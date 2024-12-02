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AB müzakerelerini durdurmayı 'suç' sayan 3 Avrupa ülkesi, Gürcistan'a yaptırım uygulayacak
AB müzakerelerini durdurmayı 'suç' sayan 3 Avrupa ülkesi, Gürcistan'a yaptırım uygulayacak
Sputnik Türkiye
Gürcistan'da Batılı ülkeler tarafından desteklenen ve üretilen ayaklanmalardan dolayı protestolar başkentte sürüyor. Baltık ülkeleri ise, bir araya gelerek... 02.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-02T10:13+0300
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Gürcistan’da hükümetin Avrupa Birliği (AB) üyelik görüşmelerini 2028’e kadar erteleme kararına karşı bir kısım Batı ülkeleri tarafından desteklenen protestolar sürerken, Baltık ülkeleri olan Litvanya, Letonya ve Estonya’dan yaptırım kararı geldi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, üç Baltık ülkesinin, Gürcistan’daki 'protestoları bastıranlara' ulusal yaptırımlar uygulama konusunda ortak bir anlaşmaya vardığını duyurdu.Landsbergis, “Demokrasi karşıtları ve insan hakları ihlalcileri Baltık ülkelerinde hoş karşılanmayacak,” ifadelerini kullanarak Litvanya, Letonya ve Estonya’nın bu konuda kararlı olduğunu belirtti.AB’den de Gürcistan'a uyarı geldi Öte yandan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan hükümetinin tartışmalı kararının ve göstericilere karşı güç kullanımının 'doğrudan sonuçları' olacağı uyarısında bulundu. Kallas, AB’nin Gürcistan halkının 'Avrupa geleceği' yönündeki tercihine destek verdiğini vurguladı.Bunun yanında, Avrupa'da birçok devlet seçimde herhangi bir hile tespit edilmiş olmamasına rağmen Gürcü Rüyası'nın Parlamento seçimini kazandığını tanımamıştı. Yakın zamanda ABD de Gürcistan'a tehditlerde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gurcistan-basbakani-kobahidze-maydan-senaryosu-gurcistanda-tekrarlanmayacak-1091014589.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan savunma bakanlığı, avrupa, kaja kallas, litvanya, letonya, ab, avrupa birliği, gürcü rüyası, protesto
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcistan savunma bakanlığı, avrupa, kaja kallas, litvanya, letonya, ab, avrupa birliği, gürcü rüyası, protesto

AB müzakerelerini durdurmayı 'suç' sayan 3 Avrupa ülkesi, Gürcistan'a yaptırım uygulayacak

10:13 02.12.2024
© AFP 2023 / ZURAB TSERTSVADZEGürcistan - protesto
Gürcistan - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2024
© AFP 2023 / ZURAB TSERTSVADZE
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Gürcistan'da Batılı ülkeler tarafından desteklenen ve üretilen ayaklanmalardan dolayı protestolar başkentte sürüyor. Baltık ülkeleri ise, bir araya gelerek protestoların bastırılmasının 'yanlış' olduğunu söylerek Gürcistan'a karşı yaptırım uygulacaklarını açıkladı.
Gürcistan’da hükümetin Avrupa Birliği (AB) üyelik görüşmelerini 2028’e kadar erteleme kararına karşı bir kısım Batı ülkeleri tarafından desteklenen protestolar sürerken, Baltık ülkeleri olan Litvanya, Letonya ve Estonya’dan yaptırım kararı geldi.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, üç Baltık ülkesinin, Gürcistan’daki 'protestoları bastıranlara' ulusal yaptırımlar uygulama konusunda ortak bir anlaşmaya vardığını duyurdu.
Landsbergis, “Demokrasi karşıtları ve insan hakları ihlalcileri Baltık ülkelerinde hoş karşılanmayacak,” ifadelerini kullanarak Litvanya, Letonya ve Estonya’nın bu konuda kararlı olduğunu belirtti.

AB’den de Gürcistan'a uyarı geldi

Öte yandan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan hükümetinin tartışmalı kararının ve göstericilere karşı güç kullanımının 'doğrudan sonuçları' olacağı uyarısında bulundu. Kallas, AB’nin Gürcistan halkının 'Avrupa geleceği' yönündeki tercihine destek verdiğini vurguladı.
Bunun yanında, Avrupa'da birçok devlet seçimde herhangi bir hile tespit edilmiş olmamasına rağmen Gürcü Rüyası'nın Parlamento seçimini kazandığını tanımamıştı.
Yakın zamanda ABD de Gürcistan'a tehditlerde bulunmuştu.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
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