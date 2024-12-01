https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/turkiyede-bir-ilk-firat-universitesinde-beyin-okuyan-model-gelistirildi-1091025154.html

Türkiye'de bir ilk: Fırat Üniversitesi'nde beyin okuyan model geliştirildi

Türkiye'de bir ilk: Fırat Üniversitesi'nde beyin okuyan model geliştirildi

Sputnik Türkiye

Fırat Üniversitesi’nde geliştirilen ve yüzde 90 başarı oranına ulaşan beyin okuma sistemi, felçli hastalar, öğrenme zorluğu çeken bireyler ve stres analizi... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T11:28+0300

2024-12-01T11:28+0300

2024-12-01T11:28+0300

sağlik

türkiye

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fırat üniversitesi

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yapay zeka

felç

hasta

hastane

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Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde 6 öğretim üyesi ve 6 öğrenciden oluşan ekip, Türkiye’de bir ilk olan beyin okuma sistemini geliştirdi. Felçli ve ağır hastalar için umut ışığı olacak bu cihaz, beyin sinyallerini yapay zeka yardımıyla yorumlayarak, düşüncelerin tercüme edilmesini sağlıyor.Felçli hastalar için umut vericiAdli Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Türker Tuncer liderliğindeki ekip, geliştirdikleri beyin okuma cihazını test ederek yüzde 90’ın üzerinde bir başarı oranına ulaştı. Konuşamayan veya hareket edemeyen kişilerin beyin sinyallerini yapay zeka aracılığıyla analiz eden cihaz, düşünceleri anlaşılabilir cümlelere dönüştürüyor. Ekip, bu sistemin sağlık alanında felçli hastalar ve öğrenme zorluğu çeken bireyler için kullanılabileceğini belirtti.Birden fazla alanda kullanım mümkünDoç. Dr. Türker Tuncer, geliştirdikleri sistemi tanıtarak şu bilgileri verdi: Tuncer, “20 cümle kalıbıyla yaptığımız testlerde, katılımcıların beyin sinyallerini kaydedip geliştirdiğimiz yapay zeka algoritmasıyla yorumladık ve yüzde 90’ın üzerinde bir başarı elde ettik. Bu çalışmayı 2023’te SCI kapsamındaki bir dergide yayımladık. Fonksiyonel MR cihazı gibi pahalı sistemler yerine daha erişilebilir cihazlarla bu başarıya ulaştık.” dedi.Disleksi ve öğrenme zorluklarına çözüm de olabilir Ekip, beyin sinyallerini haritalayarak öğrenme zorluğu yaşayan bireylerin tespitine yönelik bir model üzerinde çalışıyor. Ayrıca disleksi hastaları ve stres yaşayan bireylerin beyin aktivitelerinin analiz edilmesi hedefleniyor. Tuncer, “Hedefimiz, düşünceyi daha geniş bir kapsamda analiz edebilecek sistemler geliştirmek ve topluma katkı sağlamak.” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/thy-ucaginda-dogdu-ayni-firmada-memur-kabini-oldu-esini-buldu-ve-evlendi-1091024485.html

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türkiye, haberler, fırat üniversitesi, sağlık, beyin, yapay zeka, felç, hasta, hastane, bilim insanı