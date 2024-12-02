https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/ab-muzakerelerini-durdurmayi-suc-sayan-3-avrupa-ulkesi-gurcistana-yaptirim-uygulayacak--1091048953.html

AB müzakerelerini durdurmayı 'suç' sayan 3 Avrupa ülkesi, Gürcistan'a yaptırım uygulayacak

AB müzakerelerini durdurmayı 'suç' sayan 3 Avrupa ülkesi, Gürcistan'a yaptırım uygulayacak

Sputnik Türkiye

Gürcistan'da Batılı ülkeler tarafından desteklenen ve üretilen ayaklanmalardan dolayı protestolar başkentte sürüyor. Baltık ülkeleri ise, bir araya gelerek... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T10:13+0300

2024-12-02T10:13+0300

2024-12-02T10:13+0300

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Gürcistan’da hükümetin Avrupa Birliği (AB) üyelik görüşmelerini 2028’e kadar erteleme kararına karşı bir kısım Batı ülkeleri tarafından desteklenen protestolar sürerken, Baltık ülkeleri olan Litvanya, Letonya ve Estonya’dan yaptırım kararı geldi. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, üç Baltık ülkesinin, Gürcistan’daki 'protestoları bastıranlara' ulusal yaptırımlar uygulama konusunda ortak bir anlaşmaya vardığını duyurdu.Landsbergis, “Demokrasi karşıtları ve insan hakları ihlalcileri Baltık ülkelerinde hoş karşılanmayacak,” ifadelerini kullanarak Litvanya, Letonya ve Estonya’nın bu konuda kararlı olduğunu belirtti.AB’den de Gürcistan'a uyarı geldi Öte yandan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan hükümetinin tartışmalı kararının ve göstericilere karşı güç kullanımının 'doğrudan sonuçları' olacağı uyarısında bulundu. Kallas, AB’nin Gürcistan halkının 'Avrupa geleceği' yönündeki tercihine destek verdiğini vurguladı.Bunun yanında, Avrupa'da birçok devlet seçimde herhangi bir hile tespit edilmiş olmamasına rağmen Gürcü Rüyası'nın Parlamento seçimini kazandığını tanımamıştı. Yakın zamanda ABD de Gürcistan'a tehditlerde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gurcistan-basbakani-kobahidze-maydan-senaryosu-gurcistanda-tekrarlanmayacak-1091014589.html

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