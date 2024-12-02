https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/almanyada-demokratik-erken-secim-afdnin-yasaklanmasi-talebi-1091083846.html

Almanya'da 'demokratik' erken seçim: AfD'nin yasaklanması talebi

Almanya'da 'demokratik' erken seçim: AfD'nin yasaklanması talebi

Sputnik Türkiye

Almanya’da son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin ardından, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanmasının incelenmesi yönünde Federal Meclise... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T23:11+0300

2024-12-02T23:11+0300

2024-12-02T23:11+0300

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Almanya'daki üç partili koalisyonun çöküşüyle erken seçime gidiliyor. Seçim öncesi ise 113 milletvekili, Anayasa Mahkemesinin, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanmasını incelemesi talebiyle Federal Meclise önerge sunmuştu.Almanya'da bir takım sivil toplum kuruluşu (STK), milletvekillerine, AfD partisinin yasaklanmasının incelenmesi yönünde verilen önergeyi desteklemeleri ve 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde AfD'nin yasaklama sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.Neler olmuştu?Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner daha önce, iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulatabilecek 10 milyar euro olarak tahmin edilen bütçe açığını kapatmak için ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamıştı. Ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.Lindner’in görevden alınmasının ardından FDP, hükümetten tamamen çekilme kararı alarak tüm bakanlarını geri çağırmıştı. Bu durum, koalisyonun dağılmasına ve hükümetin işlevselliğini yitirmesine neden olmuştu.Hükümetin işlevselliğini yitirmesinin ardından Almanya'da 23 Şubat 2025'te erken seçime gidilmesi kararı alındı.Almanya'da anketlerErken seçim kararının ardından yapılan anketlerde yasaklanması talep edilen AfD partisi ikinci sırada gözüküyor. AfD'nin taslak programında neler vardı?AfD'nin, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak konferansının ana önergesi olarak hazırlanan taslak programda, partinin iktidara gelmesi halinde Almanya’nın AB’den ayrılması ve para birimi olarak yeniden Alman Markı’nın kullanılmasının planlandığı ifade ediliyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/almanyada-secimler-geliyor-afd-kazanmasi-halinde-abden-cikmayi-ve-alman-markina-geri-donmeyi-teklif-1091029256.html

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haberler, avrupa, christian lindner, olaf scholz, almanya, almanya için alternatif (afd), hür demokrat parti (fdp), stk