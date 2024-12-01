https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/kimlik-numarasi-isyan-ettirdi-katil-oldu-hamile-kaldi-hatta-oldu--1091026910.html
Kimlik numarası isyan ettirdi: Katil oldu, hamile kaldı hatta öldü
Kimlik numarası isyan ettirdi: Katil oldu, hamile kaldı hatta öldü
Sputnik Türkiye
Çaycılık yapan 26 yaşındaki Abdulselam Deniz, T.C. kimlik numarasının kolay tahmin edilebilmesi ve aynı rakamları içermesi dolayısıyla sürekli olarak... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T12:58+0300
2024-12-01T12:58+0300
2024-12-01T13:13+0300
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tc kimlik numarası
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İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan 26 yaşındaki Abdulselam Deniz, kimlik numarasının çoğu rakamının aynı olması nedeniyle başına gelmeyen kalmadı. İki çocuk babası Deniz, bugüne kadar terör örgütü üyeliğinden adam vurmaya, sahte icra dosyalarından hamilelik kaydına kadar birçok absürt suçlamayla karşı karşıya kaldığını belirterek yetkililerden yardım istiyor.Çaycılık yaparak geçimini sağlayan Deniz, kimlik numarasının kolay hatırlanabilir olması nedeniyle kötü niyetli kişilerin hedefi haline geldiğini söylüyor. Deniz, “Kimlik numaram yüzünden sürekli mahkemelerde ve karakollarda ifade veriyorum. Beni katil, hırsız, dolandırıcı yapıyorlar. Sürekli kendimi temize çıkarmaya çalışıyorum.” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.'Şafak operasyonu bile yaşadım' Henüz lise öğrencisiyken evine şafak baskını yapıldığını belirten Deniz, “Bir dernek kurmuşlar ve benim kimlik numaramı kafadan yazmışlar. Polisler evime geldiğinde çocuk olduğumu görünce çok şaşırdılar. Sürekli bu tür yanlışlıklarla uğraşıyorum.” dedi.Hastane kayıtlarında dahi çelişkiler var Hastane kayıtlarında ölü, 90 yaşında ya da hamile göründüğünü anlatan Deniz, “E-nabız kayıtlarımda kadın doğum muayenesi bile var. Daha önce babamın sigortasından bile faydalanamamıştım. Ayrıca Gaziantep, Konya ve Giresun gibi şehirlerde muayene olmuşum gibi kayıtlara geçilmiş, oysa ben İstanbul dışına neredeyse hiç çıkmadım.” ifadelerini kullandı.'Hayatım ifade vermekle geçti'Abdulselam Deniz, ailesinin de bu durumdan etkilendiğini belirterek, “Çocuklarımı bile bazen karakola götürmek zorunda kalıyorum. Hayatım hep suçlamalara yanıt vermekle geçiyor. Artık yetkililere yalvarıyorum, kimlik numaramı değiştirin. Nüfus müdürlüğüne defalarca gittim ama bir sonuç alamadım.” şeklinde konuştu.Yaşadığı mağduriyetin sona ermesi için yetkililerden çözüm bekleyen Deniz, durumunun artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/thy-ucaginda-dogdu-ayni-firmada-memur-kabini-oldu-esini-buldu-ve-evlendi-1091024485.html
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suç, kimlik, tc kimlik numarası, karakol, istanbul, terör, terör örgütü, hamile, hamile kadın
suç, kimlik, tc kimlik numarası, karakol, istanbul, terör, terör örgütü, hamile, hamile kadın
Kimlik numarası isyan ettirdi: Katil oldu, hamile kaldı hatta öldü
12:58 01.12.2024 (güncellendi: 13:13 01.12.2024)
Çaycılık yapan 26 yaşındaki Abdulselam Deniz, T.C. kimlik numarasının kolay tahmin edilebilmesi ve aynı rakamları içermesi dolayısıyla sürekli olarak işlemediği suçlardan dolayı arandığını söyledi. Deniz, yetkililere çözüm bulunması için seslendi.
İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan 26 yaşındaki Abdulselam Deniz, kimlik numarasının çoğu rakamının aynı olması nedeniyle başına gelmeyen kalmadı. İki çocuk babası Deniz, bugüne kadar terör örgütü üyeliğinden adam vurmaya, sahte icra dosyalarından hamilelik kaydına kadar birçok absürt suçlamayla karşı karşıya kaldığını belirterek yetkililerden yardım istiyor.
Çaycılık yaparak geçimini sağlayan Deniz, kimlik numarasının kolay hatırlanabilir olması nedeniyle kötü niyetli kişilerin hedefi haline geldiğini söylüyor. Deniz, “Kimlik numaram yüzünden sürekli mahkemelerde ve karakollarda ifade veriyorum. Beni katil, hırsız, dolandırıcı yapıyorlar. Sürekli kendimi temize çıkarmaya çalışıyorum.” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.
'Şafak operasyonu bile yaşadım'
Henüz lise öğrencisiyken evine şafak baskını yapıldığını belirten Deniz, “Bir dernek kurmuşlar ve benim kimlik numaramı kafadan yazmışlar. Polisler evime geldiğinde çocuk olduğumu görünce çok şaşırdılar. Sürekli bu tür yanlışlıklarla uğraşıyorum.” dedi.
Hastane kayıtlarında dahi çelişkiler var
Hastane kayıtlarında ölü, 90 yaşında ya da hamile göründüğünü anlatan Deniz, “E-nabız kayıtlarımda kadın doğum muayenesi bile var. Daha önce babamın sigortasından bile faydalanamamıştım. Ayrıca Gaziantep, Konya ve Giresun gibi şehirlerde muayene olmuşum gibi kayıtlara geçilmiş, oysa ben İstanbul dışına neredeyse hiç çıkmadım.” ifadelerini kullandı.
'Hayatım ifade vermekle geçti'
Abdulselam Deniz, ailesinin de bu durumdan etkilendiğini belirterek, “Çocuklarımı bile bazen karakola götürmek zorunda kalıyorum. Hayatım hep suçlamalara yanıt vermekle geçiyor. Artık yetkililere yalvarıyorum, kimlik numaramı değiştirin. Nüfus müdürlüğüne defalarca gittim ama bir sonuç alamadım.” şeklinde konuştu.
Yaşadığı mağduriyetin sona ermesi için yetkililerden çözüm bekleyen Deniz, durumunun artık dayanılmaz bir hal aldığını ifade ediyor.