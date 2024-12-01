https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/tenis-turnuvasinda-sakatlanan-adam-kiz-arkadasina-evlilik-teklifi-etti-1091031294.html

Tenis turnuvasında sakatlanan adam kız arkadaşına evlilik teklifi etti

Tenis turnuvasında sakatlanan adam kız arkadaşına evlilik teklifi etti

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de yaşayan ve Sakarya'da düzenlenen tenis turnuvasında müsabaka öncesinde çıktığı kortta ısınma hareketleri esnasında sakatlanmış numarası yaparak yere... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T15:11+0300

2024-12-01T15:11+0300

2024-12-01T15:11+0300

türkiye

evlilik

tenis

tenis turnuvası

sakatlık

sakatlama

kocaeli

sakarya

türkiye tenis federasyonu (ttf)

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091031595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d68bf8319b6c151bc8b4465e5e180a5.jpg

Kocaeli’de yaşayan 43 yaşındaki tenis eğitmeni Gökhan Başak, 7 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Dilek Gözüyılmaz’a tenis kortunda sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Sakarya’da düzenlenen bir tenis turnuvasında gerçekleşen teklif, turnuva izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Çift, evliliklerini anlamlı hale getiren bu teklifin ardından düğün fotoğraflarını da tenis kortunda çektirdi.Tenisle başlayan bir aşkGökhan Başak ve Almanca öğretmeni olan Dilek Gözüyılmaz, 7 yıl önce İstanbul’da düzenlenen Sharapova ve Çağla Büyükakçay maçında tanıştı. Gözüyılmaz’ın maça bilet bulamaması üzerine Gökhan Başak devreye girerek ona bilet ayarladı. Bu tanışmanın ardından tenis tutkusu ikiliyi bir araya getirdi ve birlikte tenis oynamaya başladılar.Türkiye Tenis Federasyonu’nun Sakarya’da düzenlediği T200 Masters Turnuvası’nda Gökhan Başak, sıra dışı bir evlilik teklifine imza attı. Final müsabakası öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanmış gibi yaparak yere düşen Başak, panikle yanına koşan Dilek Gözüyılmaz’a cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifi etti. Başak, “Diğer kortlardaki insanlar da gerçek sandı ve yanıma koştu. Dünyanın en güzel cevabını aldım” diyerek mutluluğunu dile getirdi.Sürpriz tekliften üç hafta sonra evlenen çift, 16 Kasım’da dünya evine girdi. Düğün fotoğraflarını tenis kortunda çektiren çift, bu sporun hayatlarında özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Gözüyılmaz, “Hiç beklemediğim bir anda yapılan bu teklif, tenisle bağımızı daha da anlamlı hale getirdi” dedi.Gökhan Başak ve Dilek Gözüyılmaz, tenis sayesinde başlayan ve tenisle devam eden ilişkilerinin bu anlamlı anısını ömür boyu hatırlayacaklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/kimlik-numarasi-isyan-ettirdi-katil-oldu-hamile-kaldi-hatta-oldu--1091026910.html

türkiye

kocaeli

sakarya

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

evlilik, tenis, tenis turnuvası, sakatlık, sakatlama, kocaeli, sakarya, türkiye tenis federasyonu (ttf), istanbul, spor, gençlik ve spor bakanlığı