https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/altin-dolar-ve-borsa-yatirimcilarini-sasirtacak-surpriz-dalgalanmalar-kapida-buyuk-firsat-geliyor-1091044774.html
Altın, dolar ve borsa yatırımcılarını şaşırtacak: 'Sürpriz dalgalanmalar kapıda, büyük fırsat geliyor'
Altın, dolar ve borsa yatırımcılarını şaşırtacak: 'Sürpriz dalgalanmalar kapıda, büyük fırsat geliyor'
Sputnik Türkiye
Yeni yıla kısa bir süre kala altın, dolar ve borsa hareketleri yatırımcıların radarında. Altın fiyatlarında ani dalgalanmalar devam ederken, borsa yükseliş... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T08:08+0300
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Altın fiyatları yılın başından bu yana yatırımcısına %50,4 oranında kazanç sağladı ve borsa (yüzde 29.21) ile doların (yüzde 17.71) önüne geçti. Haftalık dalgalanmalar sürerken, değerli metal hala yukarı yönlü hareket sinyalleri veriyor. Ancak Ekonomist Hikmet Baydar’a göre, sürpriz düşüşler de masada.Gram altın tahmini: 2817 lira hedefteGram altında yükseliş sinyalleri zayıflarken, 2817 lira seviyesi kritik bir hedef olarak öne çıkıyor.Ons altın: Sürpriz dalgalanmalar bekleniyorAltının ons fiyatında 2627 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor.Baydar, ons altın için şunları söyledi:Borsa: 10 bin puan öncesi kritik seviyeler test ediliyorBIST 100 endeksi, global piyasalardaki gelişmeler ve yerel enflasyon verileriyle dalgalı bir seyir izliyor.Şimdilik göstergeler zayıf yukarı sinyalleri verse de, faiz kararları ve ticaret savaşları gibi faktörler dalgalanmaları etkileyebilir.Dolar/TL yıl sonu beklentisi: 34.80 TLDolar, son haftalarda daha çok yatay bir seyir izliyor. Baydar’ın analizine göre, 34,80 TL seviyesi yıl sonu için olası bir kapanış noktası.Sürpriz hareketler kapıda! Yatırımcılar dikkatEkonomist Baydar, piyasaların 2024’te jeopolitik riskler, ABD enflasyonu ve ticaret savaşları gibi faktörlerden etkilenebileceğini belirtti:
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Altın, dolar ve borsa yatırımcılarını şaşırtacak: 'Sürpriz dalgalanmalar kapıda, büyük fırsat geliyor'
Yeni yıla kısa bir süre kala altın, dolar ve borsa hareketleri yatırımcıların radarında. Altın fiyatlarında ani dalgalanmalar devam ederken, borsa yükseliş sinyalleri veriyor. Ekonomist Hikmet Baydar, piyasaların yıl sonu tahminlerini açıkladı ve ‘sürpriz dalgalanmalar’ konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. İşte detaylar…
Altın fiyatları yılın başından bu yana yatırımcısına %50,4 oranında kazanç sağladı ve borsa (yüzde 29.21) ile doların (yüzde 17.71) önüne geçti. Haftalık dalgalanmalar sürerken, değerli metal hala yukarı yönlü hareket sinyalleri veriyor. Ancak Ekonomist Hikmet Baydar’a göre, sürpriz düşüşler de masada.
Gram altın tahmini: 2817 lira hedefte
Gram altında yükseliş sinyalleri zayıflarken, 2817 lira seviyesi kritik bir hedef olarak öne çıkıyor.
Baydar, gram altının bir süre daha yatay seyir izleyebileceğini belirtti:“2912 lira seviyelerinde birkaç günlük tutunma, aşağı yönlü sinyalleri tetikleyebilir. 2024'te dalgalanmaların devamını bekliyoruz.”
Ons altın: Sürpriz dalgalanmalar bekleniyor
Altının ons fiyatında 2627 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor.
Baydar, ons altın için şunları söyledi:
“Grafiklerde güçlü bir trend sinyali yok. 2535-2714 dolar bandında dalgalanmalar muhtemel. 2025 yılında daha güçlü bir yükseliş grafiği görebiliriz.”
Borsa: 10 bin puan öncesi kritik seviyeler test ediliyor
BIST 100 endeksi, global piyasalardaki gelişmeler ve yerel enflasyon verileriyle dalgalı bir seyir izliyor.
Baydar’ın borsa tahmini:“9730 puan direnç seviyesinin alt sınırı. 9450 puana kadar gerileme ihtimali daha yüksek. Ancak destek seviyelerinin üzerinde kalırsa yıl bitmeden 10 bin puanı test edebilir.”
Şimdilik göstergeler zayıf yukarı sinyalleri verse de, faiz kararları ve ticaret savaşları gibi faktörler dalgalanmaları etkileyebilir.
Dolar/TL yıl sonu beklentisi: 34.80 TL
Dolar, son haftalarda daha çok yatay bir seyir izliyor. Baydar’ın analizine göre, 34,80 TL seviyesi yıl sonu için olası bir kapanış noktası.
“Yabancı para girişi, doların yükselişini engelliyor. Ancak parite hareketleriyle dolar değer kazanırsa 35 TL seviyelerine çıkabilir.”
Aksi durumda, kamu müdahaleleri ve sıcak para akışının etkisiyle düşüş baskısı devam edebilir.
Sürpriz hareketler kapıda! Yatırımcılar dikkat
Ekonomist Baydar, piyasaların 2024’te jeopolitik riskler, ABD enflasyonu ve ticaret savaşları gibi faktörlerden etkilenebileceğini belirtti:
“Sürpriz açıklamalar, sürpriz dalgalanmaları tetikleyebilir. Yılın kalan günlerinde ani yön değişimlerine karşı dikkatli olunmalı.”