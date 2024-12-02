https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/akaryakit-satisinda-yeni-donem-basliyor-siparis-sayisi-1-milyonu-gecti-1091062807.html

Akaryakıt satışında yeni dönem başlıyor: Sipariş sayısı 1 milyonu geçti

Akaryakıt satışında yeni dönem başlıyor: Sipariş sayısı 1 milyonu geçti

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile kayıt dışı ekonomi ve usulsüz faturaları tarihe gömmeye hazırlanıyor. 31 Aralık 2024’e kadar 8... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T13:34+0300

2024-12-02T13:34+0300

2024-12-02T13:34+0300

ekonomi

akaryakıt

ulusal taşıt tanıma sistemi

araç

sipariş

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla kurulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), sektörlerin yoğun ilgisini görüyor. 5 Ekim 2023’te yayımlanan Genel Tebliğ ile başlayan süreçte, mükellefler taşıtlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmak zorunda.8 milyon taşıt için son tarih 31 AralıkTürkiye genelinde 8 milyon taşıt, UTTS’ye geçiş kapsamında 31 Aralık 2024’e kadar TTB montajını tamamlamak zorunda. Geç kalınması durumunda taşıt sahipleri, 1 Ocak 2025’ten itibaren akaryakıt alımlarında düzenlenen fişleri gider gösteremeyecek ve vergi indiriminden yararlanamayacak.UTTS'de Taşıt Tanıma Birimi sipariş sayısı 1 milyonu geçtiUTTS kapsamında şu ana kadar 1 milyon TTB siparişi verildi. Özellikle filo kiralama, taşımacılık ve kurumsal şirketler, ÜFE artışlarından etkilenmemek adına süreçte öncelik alıyor. Yetkili Taşıt Montaj Servisleri, 12 bin 667 akaryakıt istasyonunun 4 bini ve 400’den fazla teknik servis, sahada montaj çalışmalarına devam ediyor.Akaryakıt harcamalarının gider gösterilip gösterilmemesine bakılmaksızın UTTS kapsamındaki mükelleflere ait taşıtların en geç 31 Aralık 2024'e kadar TTB taktırarak UTTS'ye geçme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu taşıtların, 1 Ocak 2025'ten itibaren akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen fişler gider beyanında kullanılamayacak ve vergi indiriminden faydalanmaları mümkün olmayacak. Ayrıca, Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) kurulumlarını zamanında yapmayan akaryakıt istasyonları açısından da çeşitli cezai müeyyideler söz konusu olacak.UTTS'ye nasıl başvurulur?UTTS'ye kaydolarak TTB siparişi verilebilmesi için, UTTS'nin resmi internet sitesi olan "www.utts.gov.tr" adresine giriş yapılıp gerekli bilgilerin sisteme işlenmesi ve ödeme yapılması gerekiyor. Bu işlemlerin ardından taşıt sahibine kısa mesaj yoluyla TTB montaj kodu iletiliyor. Taşıt sahipleri, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş Yetkili Taşıt Montaj Servisleri'ne giderek montaj koduyla araçlarına TTB montajını yaptırarak UTTS'ye geçiş sürecini tamamlıyor.UTTS hangi araçlara zorunlu?UTTS, sadece vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşlar için zorunlu olacak. Bu kişi ve kuruluşların, iş yerlerine ait veya kiralama yoluyla edindikleri taşıtlara taşıt tanıma birimini 31 Aralık 2024'e kadar taktırmaları gerekecek. UTTS kapsamında yükümlü kılınmamış bireysel taşıt sahipleri ise sistemden isteğe bağlı şekilde faydalanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/turkiyenin-en-aci-biberi-zayiflamanin-yeni-yontemi-oldu-yogun-talep-var-1091059946.html

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akaryakıt, ulusal taşıt tanıma sistemi, araç, sipariş