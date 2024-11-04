Aile hekimine gidecekler dikkat: Hekimler üç gün iş bırakacak

Türkiye
Silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
18 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
10:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
11:05
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
11:20
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
11:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
12:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
18:12
2 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
18:21
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Uluslararası Acil Durum Sinyali SOS ne anlama geliyor?
18:54
3 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mardin, Batman, Halfeti belediyelerine kayyum atandı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/aile-hekimine-gidecekler-dikkat-hekimler-uc-gun-is-birakacak-1090001998.html
Aile hekimine gidecekler dikkat: Hekimler üç gün iş bırakacak
Aile hekimine gidecekler dikkat: Hekimler üç gün iş bırakacak
Sputnik Türkiye
Başta Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olmak üzere çok sayıda hekim sendikası greve gideceklerini duyurdu. Aile hekimliği yönetmeliğine tepki olarak 5-6... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T12:26+0300
2024-11-04T12:26+0300
sağlik
aile hekimliği
aile hekimleri dernekleri federasyonu
istanbul aile hekimleri derneği (istahed)
türk tabipler birliği
genel grev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg
Türkiye'de yarından itibaren üç gün boyunca bir çok aile hekimi greve gidiyor. 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ni kabul etmediklerini belirten bir çok hekim sendikası tepkili. Peki yeni yönetmelikte neler var? Aile hekimlerinde hangi kriterler aranacak? Hangi sendikalar greve gidiyor? Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldıklarını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için davada açmıştı. Sendikalar alınan kararı açıklama yaparak duyurdu. Açıklamada, "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak 30.10.2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle iş bırakma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.Grev kararı alan sendikalar şu şekilde;Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma SendikasıGenel Sağlık İşHekim Birliği SendikasıHekim-SenSağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasıTabip-SenTüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)Türk Tabipleri BirliğiTürkiye Aile Hekimleri Uzmanlık DerneğiYeni yönetmelikte neler var?Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi.Kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı da kıstaslara eklendiYönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/aile-hekimleri-yeni-yonetmeligi-protesto-etmek-icin-5-6-ve-7-kasim-tarihlerinde-is-birakma-karari-1089929341.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_531a1c606391751bb867c8c689b98d95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aile hekimi, iş bırakma, aile hekimi iş bırakma eylemi, aile hekimi iş bırakma eylemi kasım, aile hekimi iş bırakma eylemi 2024, aile hekimi grev, aile hekimi grev 2024, aile hekimleri grevde mi,
aile hekimi, iş bırakma, aile hekimi iş bırakma eylemi, aile hekimi iş bırakma eylemi kasım, aile hekimi iş bırakma eylemi 2024, aile hekimi grev, aile hekimi grev 2024, aile hekimleri grevde mi,

Aile hekimine gidecekler dikkat: Hekimler üç gün iş bırakacak

12:26 04.11.2024
© AAdoktor, hekim
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
© AA
Abone ol
Başta Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olmak üzere çok sayıda hekim sendikası greve gideceklerini duyurdu. Aile hekimliği yönetmeliğine tepki olarak 5-6 ve 7 Kasım'da Türkiye'nin bir çok yerinde aile hekimleri çalışmayacak.
Türkiye'de yarından itibaren üç gün boyunca bir çok aile hekimi greve gidiyor. 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ni kabul etmediklerini belirten bir çok hekim sendikası tepkili. Peki yeni yönetmelikte neler var? Aile hekimlerinde hangi kriterler aranacak? Hangi sendikalar greve gidiyor?
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tabip-Sen, Hekimsen ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımı ile yönetmeliğin yürürlüğe girmesine tepki olarak Türkiye genelinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldıklarını belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için davada açmıştı. Sendikalar alınan kararı açıklama yaparak duyurdu. Açıklamada, "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak 30.10.2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle iş bırakma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Grev kararı alan sendikalar şu şekilde;
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)
Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
Genel Sağlık İş
Hekim Birliği Sendikası
Hekim-Sen
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Tabip-Sen
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Yeni yönetmelikte neler var?

Yönetmelikte, aile hekimlerine aylık yapılan ödemeleri belirleyen kıstaslarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, aile hekimi başına düşen nüfus, 4 binden 3 bin 500'e indirildi, nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimliklerinin açılması düzenlendi.
Kronik hastalıkların takibi, 65 yaş üstü kişiler ile yenidoğan izlemleri gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine ilişkin bazı aylık ödemelere ilişkin katsayılarda da artış yapıldı.
Buna göre, aile hekimlerinin aylık başarı oranlarının belirlenmesine ilişkin gebe, bebek-çocuk izlemleri gibi kıstaslara "lohusalık" izlemi de eklendi.

Kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı da kıstaslara eklendi

Yönetmelikte, kronik hastalık taramalarının artırılması, kronik hastalıkların en erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, akılcı ilaç kullanımının özendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki gereksiz başvuruların önüne geçilmesine yönelik düzenlemeler de yer aldı.
Bu çerçevede, aile hekimlerine teşvik ödemesi yapılacak kıstaslara, kronik hastalık taramaları, akılcı ilaç kullanımı, kamu, özel ve üniversite hastanelerine yapılan kişi başı hekime müracaat sayısının azaltılması, aile hekimliği birimi memnuniyet oranının il oranının üzerinde olmasına ilişkin hususlar da eklendi.
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
SAĞLIK
Aile hekimleri, yeni yönetmeliği protesto etmek için 5-6 ve 7 Kasım tarihlerinde iş bırakma kararı aldı
1 Kasım, 14:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала