açıklamasında şunları ifade etti:
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yılmaz tunç, özgür özel, chp, haberler, avukat
yılmaz tunç, özgür özel, chp, haberler, avukat
Bakanı Tunç'tan CHP lideri Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine tepki
00:12 02.12.2024 (güncellendi: 00:14 02.12.2024)
Adalet Bakanı Tunç, CHP lideri Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine "İfade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir" ifadeleriyle tepki gösterdi. Bakan Tunç söz konusu açıklamaların ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmadığını belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözlerine tepki gösterdi.
Bakan Tunç yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleğinin adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adı olduğunu belirtti.
Savunma hakkının koruyucusu avukatları, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmanın ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmadığını aktardı.
"Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir" diyen Tunç, daha önce hakim ve cumhuriyet savcılarını hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özel'in şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam ettiğini açıkladı.
Tunç açıklamasında şunları ifade etti:
"Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz. Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Sadece avukatlık mesleğine değil, görevini layıkıyla ve fedakarca yapan hiçbir meslek grubuna karalayıcı, küçümseyici sözler sarf edilmemelidir. Bu özenli tavır sorumluluk sahibi herkesin görevidir."