https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/chp-genclik-kollari-genel-baskanligina-cem-aydin-secildi-1091040400.html

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Cem Aydın seçildi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Cem Aydın seçildi

Sputnik Türkiye

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda Cem Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na seçildi. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T02:37+0300

2024-12-02T02:37+0300

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politika

cem aydın

chp

chp gençlik kolları

gençosman killik

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CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı, 'Gelecek ve Umut' temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.Kurultayda yapılan seçimde tek aday olan CHP PM Üyesi Cem Aydın CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.Aydın, 489 kayıtlı delegenin 479'unun oyunu aldı.Önceki Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik parti yönetmeliğinde yer alan 30 yaş sınırlaması sebebiyle tekrar aday olamadı.Cem Aydın kimdir?Siyaset hayatına 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin liseörgütlenmesinde görev alarak başlayan Cem Aydın CHP'de bir dönem LiseKomisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kuruluüyeliği ve son olarak da iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığıgörevlerini üstlendi.Lise eğitimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Aydın, 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndenmezun oldu. Cem Aydın Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’ndeeğitimine devam ediyor.

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