https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/10uncu-yargi-paketinin-detaylari-netlesti-yeni-yargi-paketinde-neler-var-iyi-hal-indirimi-kalkiyor-1091073412.html

10'uncu Yargı Paketi'nin detayları netleşti: Yeni yargı paketinde neler var? İyi hal indirimi kalkıyor mu?

10'uncu Yargı Paketi'nin detayları netleşti: Yeni yargı paketinde neler var? İyi hal indirimi kalkıyor mu?

Sputnik Türkiye

Yeni yargı paketi hazırlıkları hızla devam ediyor. 10'uncu Yargı Paketi'nde cezası 2 yıldan az olan suçlar için alt sınırları yükseltiyor. Meclis’e gelecek... 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T17:04+0300

2024-12-02T17:04+0300

2024-12-02T17:04+0300

türkiye

9. yargı paketi

türkiye

meclis

yargı

10. yargı paketi

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Daha önce yürürlüğe giren 9. Yargı Paketi'nin ardından yeni bir yargı reform süreci başlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamalarda, bu paketin toplumun huzurunu bozabilecek suçlarla daha etkin mücadeleye odaklanacağını işaret etmişti. 10'uncu Yargı Paketi'ndeki düzenlemelere ilişkin detaylar ortaya çıktı.Yeni ceza alt sınırları belirlenecekYeni Şafak'ın haberine göre cezası 2 yıldan az olan suçlar için alt sınırları yükseltiyor. Özellikle taksirle ölüme sebebiyet verme, trafikte yol kesme, gasp, uyuşturucu satıcılığı gibi suçlarda ceza alt limitleri yeniden düzenlenecek. Bu suçlar için verilen cezaların, kısa sürede tahliyeye yol açmayacak şekilde artırılması hedefleniyor.Ölümlü trafik kazalarında ceza arttırılıyorMevcut yasada, ölümlü trafik kazalarında ceza alt sınırı 2 yıl, üst sınırı ise 6 yıl olarak belirlenmişti. Yeni düzenlemeyle alt sınır 4 yıla, üst sınır ise 12 yıla çıkarılacak. Eğer kazada birden fazla kişi hayatını kaybetmişse ya da hem ölüm hem de yaralanma varsa, bu cezalar 4 yıl ila 24 yıl arasında değişebilecek.İyi hal indirimi kalkıyor mu?Gasp suçları için belirlenen 6 ila 10 yıl hapis cezalarında iyi hal indirimi uygulanmayacak. Bu adımın, kamu vicdanında oluşan rahatsızlıkları gidermesi bekleniyor. Yeni düzenleme, sanıkların mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılmasını da sonlandıracak. Bu değişiklikle adalet sistemine duyulan güvenin artırılması amaçlanıyor.Kadına ve çocuğa yönelik şiddet fiillerinde yargılanan kişilerin, ilk duruşmada şartlı tahliye edilmesi mümkün olmayacak. Böylece mağdurların korunması ve caydırıcılık sağlanması hedefleniyor.Taksirle ölüme sebep olan kişilere verilen cezalar ve denetimli serbestlik uygulamaları yeniden ele alınacak. İyi hal indirimi ile ceza süresinin kısaltılması, bu tür davalarda sınırlanacak.

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