https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/aile-hekimleri-grevde-kac-gun-surecek-aile-hekimlikleri-acik-mi-neden-aile-hekimleri-is-birakti--1091058462.html

Aile hekimleri grevde: Kaç gün sürecek? Aile hekimlikleri açık mı? Neden aile hekimleri iş bıraktı?

Aile hekimleri grevde: Kaç gün sürecek? Aile hekimlikleri açık mı? Neden aile hekimleri iş bıraktı?

Sputnik Türkiye

Aile hekimleri beş günlük 'iş bırakma' eylemi gerçekleştiriyor. 2-6 Aralık tarihleri arasında beş gün iş bırakacaklarını duyurdular. Nedeni ise yeni Aile... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T12:21+0300

2024-12-02T12:21+0300

2024-12-02T12:21+0300

sağlik

türkiye

sağlık bakanlığı

türk tabipleri birliği (ttb)

aile hekimliği

aile hekimleri dernekleri federasyonu

iş bırakma eylemi

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Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği nedeniyle aile hekimleri ikinci kez iş bırakma eylemi başlattı. Kasım ayında Türkiye genelinde üç gün iş bırakan aile hekimleri şimdi de 2-6 Aralık arasında iş bırakacaklarını duyurdu. Peki aile hekimleri neden iş bırakıyor? Aile hekimleri ne zaman çalışmaya başlayacak? Aile hekimleri ne zaman iş bırakacak?Tüm Türkiye'de aile hekimleri bugünden itibaren iş bırakma eylemi başlattı. Aile hekimleri Sağlık Bakanlığı’nın yürürlüğe soktuğu Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne itiraz ediyor. Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası ve Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan duyuruda, "Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.Aile hekimleri ne zaman iş başı yapacak?Yapılan açıklamaya göre, iş bırakma eylemi 6 Aralık cuma sona erecek. Bu da hekimlerin 9 Aralık pazartesi günü işlerinin başına gelecekleri anlamına geliyor. Aile hekimleri neden iş bırakma eylemi yapıyor? Yönetmelikle hangi maddeler var?Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ni kabul etmediklerini belirtmişti. Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi.Kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı da kıstaslara eklendiYönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/aile-hekimine-gidecekler-dikkat-hekimler-uc-gun-is-birakacak-1090001998.html

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