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Çatışmalar arttıkça milyarlar kazanıyorlar: 2024'te silah satışların yüzde 50’sini ABD’li şirketler yaptı
Çatışmalar arttıkça milyarlar kazanıyorlar: 2024'te silah satışların yüzde 50’sini ABD’li şirketler yaptı
Sputnik Türkiye
Savaşların ve bölgesel gerilimlerin etkisiyle savunma sanayisinde küresel silah satışları 2023’te yüzde 4,2 artış göstererek 632 milyar dolara yükseldi. 41... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T11:39+0300
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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yayınladığı rapora göre, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinin toplam satışları 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 artışla 632 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, Ukrayna ve Gazze’deki çatışmalar ile Asya’daki bölgesel gerilimlerin yarattığı talep artışıyla ilişkilendirildi.Raporda, silah gelirlerindeki artışın tüm bölgelerde hissedildiği ve bu yükselişin, 2022’de yaşanan tedarik zinciri sorunları ve artan maliyetler nedeniyle yüzde 3,5’lik bir düşüşle karşı karşıya kalan sektöre yeni bir ivme kazandırdığı belirtildi.En büyük şirketlerin tamamı ABD'denRapora göre, savunma sanayisi listesinde yer alan en büyük 5 şirketin tamamı ABD merkezli. Lockheed Martin, RTX (eski adıyla Raytheon Technologies), Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics, dünya çapındaki silah satışlarında lider konumda yer alıyor. Ayrıca, listede yer alan toplam 41 ABD şirketinin 2023 yılı satışları yüzde 2,5 artışla 317 milyar doları bularak toplam küresel satışların yarısını oluşturdu.Çin ve Avrupa devletlerinin şirket sayısı listede artıyorÇinli savunma sanayisi şirketleri de 2023’te dikkat çekici bir performans sergiledi. Listedeki 9 Çinli şirketin toplam satışları yüzde 0,7 artarak 103 milyar dolara ulaştı. Üç Çinli firma (NORINCO, AVIC ve CETC), ilk 10’da yer alarak önemli bir başarı elde etti.Avrupa merkezli 27 şirketin toplam satışları ise yüzde 0,2 artışla 133 milyar doları buldu. Özellikle Ukrayna savaşı sonrası Almanya’nın savunma harcamalarındaki artışla birlikte Rheinmetall, ThyssenKrupp ve Hensoldt gibi şirketlerin satışlarında yüzde 7,5’lik bir artış yaşandı.ASELSAN, Baykar ve TUŞAŞ gibi isimler de varSIPRI raporunda, Türk savunma sanayisi şirketlerinin performansı dikkat çekti. ASELSAN, Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 2023’te dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasında yer aldı. Bu üç şirketin toplam satış gelirleri, yüzde 24’lük bir artışla 6 milyar dolara ulaştı.Raporda, Türkiye’nin yerli savunma sanayisini geliştirme hedefinin ve artan iç talebin, bu büyümenin ana nedenleri arasında olduğu belirtildi. İnsansız hava araçları (İHA) üretimiyle tanınan Baykar’ın gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ının ihracattan elde edildiği ve 2023 gelirlerinin yüzde 25 artarak 1,9 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin de gelirleri geçen yıl yüzde 45 artışla 1,7 milyar dolara çıktı. ASELSAN ise iç talepteki artışla birlikte gelirlerini yüzde 12 artırarak 2,4 milyar dolara ulaştırdı.
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abd, abd, aselsan, stockholm uluslararası barış araştırmaları enstitüsü, boeing, sipri, asya, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, türkiye, savunma sanayi, silah, ortadoğu
abd, abd, aselsan, stockholm uluslararası barış araştırmaları enstitüsü, boeing, sipri, asya, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, türkiye, savunma sanayi, silah, ortadoğu

Çatışmalar arttıkça milyarlar kazanıyorlar: 2024'te silah satışların yüzde 50’sini ABD’li şirketler yaptı

11:39 02.12.2024
© AP Photo / Susan WalshABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
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Savaşların ve bölgesel gerilimlerin etkisiyle savunma sanayisinde küresel silah satışları 2023’te yüzde 4,2 artış göstererek 632 milyar dolara yükseldi. 41 ABD'li şirketin tüm satışların yüzde 50'sini gerçekleştirdiği görüldü.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yayınladığı rapora göre, dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinin toplam satışları 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,2 artışla 632 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, Ukrayna ve Gazze’deki çatışmalar ile Asya’daki bölgesel gerilimlerin yarattığı talep artışıyla ilişkilendirildi.
Raporda, silah gelirlerindeki artışın tüm bölgelerde hissedildiği ve bu yükselişin, 2022’de yaşanan tedarik zinciri sorunları ve artan maliyetler nedeniyle yüzde 3,5’lik bir düşüşle karşı karşıya kalan sektöre yeni bir ivme kazandırdığı belirtildi.

En büyük şirketlerin tamamı ABD'den

Rapora göre, savunma sanayisi listesinde yer alan en büyük 5 şirketin tamamı ABD merkezli. Lockheed Martin, RTX (eski adıyla Raytheon Technologies), Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics, dünya çapındaki silah satışlarında lider konumda yer alıyor. Ayrıca, listede yer alan toplam 41 ABD şirketinin 2023 yılı satışları yüzde 2,5 artışla 317 milyar doları bularak toplam küresel satışların yarısını oluşturdu.

Çin ve Avrupa devletlerinin şirket sayısı listede artıyor

Çinli savunma sanayisi şirketleri de 2023’te dikkat çekici bir performans sergiledi. Listedeki 9 Çinli şirketin toplam satışları yüzde 0,7 artarak 103 milyar dolara ulaştı. Üç Çinli firma (NORINCO, AVIC ve CETC), ilk 10’da yer alarak önemli bir başarı elde etti.
Avrupa merkezli 27 şirketin toplam satışları ise yüzde 0,2 artışla 133 milyar doları buldu. Özellikle Ukrayna savaşı sonrası Almanya’nın savunma harcamalarındaki artışla birlikte Rheinmetall, ThyssenKrupp ve Hensoldt gibi şirketlerin satışlarında yüzde 7,5’lik bir artış yaşandı.

ASELSAN, Baykar ve TUŞAŞ gibi isimler de var

SIPRI raporunda, Türk savunma sanayisi şirketlerinin performansı dikkat çekti. ASELSAN, Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 2023’te dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasında yer aldı. Bu üç şirketin toplam satış gelirleri, yüzde 24’lük bir artışla 6 milyar dolara ulaştı.
Raporda, Türkiye’nin yerli savunma sanayisini geliştirme hedefinin ve artan iç talebin, bu büyümenin ana nedenleri arasında olduğu belirtildi. İnsansız hava araçları (İHA) üretimiyle tanınan Baykar’ın gelirlerinin yaklaşık yüzde 90’ının ihracattan elde edildiği ve 2023 gelirlerinin yüzde 25 artarak 1,9 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin de gelirleri geçen yıl yüzde 45 artışla 1,7 milyar dolara çıktı. ASELSAN ise iç talepteki artışla birlikte gelirlerini yüzde 12 artırarak 2,4 milyar dolara ulaştırdı.
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