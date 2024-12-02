https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bmin-filistin-yardim-ajansi-yardim-konvoylarinin-israil-sinir-kapisinda-yagmalanmasindan-sonra-1091049277.html

BM'in Filistin yardım ajansı, yardım konvoylarının İsrail sınır kapısında yağmalanmasından sonra yardımları durdurdu

BM'in Filistin yardım ajansı, yardım konvoylarının İsrail sınır kapısında yağmalanmasından sonra yardımları durdurdu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletlerin Filistin yardım ajansı UNRWA, yardım yüklü TIR'ların İsrail-Gazze sınır kapısı Kerem Şalom güzergahındaki yoılarda silahlı kişilerce... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T10:12+0300

2024-12-02T10:12+0300

2024-12-02T10:12+0300

israil- filistin çatışması

israil

gazze

ortadoğu

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

unrwa

philippe lazzarini

kerem şalom sınır kapısı

insani yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091048931_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b8d90952ec4c341b9cf1bc8c88c15c5e.jpg

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün yaptığı açıklamada "Gazze'ye insani yardımın ana geçiş noktası olan Kerem Şalom'dan yardım teslimatını durduruyoruz. Bu sınır kapısından geçen yol aylardır güvenli değil" dedi. 16 Kasım'da silahlı çetelerce büyük bir yardım konvoyunun 'çalındığını' vurgulayan Lazzarini, "Dün, aynı rotada birkaç yiyecek kamyonu getirmeye çalıştık. Hepsi çalındı. Bu zor karar, açlığın hızla kötüleştiği bir zamanda alındı. İnsani yardım teslimatı, asla tehlikeli olmamalı veya bir çileye dönüşmemelidir" ifadelerine yer verdi.Gazze'ye insani yardım göndermenin giderek zorlaştığını belirten UNRWA Genel Komiseri, bu zorlukları şöyle sıraladı:İsrail yetkililerine çağrıda bulunan Lazzarini "Yardım görevlilerinin ve malzemelerin korunması sorumluluğu, işgalci güç olarak İsrail Devleti'ne aittir. Yardımların Gazze'ye güvenli bir şekilde akmasını sağlamalı ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırılardan kaçınmalıdırlar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/arap-birliginden-israilin-unrwa-ile-ilgili-kararina-tepki-1089914084.html

israil

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, gazze, ortadoğu, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, philippe lazzarini, kerem şalom sınır kapısı, insani yardım