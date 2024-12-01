https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/tenis-turnuvasinda-sakatlanan-adam-kiz-arkadasina-evlilik-teklifi-etti-1091031294.html
Tenis turnuvasında sakatlanan adam kız arkadaşına evlilik teklifi etti
Tenis turnuvasında sakatlanan adam kız arkadaşına evlilik teklifi etti
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de yaşayan ve Sakarya'da düzenlenen tenis turnuvasında müsabaka öncesinde çıktığı kortta ısınma hareketleri esnasında sakatlanmış numarası yaparak yere... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T15:11+0300
2024-12-01T15:11+0300
2024-12-01T15:11+0300
türkiye
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tenis
tenis turnuvası
sakatlık
sakatlama
kocaeli
sakarya
türkiye tenis federasyonu (ttf)
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Kocaeli’de yaşayan 43 yaşındaki tenis eğitmeni Gökhan Başak, 7 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Dilek Gözüyılmaz’a tenis kortunda sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Sakarya’da düzenlenen bir tenis turnuvasında gerçekleşen teklif, turnuva izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Çift, evliliklerini anlamlı hale getiren bu teklifin ardından düğün fotoğraflarını da tenis kortunda çektirdi.Tenisle başlayan bir aşkGökhan Başak ve Almanca öğretmeni olan Dilek Gözüyılmaz, 7 yıl önce İstanbul’da düzenlenen Sharapova ve Çağla Büyükakçay maçında tanıştı. Gözüyılmaz’ın maça bilet bulamaması üzerine Gökhan Başak devreye girerek ona bilet ayarladı. Bu tanışmanın ardından tenis tutkusu ikiliyi bir araya getirdi ve birlikte tenis oynamaya başladılar.Türkiye Tenis Federasyonu’nun Sakarya’da düzenlediği T200 Masters Turnuvası’nda Gökhan Başak, sıra dışı bir evlilik teklifine imza attı. Final müsabakası öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanmış gibi yaparak yere düşen Başak, panikle yanına koşan Dilek Gözüyılmaz’a cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifi etti. Başak, “Diğer kortlardaki insanlar da gerçek sandı ve yanıma koştu. Dünyanın en güzel cevabını aldım” diyerek mutluluğunu dile getirdi.Sürpriz tekliften üç hafta sonra evlenen çift, 16 Kasım’da dünya evine girdi. Düğün fotoğraflarını tenis kortunda çektiren çift, bu sporun hayatlarında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Gözüyılmaz, “Hiç beklemediğim bir anda yapılan bu teklif, tenisle bağımızı daha da anlamlı hale getirdi” dedi.Gökhan Başak ve Dilek Gözüyılmaz, tenis sayesinde başlayan ve tenisle devam eden ilişkilerinin bu anlamlı anısını ömür boyu hatırlayacaklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/kimlik-numarasi-isyan-ettirdi-katil-oldu-hamile-kaldi-hatta-oldu--1091026910.html
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evlilik, tenis, tenis turnuvası, sakatlık, sakatlama, kocaeli, sakarya, türkiye tenis federasyonu (ttf), istanbul, spor, gençlik ve spor bakanlığı
evlilik, tenis, tenis turnuvası, sakatlık, sakatlama, kocaeli, sakarya, türkiye tenis federasyonu (ttf), istanbul, spor, gençlik ve spor bakanlığı
Tenis turnuvasında sakatlanan adam kız arkadaşına evlilik teklifi etti
Kocaeli'de yaşayan ve Sakarya'da düzenlenen tenis turnuvasında müsabaka öncesinde çıktığı kortta ısınma hareketleri esnasında sakatlanmış numarası yaparak yere düşen Gökhan Başak, panikle yanına koşan 7 yıllık kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi etti.
Kocaeli’de yaşayan 43 yaşındaki tenis eğitmeni Gökhan Başak, 7 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Dilek Gözüyılmaz’a tenis kortunda sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Sakarya’da düzenlenen bir tenis turnuvasında gerçekleşen teklif, turnuva izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Çift, evliliklerini anlamlı hale getiren bu teklifin ardından düğün fotoğraflarını da tenis kortunda çektirdi.
Gökhan Başak ve Almanca öğretmeni olan Dilek Gözüyılmaz, 7 yıl önce İstanbul’da düzenlenen Sharapova ve Çağla Büyükakçay maçında tanıştı. Gözüyılmaz’ın maça bilet bulamaması üzerine Gökhan Başak devreye girerek ona bilet ayarladı. Bu tanışmanın ardından tenis tutkusu ikiliyi bir araya getirdi ve birlikte tenis oynamaya başladılar.
Türkiye Tenis Federasyonu’nun Sakarya’da düzenlediği T200 Masters Turnuvası’nda Gökhan Başak, sıra dışı bir evlilik teklifine imza attı. Final müsabakası öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanmış gibi yaparak yere düşen Başak, panikle yanına koşan Dilek Gözüyılmaz’a cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifi etti. Başak, “Diğer kortlardaki insanlar da gerçek sandı ve yanıma koştu. Dünyanın en güzel cevabını aldım” diyerek mutluluğunu dile getirdi.
Sürpriz tekliften üç hafta sonra evlenen çift, 16 Kasım’da dünya evine girdi. Düğün fotoğraflarını tenis kortunda çektiren çift, bu sporun hayatlarında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Gözüyılmaz, “Hiç beklemediğim bir anda yapılan bu teklif, tenisle bağımızı daha da anlamlı hale getirdi” dedi.
Gökhan Başak ve Dilek Gözüyılmaz, tenis sayesinde başlayan ve tenisle devam eden ilişkilerinin bu anlamlı anısını ömür boyu hatırlayacaklarını ifade etti.