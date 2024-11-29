https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/marketten-aldigi-lavabo-acicisi-patladi--yuzunde-ikinci-derece-yaniklar-olustu-1090970332.html

Marketten aldığı lavabo açıcısı patladı: Yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu

Marketten aldığı lavabo açıcısı patladı: Yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de yaşayan 4 çocuk annesi Alev Akyol, bir marketten lavabo açıcısı aldı. Lavabo açıcısını patlaması sonucunda yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T12:49+0300

2024-11-29T12:49+0300

2024-11-29T12:49+0300

türkiye

lavabo

lavabo açıcı

yanık

market

kimyasal

eskişehir

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Eskişehir'de yaşayan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Alev Akyol, marketten lavabo açıcı kimyasal satın aldı. Akyol, mutfağındaki lavaboya kimyasalı döktükten sonra sıcak suyu üzerine ilave etti. Bir anda patlayan kimyasal, Akyol'un üzerine sıçradı ve kafası ile yüzünün yanı sıra vücudunun bazı bölümlerinde 2'nci ve 3'üncü derece ciddi yanıklar oluştu. 3 ay boyunca insanların içine çıkamadığını dile getiren kadın, doktorların “yıllar geçse de bu yanık izleri geçmez” dediğini aktardı. Üretici firmadan ve marketten olumlu bir yanıt alamayan Akyol, mesleği olan temizliği şimdilerde koktuğu için yapamıyor. Elinden ayrı olduğu için 4 çocuğuna bakmak ve kirasını ödemek zorunda olduğunu belirten Alev Akyol, çaresiz bir şekilde yardım bekliyor.'3 ay insan içine çıkamadım'Eşinden ayrı olarak kirada yaşayan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Alev Akyol, "Kurban Bayramı'nın arife günü, 15 Haziran'da marketten bir toz lavabo açıcısı aldım. Sonrasında ürünün yarısını lavaboya döktüm, üzerine de sıcak su döktüm. Kullanma talimatına uygun bir şekilde davranırken benim yüzüme doğru patladı. Geriye çekilmeme rağmen tavana sıçrayan şeyler benim vücudumda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşturdu. Bunun sonucunda biz yetkili yerlere başvurduk, zararımızın giderilmesini istedik. Fakat satıcı ve üretici firma bizi engelledi. Sürekli zararı gidereceklerini söyleyip bizi 3 ay oyaladılar. Bu ürünü marketten aldım. Doktorlar bana yıllar geçse de bu izleri taşıyacağımı, psikolojik olarak yorulacağımı, artık eski işlerimi yapamayacağımı, deterjan korkum olabileceğimi ve temizlik bile yapamayacağımı söylediler. Gerçekten de öyle oldu. Ben 3 ay insan içine çıkamadım. İlk defa sizinle yayın yapmak için sokağa çıktım. BİM'e başvuru yaptık, 'Bizim zararımız giderilsin. Biz dava yolundan gitmek, uğraşmak istemiyoruz. Sadece hastane masraflarım ve işe gidemediğim günlerin bedeli ödensin' dedik. Olumlu bir şey alamadık. Biz oluruna gitmişken onlar bize olumsuz şeylerle döndüler. Üretici suçu satıcıya atıyor, satıcı da üreticiye. Satıcı firma, 'Gel beraber yarı yarıya karşılayalım' diyor. Ancak ne o kabul ediyor, ne de diğeri” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/prof-dr-canan-karatay-tursunun-sirrini-acikladi-olmazsa-olmazlarini-siraladi-tursu-salatasi-1090962692.html

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lavabo, lavabo açıcı, yanık, market, kimyasal, eskişehir