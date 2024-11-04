https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/aile-hekimine-gidecekler-dikkat-hekimler-uc-gun-is-birakacak-1090001998.html

Aile hekimine gidecekler dikkat: Hekimler üç gün iş bırakacak

Aile hekimine gidecekler dikkat: Hekimler üç gün iş bırakacak

Sputnik Türkiye

Başta Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olmak üzere çok sayıda hekim sendikası greve gideceklerini duyurdu. Aile hekimliği yönetmeliğine tepki olarak 5-6... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T12:26+0300

2024-11-04T12:26+0300

2024-11-04T12:26+0300

sağlik

aile hekimliği

aile hekimleri dernekleri federasyonu

istanbul aile hekimleri derneği (istahed)

türk tabipler birliği

genel grev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg

Türkiye'de yarından itibaren üç gün boyunca bir çok aile hekimi greve gidiyor. 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ni kabul etmediklerini belirten bir çok hekim sendikası tepkili. Peki yeni yönetmelikte neler var? Aile hekimlerinde hangi kriterler aranacak? Hangi sendikalar greve gidiyor? Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldıklarını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için davada açmıştı. Sendikalar alınan kararı açıklama yaparak duyurdu. Açıklamada, "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak 30.10.2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle iş bırakma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.Grev kararı alan sendikalar şu şekilde;Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma SendikasıGenel Sağlık İşHekim Birliği SendikasıHekim-SenSağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasıTabip-SenTüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)Türk Tabipleri BirliğiTürkiye Aile Hekimleri Uzmanlık DerneğiYeni yönetmelikte neler var?Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi.Kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı da kıstaslara eklendiYönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/aile-hekimleri-yeni-yonetmeligi-protesto-etmek-icin-5-6-ve-7-kasim-tarihlerinde-is-birakma-karari-1089929341.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile hekimi, iş bırakma, aile hekimi iş bırakma eylemi, aile hekimi iş bırakma eylemi kasım, aile hekimi iş bırakma eylemi 2024, aile hekimi grev, aile hekimi grev 2024, aile hekimleri grevde mi,