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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/bmin-filistin-yardim-ajansi-yardim-konvoylarinin-israil-sinir-kapisinda-yagmalanmasindan-sonra-1091049277.html
BM'in Filistin yardım ajansı, yardım konvoylarının İsrail sınır kapısında yağmalanmasından sonra yardımları durdurdu
BM'in Filistin yardım ajansı, yardım konvoylarının İsrail sınır kapısında yağmalanmasından sonra yardımları durdurdu
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletlerin Filistin yardım ajansı UNRWA, yardım yüklü TIR'ların İsrail-Gazze sınır kapısı Kerem Şalom güzergahındaki yoılarda silahlı kişilerce... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T10:12+0300
2024-12-02T10:12+0300
israil- filistin çatışması
israil
gazze
ortadoğu
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
unrwa
philippe lazzarini
kerem şalom sınır kapısı
insani yardım
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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün yaptığı açıklamada "Gazze'ye insani yardımın ana geçiş noktası olan Kerem Şalom'dan yardım teslimatını durduruyoruz. Bu sınır kapısından geçen yol aylardır güvenli değil" dedi. 16 Kasım'da silahlı çetelerce büyük bir yardım konvoyunun 'çalındığını' vurgulayan Lazzarini, "Dün, aynı rotada birkaç yiyecek kamyonu getirmeye çalıştık. Hepsi çalındı. Bu zor karar, açlığın hızla kötüleştiği bir zamanda alındı. İnsani yardım teslimatı, asla tehlikeli olmamalı veya bir çileye dönüşmemelidir" ifadelerine yer verdi.Gazze'ye insani yardım göndermenin giderek zorlaştığını belirten UNRWA Genel Komiseri, bu zorlukları şöyle sıraladı:İsrail yetkililerine çağrıda bulunan Lazzarini "Yardım görevlilerinin ve malzemelerin korunması sorumluluğu, işgalci güç olarak İsrail Devleti'ne aittir. Yardımların Gazze'ye güvenli bir şekilde akmasını sağlamalı ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırılardan kaçınmalıdırlar" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/arap-birliginden-israilin-unrwa-ile-ilgili-kararina-tepki-1089914084.html
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israil, gazze, ortadoğu, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, philippe lazzarini, kerem şalom sınır kapısı, insani yardım
israil, gazze, ortadoğu, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, philippe lazzarini, kerem şalom sınır kapısı, insani yardım

BM'in Filistin yardım ajansı, yardım konvoylarının İsrail sınır kapısında yağmalanmasından sonra yardımları durdurdu

10:12 02.12.2024
© Fotoğraf : UNRWABM'in Filistin yardım ajansı, yardım konvoylarının İsrail sınır kapısında yağmalanmasından sonra yardımları durdurdu
BM'in Filistin yardım ajansı, yardım konvoylarının İsrail sınır kapısında yağmalanmasından sonra yardımları durdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© Fotoğraf : UNRWA
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Birleşmiş Milletlerin Filistin yardım ajansı UNRWA, yardım yüklü TIR'ların İsrail-Gazze sınır kapısı Kerem Şalom güzergahındaki yoılarda silahlı kişilerce yağmalanmasından sonra teslimatları durdurduğunu duyurdu. UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'i güvenliği ve düzeni sağlamaya çağırdı.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün yaptığı açıklamada "Gazze'ye insani yardımın ana geçiş noktası olan Kerem Şalom'dan yardım teslimatını durduruyoruz. Bu sınır kapısından geçen yol aylardır güvenli değil" dedi.
16 Kasım'da silahlı çetelerce büyük bir yardım konvoyunun 'çalındığını' vurgulayan Lazzarini, "Dün, aynı rotada birkaç yiyecek kamyonu getirmeye çalıştık. Hepsi çalındı. Bu zor karar, açlığın hızla kötüleştiği bir zamanda alındı. İnsani yardım teslimatı, asla tehlikeli olmamalı veya bir çileye dönüşmemelidir" ifadelerine yer verdi.
Gazze'ye insani yardım göndermenin giderek zorlaştığını belirten UNRWA Genel Komiseri, bu zorlukları şöyle sıraladı:
"Devam eden kuşatma, İsrail yetkililerinin engelleri, yardım miktarlarını kısıtlamaya yönelik siyasi kararlar, yardım yollarında güvenliğin olmaması ve yerel polisin hedef alınması."
İsrail yetkililerine çağrıda bulunan Lazzarini "Yardım görevlilerinin ve malzemelerin korunması sorumluluğu, işgalci güç olarak İsrail Devleti'ne aittir. Yardımların Gazze'ye güvenli bir şekilde akmasını sağlamalı ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırılardan kaçınmalıdırlar" dedi.
Kuzey Avrupa ülkelerinden İsrail'e: UNRWA'nın yetkisini ancak BM Genel Kurulu tanımlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
DÜNYA
Arap Birliği'nden İsrail'in UNRWA ile ilgili kararına tepki
1 Kasım, 10:07
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