https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/chp-genclik-kollari-genel-baskanligina-cem-aydin-secildi-1091040400.html
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Cem Aydın seçildi
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Cem Aydın seçildi
Sputnik Türkiye
CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda Cem Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na seçildi. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T02:37+0300
2024-12-02T02:37+0300
2024-12-02T02:44+0300
politika
cem aydın
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CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı, 'Gelecek ve Umut' temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.Kurultayda yapılan seçimde tek aday olan CHP PM Üyesi Cem Aydın CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.Aydın, 489 kayıtlı delegenin 479'unun oyunu aldı.Önceki Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik parti yönetmeliğinde yer alan 30 yaş sınırlaması sebebiyle tekrar aday olamadı.Cem Aydın kimdir?Siyaset hayatına 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin liseörgütlenmesinde görev alarak başlayan Cem Aydın CHP'de bir dönem LiseKomisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kuruluüyeliği ve son olarak da iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığıgörevlerini üstlendi.Lise eğitimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Aydın, 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndenmezun oldu. Cem Aydın Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’ndeeğitimine devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bakani-tunctan-chp-lideri-ozelin-istanbul-cumhuriyet-bassavcisi-gurlek-hakkindaki-sozlerine-tepki-1091039864.html
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cem aydın kimdir, chp gençlik kolları genel başkanı kim, chp gençlik kolları
cem aydın kimdir, chp gençlik kolları genel başkanı kim, chp gençlik kolları
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Cem Aydın seçildi
02:37 02.12.2024 (güncellendi: 02:44 02.12.2024)
CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı'nda Cem Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na seçildi.
CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı, 'Gelecek ve Umut' temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.
Kurultayda yapılan seçimde tek aday olan CHP PM Üyesi Cem Aydın CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.
Aydın, 489 kayıtlı delegenin 479'unun oyunu aldı.
Önceki Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik parti yönetmeliğinde yer alan 30 yaş sınırlaması sebebiyle tekrar aday olamadı.
Siyaset hayatına 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise
örgütlenmesinde görev alarak başlayan Cem Aydın CHP'de bir dönem Lise
Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu
üyeliği ve son olarak da iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı
görevlerini üstlendi.
Lise eğitimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Aydın,
2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
mezun oldu.
Cem Aydın Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde
eğitimine devam ediyor.