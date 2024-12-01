https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/thy-ucaginda-dogdu-ayni-firmada-memur-kabini-oldu-esini-buldu-ve-evlendi-1091024485.html

THY uçağında doğdu: Aynı firmada kabin memuru oldu, eşini buldu ve evlendi

THY uçağında doğdu: Aynı firmada kabin memuru oldu, eşini buldu ve evlendi

Sputnik Türkiye

THY'nin bir uçuşu sırasında doğan ve yıllar sonra bilet alırken işe başvurup alınan, sonrasında ise eşini de bu şirkette bulan Erkan Geldi'nin hikayesi kısa... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T11:12+0300

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türkiye

film

türk hava yolları (thy)

thy

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Türk Hava Yolları’nın (THY) bir uçuşunda dünyaya gelen ve yıllar sonra kabin memuru olarak aynı şirkette çalışmaya başlayan Erkan Geldi ile onun doğumuna yardımcı olan emekli kabin amirinin hikayesini anlatan 'İz Bırakanlar' adlı kısa film, sosyal medyada ilgi gördü.1990 yılında İzmir-Frankfurt seferinde görev yapan kabin amiri Sevinç Aykutluğ’un doğumuna yardım ettiği Erkan Geldi’nin hayat hikayesi, THY’nin paylaşımıyla izleyiciyle buluştu. Aykutluğ, 120 yolcuyla başlayan uçuşun, uçakta gerçekleşen doğumla 121 yolcuyla tamamlandığını belirterek, o anları filmde anlattı.Sevinç Aykutluğ, yıllar önce doğumuna yardımcı olduğu bebeğin kabin memuru olarak karşısına çıkmasının kendisi için unutulmaz bir an olduğunu söyledi. “Gökyüzünde ilk nefesini alan birinin kabin memuru olması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Yeryüzünde kabin memuruyuz, ancak uçuş sırasında her şey olabilir.” ifadelerini kullandı.'Ben bu şirkette yeni bir hayat kurdum'Gökyüzünde doğup aynı yerde kariyerine devam eden Erkan Geldi ise, THY’nin internet sitesinde bilet almak için gezinirken gördüğü kabin memuru ilanına başvurduğunu ve kabul edildiğini ifade etti. Geldi, çalışmaya başladıktan sonra aynı mesleği yapan eşiyle tanışıp evlendiğini belirterek, “Havacılık benim ruhuma işledi. THY’de yeni bir hayat kurdum.” dedi.

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