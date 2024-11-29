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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/marketten-aldigi-lavabo-acicisi-patladi--yuzunde-ikinci-derece-yaniklar-olustu-1090970332.html
Marketten aldığı lavabo açıcısı patladı: Yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Marketten aldığı lavabo açıcısı patladı: Yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de yaşayan 4 çocuk annesi Alev Akyol, bir marketten lavabo açıcısı aldı. Lavabo açıcısını patlaması sonucunda yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T12:49+0300
2024-11-29T12:49+0300
türkiye
lavabo
lavabo açıcı
yanık
market
kimyasal
eskişehir
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Eskişehir'de yaşayan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Alev Akyol, marketten lavabo açıcı kimyasal satın aldı. Akyol, mutfağındaki lavaboya kimyasalı döktükten sonra sıcak suyu üzerine ilave etti. Bir anda patlayan kimyasal, Akyol'un üzerine sıçradı ve kafası ile yüzünün yanı sıra vücudunun bazı bölümlerinde 2'nci ve 3'üncü derece ciddi yanıklar oluştu. 3 ay boyunca insanların içine çıkamadığını dile getiren kadın, doktorların “yıllar geçse de bu yanık izleri geçmez” dediğini aktardı. Üretici firmadan ve marketten olumlu bir yanıt alamayan Akyol, mesleği olan temizliği şimdilerde koktuğu için yapamıyor. Elinden ayrı olduğu için 4 çocuğuna bakmak ve kirasını ödemek zorunda olduğunu belirten Alev Akyol, çaresiz bir şekilde yardım bekliyor.'3 ay insan içine çıkamadım'Eşinden ayrı olarak kirada yaşayan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Alev Akyol, "Kurban Bayramı'nın arife günü, 15 Haziran'da marketten bir toz lavabo açıcısı aldım. Sonrasında ürünün yarısını lavaboya döktüm, üzerine de sıcak su döktüm. Kullanma talimatına uygun bir şekilde davranırken benim yüzüme doğru patladı. Geriye çekilmeme rağmen tavana sıçrayan şeyler benim vücudumda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşturdu. Bunun sonucunda biz yetkili yerlere başvurduk, zararımızın giderilmesini istedik. Fakat satıcı ve üretici firma bizi engelledi. Sürekli zararı gidereceklerini söyleyip bizi 3 ay oyaladılar. Bu ürünü marketten aldım. Doktorlar bana yıllar geçse de bu izleri taşıyacağımı, psikolojik olarak yorulacağımı, artık eski işlerimi yapamayacağımı, deterjan korkum olabileceğimi ve temizlik bile yapamayacağımı söylediler. Gerçekten de öyle oldu. Ben 3 ay insan içine çıkamadım. İlk defa sizinle yayın yapmak için sokağa çıktım. BİM'e başvuru yaptık, 'Bizim zararımız giderilsin. Biz dava yolundan gitmek, uğraşmak istemiyoruz. Sadece hastane masraflarım ve işe gidemediğim günlerin bedeli ödensin' dedik. Olumlu bir şey alamadık. Biz oluruna gitmişken onlar bize olumsuz şeylerle döndüler. Üretici suçu satıcıya atıyor, satıcı da üreticiye. Satıcı firma, 'Gel beraber yarı yarıya karşılayalım' diyor. Ancak ne o kabul ediyor, ne de diğeri” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/prof-dr-canan-karatay-tursunun-sirrini-acikladi-olmazsa-olmazlarini-siraladi-tursu-salatasi-1090962692.html
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lavabo, lavabo açıcı, yanık, market, kimyasal, eskişehir
lavabo, lavabo açıcı, yanık, market, kimyasal, eskişehir

Marketten aldığı lavabo açıcısı patladı: Yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu

12:49 29.11.2024
Lavabo açıcısı yüzünde patladı
Lavabo açıcısı yüzünde patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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Eskişehir'de yaşayan 4 çocuk annesi Alev Akyol, bir marketten lavabo açıcısı aldı. Lavabo açıcısını patlaması sonucunda yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluştu.
Eskişehir'de yaşayan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Alev Akyol, marketten lavabo açıcı kimyasal satın aldı. Akyol, mutfağındaki lavaboya kimyasalı döktükten sonra sıcak suyu üzerine ilave etti. Bir anda patlayan kimyasal, Akyol'un üzerine sıçradı ve kafası ile yüzünün yanı sıra vücudunun bazı bölümlerinde 2'nci ve 3'üncü derece ciddi yanıklar oluştu.
3 ay boyunca insanların içine çıkamadığını dile getiren kadın, doktorların “yıllar geçse de bu yanık izleri geçmez” dediğini aktardı. Üretici firmadan ve marketten olumlu bir yanıt alamayan Akyol, mesleği olan temizliği şimdilerde koktuğu için yapamıyor. Elinden ayrı olduğu için 4 çocuğuna bakmak ve kirasını ödemek zorunda olduğunu belirten Alev Akyol, çaresiz bir şekilde yardım bekliyor.

'3 ay insan içine çıkamadım'

Eşinden ayrı olarak kirada yaşayan 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Alev Akyol, "Kurban Bayramı'nın arife günü, 15 Haziran'da marketten bir toz lavabo açıcısı aldım. Sonrasında ürünün yarısını lavaboya döktüm, üzerine de sıcak su döktüm. Kullanma talimatına uygun bir şekilde davranırken benim yüzüme doğru patladı. Geriye çekilmeme rağmen tavana sıçrayan şeyler benim vücudumda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşturdu. Bunun sonucunda biz yetkili yerlere başvurduk, zararımızın giderilmesini istedik. Fakat satıcı ve üretici firma bizi engelledi. Sürekli zararı gidereceklerini söyleyip bizi 3 ay oyaladılar. Bu ürünü marketten aldım. Doktorlar bana yıllar geçse de bu izleri taşıyacağımı, psikolojik olarak yorulacağımı, artık eski işlerimi yapamayacağımı, deterjan korkum olabileceğimi ve temizlik bile yapamayacağımı söylediler. Gerçekten de öyle oldu. Ben 3 ay insan içine çıkamadım. İlk defa sizinle yayın yapmak için sokağa çıktım. BİM'e başvuru yaptık, 'Bizim zararımız giderilsin. Biz dava yolundan gitmek, uğraşmak istemiyoruz. Sadece hastane masraflarım ve işe gidemediğim günlerin bedeli ödensin' dedik. Olumlu bir şey alamadık. Biz oluruna gitmişken onlar bize olumsuz şeylerle döndüler. Üretici suçu satıcıya atıyor, satıcı da üreticiye. Satıcı firma, 'Gel beraber yarı yarıya karşılayalım' diyor. Ancak ne o kabul ediyor, ne de diğeri” dedi.
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