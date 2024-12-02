https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bakani-tunctan-chp-lideri-ozelin-istanbul-cumhuriyet-bassavcisi-gurlek-hakkindaki-sozlerine-tepki-1091039864.html

Bakanı Tunç'tan CHP lideri Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine tepki

Bakanı Tunç'tan CHP lideri Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine tepki

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, CHP lideri Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek hakkındaki sözlerine "İfade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T00:12+0300

2024-12-02T00:12+0300

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözlerine tepki gösterdi.Bakan Tunç yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleğinin adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adı olduğunu belirtti.Savunma hakkının koruyucusu avukatları, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmanın ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmadığını aktardı."Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir" diyen Tunç, daha önce hakim ve cumhuriyet savcılarını hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özel'in şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam ettiğini açıkladı.Tunç açıklamasında şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/chp-genel-baskani-ozel-bizim-belediyelerimiz-bembeyaz-kagit-gibi-ak-parti-koyu-gri-bir-kagit-gibi-1091018244.html

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yılmaz tunç, özgür özel, chp, haberler, avukat