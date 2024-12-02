Almanya'da 'demokratik' erken seçim: AfD'nin yasaklanması talebi
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Almanya’da son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin ardından, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanmasının incelenmesi yönünde Federal Meclise sunulan önergenin başlatılması çağrısında bulunuldu.
Almanya'daki üç partili koalisyonun çöküşüyle erken seçime gidiliyor. Seçim öncesi ise 113 milletvekili, Anayasa Mahkemesinin, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasaklanmasını incelemesi talebiyle Federal Meclise önerge sunmuştu.
Almanya'da bir takım sivil toplum kuruluşu (STK), milletvekillerine, AfD partisinin yasaklanmasının incelenmesi yönünde verilen önergeyi desteklemeleri ve 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde AfD'nin yasaklama sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.
Neler olmuştu?
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner daha önce, iktidardaki koalisyonun varlığını sorgulatabilecek 10 milyar euro olarak tahmin edilen bütçe açığını kapatmak için ekonomik tedbirler içeren bir belge hazırlamıştı. Ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.
Lindner’in görevden alınmasının ardından FDP, hükümetten tamamen çekilme kararı alarak tüm bakanlarını geri çağırmıştı. Bu durum, koalisyonun dağılmasına ve hükümetin işlevselliğini yitirmesine neden olmuştu.
Hükümetin işlevselliğini yitirmesinin ardından Almanya'da 23 Şubat 2025'te erken seçime gidilmesi kararı alındı.
Almanya'da anketler
Erken seçim kararının ardından yapılan anketlerde yasaklanması talep edilen AfD partisi ikinci sırada gözüküyor.
Die #Sonntagsfrage von YouGov im November 2024: @CDU/@CSU: 33%, @spdde: 15%, @Die_Gruenen: 12%, @FDP: 5%, @dieLinke: 3%, @AfD: 19%, @Buendnis_SahraW (BSW): 7%.— YouGov Deutschland (@YouGov_DE) November 14, 2024
Mehr Infos zur aktuellen #Wahlabsicht der Deutschen und zur #Wahlforschung von YouGov hier: https://t.co/7ZEuzTz72m pic.twitter.com/xH4yK9rNhr
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD— Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) December 2, 2024
Union: 31,5% (-1,0)
AfD: 18,5% (-1,0)
SPD: 16,0% (+1,0)
GRÜNE: 13,0% (+2,0)
BSW: 7,5%
FDP: 4,5%
LINKE: 3,5%
Sonstige: 5,5% (-1,0)
Änderungen zur letzten Umfrage vom 25. November 2024
Verlauf: https://t.co/f9MV7iZ8iJ#btw25 pic.twitter.com/dfnv5JTrZ6
AfD'nin taslak programında neler vardı?
AfD'nin, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak konferansının ana önergesi olarak hazırlanan taslak programda, partinin iktidara gelmesi halinde Almanya’nın AB’den ayrılması ve para birimi olarak yeniden Alman Markı’nın kullanılmasının planlandığı ifade ediliyordu.