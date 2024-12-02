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Büyük depremlere tamamen dayanıklı: Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
Büyük depremlere tamamen dayanıklı: Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
Sputnik Türkiye
Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana parçalarının montajı tamamlandı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana parçalarının montajı tamamlandı. Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, reaktör binasının inşaat sahasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, reaktör kuru koruması ve destek kirişi gibi şaft yapısının ana bileşenleri tasarımda belirtilen konumlarına yerleştirildi.Yaklaşık 8 saat süren kurulum sırasında, ekipmanların montajında ağır paletli vinçler kullanıldı. Reaktör kuru korumasının, MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğünde bir depremin de dahil olduğu birçok dış etkene karşı santralin güvenli çalışmasını sağladığı belirtilirken, destek kirişinin ise reaktör kabını sabitleyerek dış etkilerden koruma görevini üstlendiği ifade edildi.4’üncü güç ünitesindeki reaktör şaftının yapımına yönelik diğer çalışmaların da hız kesmeden sürdüğü bildirildi. Bu çalışmalar arasında konsolidasyon, boşlukların betonlanması ve ölçüm kanallarının yerleştirilmesi bulunuyor.'Bu montaj büyük sorumluluk gerektiriyordu'Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, 4’üncü güç ünitesinde gerçekleştirilen montaj işlemlerinin yılın en önemli inşaat olayları arasında yer aldığını söyledi.Butckikh, “Bu kadar büyük ölçekli yapıların montajı, son derece nitelikli bir ekibi ve detaylı hesaplamaları gerektiren karmaşık bir süreçtir. Daha önceki güç ünitelerinde elde edilen tecrübeler sayesinde, uzmanlarımız bu kritik montajı da zamanında tamamladı. Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesine yönelik yoğun çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-akkuyu-sayesinde-20-bin-megavatlik-nukleer-guce-sahip-1090902686.html
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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, akkuyu ngs, mersin, türkiye, nükleer, santral, nükleer santral
akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya, akkuyu ngs, mersin, türkiye, nükleer, santral, nükleer santral

Büyük depremlere tamamen dayanıklı: Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi

12:43 02.12.2024 (güncellendi: 12:44 02.12.2024)
© Akkuyu Nükleer AŞAkkuyu
Akkuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© Akkuyu Nükleer AŞ
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Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana parçalarının montajı tamamlandı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4’üncü güç ünitesinde, reaktör şaftının ana parçalarının montajı tamamlandı. Akkuyu Nükleer AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, reaktör binasının inşaat sahasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, reaktör kuru koruması ve destek kirişi gibi şaft yapısının ana bileşenleri tasarımda belirtilen konumlarına yerleştirildi.
Yaklaşık 8 saat süren kurulum sırasında, ekipmanların montajında ağır paletli vinçler kullanıldı. Reaktör kuru korumasının, MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğünde bir depremin de dahil olduğu birçok dış etkene karşı santralin güvenli çalışmasını sağladığı belirtilirken, destek kirişinin ise reaktör kabını sabitleyerek dış etkilerden koruma görevini üstlendiği ifade edildi.
4’üncü güç ünitesindeki reaktör şaftının yapımına yönelik diğer çalışmaların da hız kesmeden sürdüğü bildirildi. Bu çalışmalar arasında konsolidasyon, boşlukların betonlanması ve ölçüm kanallarının yerleştirilmesi bulunuyor.

'Bu montaj büyük sorumluluk gerektiriyordu'

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, 4’üncü güç ünitesinde gerçekleştirilen montaj işlemlerinin yılın en önemli inşaat olayları arasında yer aldığını söyledi.
Butckikh, “Bu kadar büyük ölçekli yapıların montajı, son derece nitelikli bir ekibi ve detaylı hesaplamaları gerektiren karmaşık bir süreçtir. Daha önceki güç ünitelerinde elde edilen tecrübeler sayesinde, uzmanlarımız bu kritik montajı da zamanında tamamladı. Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesine yönelik yoğun çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu’na Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck (sağda) ile katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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