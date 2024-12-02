https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/altin-dolar-ve-borsa-yatirimcilarini-sasirtacak-surpriz-dalgalanmalar-kapida-buyuk-firsat-geliyor-1091044774.html

Altın, dolar ve borsa yatırımcılarını şaşırtacak: 'Sürpriz dalgalanmalar kapıda, büyük fırsat geliyor'

Altın, dolar ve borsa yatırımcılarını şaşırtacak: 'Sürpriz dalgalanmalar kapıda, büyük fırsat geliyor'

Sputnik Türkiye

Yeni yıla kısa bir süre kala altın, dolar ve borsa hareketleri yatırımcıların radarında. Altın fiyatlarında ani dalgalanmalar devam ederken, borsa yükseliş... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T08:08+0300

2024-12-02T08:08+0300

2024-12-02T08:08+0300

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Altın fiyatları yılın başından bu yana yatırımcısına %50,4 oranında kazanç sağladı ve borsa (yüzde 29.21) ile doların (yüzde 17.71) önüne geçti. Haftalık dalgalanmalar sürerken, değerli metal hala yukarı yönlü hareket sinyalleri veriyor. Ancak Ekonomist Hikmet Baydar’a göre, sürpriz düşüşler de masada.Gram altın tahmini: 2817 lira hedefteGram altında yükseliş sinyalleri zayıflarken, 2817 lira seviyesi kritik bir hedef olarak öne çıkıyor.Ons altın: Sürpriz dalgalanmalar bekleniyorAltının ons fiyatında 2627 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor.Baydar, ons altın için şunları söyledi:Borsa: 10 bin puan öncesi kritik seviyeler test ediliyorBIST 100 endeksi, global piyasalardaki gelişmeler ve yerel enflasyon verileriyle dalgalı bir seyir izliyor.Şimdilik göstergeler zayıf yukarı sinyalleri verse de, faiz kararları ve ticaret savaşları gibi faktörler dalgalanmaları etkileyebilir.Dolar/TL yıl sonu beklentisi: 34.80 TLDolar, son haftalarda daha çok yatay bir seyir izliyor. Baydar’ın analizine göre, 34,80 TL seviyesi yıl sonu için olası bir kapanış noktası.Sürpriz hareketler kapıda! Yatırımcılar dikkatEkonomist Baydar, piyasaların 2024’te jeopolitik riskler, ABD enflasyonu ve ticaret savaşları gibi faktörlerden etkilenebileceğini belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/resmi-gazetede-yayinlandi-yemek-karti-icin-milyonlarca-calisana-buyuk-degisiklik-asgari-ucret-1091044255.html

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