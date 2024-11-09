https://anlatilaninotesi.com.tr/20241109/abd-ile-birlikte-cine-fuze-dogrultan-japonya-basbakani-yapilanlar-kabul-edilemez-gucumuzu-1090213351.html

ABD ile birlikte Çin'e füze doğrultan Japonya Başbakanı: Yapılanlar kabul edilemez, gücümüzü arttıracağız

ABD ile birlikte Çin'e füze doğrultan Japonya Başbakanı: Yapılanlar kabul edilemez, gücümüzü arttıracağız

Sputnik Türkiye

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 70'inci yılında Başbakan İşiba, Kuzey Kore, Japonya ve Rusya'yı hedef aldı. İşiba, müttefikler ile çalışma ve orduyu... 09.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-09T15:11+0300

2024-11-09T15:11+0300

2024-11-09T15:14+0300

dünya

japonya

çin halk cumhuriyeti

kuzey kore

kuzey kore dışişleri bakanlığı

rusya

rusya savunma bakanlığı

mariya zaharova

hava sahası ihlali

ordu

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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 'Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin' artan askeri faaliyetleri karşısında Japonya’nın ordu ve savunma kapasitelerini güçlendireceğini açıkladı. Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, İşiba, Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) 70. yılı vesilesiyle Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) üssünde bir konuşma yaptı.Yakın zamanda ABD'den aldığı ve Çin'i rahatlıkla vurabilecek uzun menzilli füzeler nedeniyle tartışmalara sebep olan ve tansiyonu yükselten Japonya, bölgedeki ülkelerin cevap niteliğindeki aktivitelerine yönelik 'kabul edilemez' açıklaması yaptı. Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın sürekli olarak bölgede ülkenin hava sahasını ihlal ettiği açıklamasını yapan Başbakan, 3 ülkeye de nota vermişti. İşiba ayrıca, Japonya’nın Hint-Pasifik bölgesinde caydırıcılığını artırmak için müttefik ve benzer düşünen ülkelerle işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın 'IL-38' devriye uçağının Japon Denizi üzerinde uçtuğu iddiasını teyit edemediğini açıklamış ve Japonya’nın bu tür olayları siyasallaştırmasının ters etki yaratabileceği uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/kriz-ve-skandal-japonyada-abd-isgali-ardindan-1955ten-beri-ulkeyi-yoneten-liberal-parti-secimlerde-1089754223.html

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