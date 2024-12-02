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Beyaz Sözcüsünün defalarca reddettiği açıklamalar derlendi: Başkan af çıkartmayacak
Beyaz Sözcüsünün defalarca reddettiği açıklamalar derlendi: Başkan af çıkartmayacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre'nin düzenli yapılan basın toplantısında kendisine yöneltilen "Hunter Biden affı" sorularına verdiği cevaplar derlendi. Karine... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T15:33+0300
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dünya
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başkan
karine jean-pierre
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başkanlık affı
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ABD Başkanı Joe Biden'ın görevinden ayrılmasına 50 gün kala 11 suçtan hüküm giyen oğlu Hunter Biden için çıkardığı tam ve koşulsuz af dünya gündemine girdi. Biden, Beyaz Saray tarafından yayımlanan af açıklamasında “Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım” ifadelerini kullandı. Açıklamayı takiben dünya medyasında ve sosyal medyada gündeme giren Hunter Biden'ın affı, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'i de zor durumda bıraktı. Gazetecilerin, düzenli yapılan Beyaz Saray basın toplantılarını yöneten ve basının sorularını cevaplayan Sözcü Jean-Pierre'e yönelttiği Hunter Biden affı soruları ve Jean-Pierre'in defalarca verdiği "Hayır" cevapları da ayrıca gündem oldu. Beyaz Saray Sözcüsünün 'Hunter Biden affı' cevaplarıGelen soru üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre "Çok açık konuştum, Başkan onu affetmeyecek" derken bir başka basın toplantısında Jean-Pierre, yine "Hayır" cevabını veriyor. Farklı bir zamandaki basın toplantısında yine aynı soru gelince Karine Jean-Pierre "Bu soruyu daha önce cevapladım. Çok uzun zaman önce değil, birkaç hafta önce bana soruldu ve ben çok nettim ve 'hayır' dedim" ifadeleri yer aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yine farklı bir zamanda gelen Başkan, oğlu Hunter Biden için af çıkartacak mı?" sorusuna ise bıkkınlıkla "Hala hayır. Hala hayır. Hala hayır" cevabını verdi.Bir başka basın toplantısında yine aynı soru gelince Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre "Bu konuda paylaşabileceğim başka bir şeyim yok" diyerek "Bu soru bize sorulduğunda ben çok net konuştum, başkan da çok net konuştu" ifadeleriyle cevapladı. Sözcü, bir başka basın toplantısında gelen soruya "Bu soru bize defalarca soruldu. Verdiğimiz cevabımız geçerli, hayır" şeklinde cevapladı. Hunter Biden'ın affedilen 11 suçuHunter Biden, son yıllarda çeşitli suçlamalarla gündeme geldi. Haziran 2023’te yapılan bir jüri kararıyla, uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde yasa dışı şekilde silah satın almak ve bulundurmak suçlarından 2 hüküm giydi.Eylül 2023’te ise vergi davaları kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 1.4 milyon dolarlık vergiyi ödemediği gerekçesiyle 9 farklı suçlamayı kabul etti. Soruşturma sırasında, Hunter Biden’ın bu dönemde lüks harcamalar yaptığı, paralarını eskort, arabalar ve uyuşturuculara harcadığı ortaya çıktı.Hunter Biden’ın yasal sorunları sadece bunlarla sınırlı değil. 2014-2019 yılları arasında Ukraynalı enerji şirketi Burisma’nın yönetim kurulunda görev alması ve bu süreçte Çin’deki iş ilişkileri, uzun süredir tartışma konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/onlarca-kez-affetmeyecegim-demisti-joe-biden-giderayak-oglunun-tum-suclarina-ozel-baskanlik-affi-1091047388.html
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hunter biden, abd, hunter, başkan, karine jean-pierre, af, başkanlık affı

Beyaz Sözcüsünün defalarca reddettiği açıklamalar derlendi: Başkan af çıkartmayacak

15:33 02.12.2024 (güncellendi: 15:37 02.12.2024)
© FotoğrafBeyaz Sözcüsünün defalarca reddettiği anlar derlendi: Başkan af çıkartmayacak
Beyaz Sözcüsünün defalarca reddettiği anlar derlendi: Başkan af çıkartmayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© Fotoğraf
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Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre'nin düzenli yapılan basın toplantısında kendisine yöneltilen "Hunter Biden affı" sorularına verdiği cevaplar derlendi. Karine Jean-Pierre'in en az altı ayrı toplantıda kendisine yöneltilen bu soruya verdiği "hayır" cevapları gündem oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın görevinden ayrılmasına 50 gün kala 11 suçtan hüküm giyen oğlu Hunter Biden için çıkardığı tam ve koşulsuz af dünya gündemine girdi. Biden, Beyaz Saray tarafından yayımlanan af açıklamasında Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladımifadelerini kullandı.
Açıklamayı takiben dünya medyasında ve sosyal medyada gündeme giren Hunter Biden'ın affı, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'i de zor durumda bıraktı. Gazetecilerin, düzenli yapılan Beyaz Saray basın toplantılarını yöneten ve basının sorularını cevaplayan Sözcü Jean-Pierre'e yönelttiği Hunter Biden affı soruları ve Jean-Pierre'in defalarca verdiği "Hayır" cevapları da ayrıca gündem oldu.

Beyaz Saray Sözcüsünün 'Hunter Biden affı' cevapları

Gelen soru üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre "Çok açık konuştum, Başkan onu affetmeyecek" derken bir başka basın toplantısında Jean-Pierre, yine "Hayır" cevabını veriyor. Farklı bir zamandaki basın toplantısında yine aynı soru gelince Karine Jean-Pierre "Bu soruyu daha önce cevapladım. Çok uzun zaman önce değil, birkaç hafta önce bana soruldu ve ben çok nettim ve 'hayır' dedim" ifadeleri yer aldı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yine farklı bir zamanda gelen Başkan, oğlu Hunter Biden için af çıkartacak mı?" sorusuna ise bıkkınlıkla "Hala hayır. Hala hayır. Hala hayır" cevabını verdi.
Bir başka basın toplantısında yine aynı soru gelince Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre "Bu konuda paylaşabileceğim başka bir şeyim yok" diyerek "Bu soru bize sorulduğunda ben çok net konuştum, başkan da çok net konuştu" ifadeleriyle cevapladı. Sözcü, bir başka basın toplantısında gelen soruya "Bu soru bize defalarca soruldu. Verdiğimiz cevabımız geçerli, hayır" şeklinde cevapladı.

Hunter Biden'ın affedilen 11 suçu

Hunter Biden, son yıllarda çeşitli suçlamalarla gündeme geldi. Haziran 2023’te yapılan bir jüri kararıyla, uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde yasa dışı şekilde silah satın almak ve bulundurmak suçlarından 2 hüküm giydi.
Eylül 2023’te ise vergi davaları kapsamında, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 1.4 milyon dolarlık vergiyi ödemediği gerekçesiyle 9 farklı suçlamayı kabul etti. Soruşturma sırasında, Hunter Biden’ın bu dönemde lüks harcamalar yaptığı, paralarını eskort, arabalar ve uyuşturuculara harcadığı ortaya çıktı.
Hunter Biden’ın yasal sorunları sadece bunlarla sınırlı değil. 2014-2019 yılları arasında Ukraynalı enerji şirketi Burisma’nın yönetim kurulunda görev alması ve bu süreçte Çin’deki iş ilişkileri, uzun süredir tartışma konusu.
ABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
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Onlarca kez 'affetmeyeceğim' demişti: Joe Biden, giderayak oğlunun tüm suçlarına özel başkanlık affı çıkardı
09:44
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