https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/iran-disisleri-bakani-arakci-suriye-ve-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1091020278.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye ve Türkiye'yi ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye ve Türkiye'yi ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye ve Türkiye'yi ziyaret edecek. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T22:02+0300

2024-11-30T22:02+0300

2024-11-30T22:02+0300

politika

iran

iran dışişleri bakanlığı

abbas arakçi

türkiye

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087103939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b844254777550db1658946de0b09ee3a.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bölgede meydana gelen değişiklikleri bu ülkelerin yetkilileriyle görüşmek üzere yakında Ortadoğu ülkelerine bir ziyaret gerçekleştireceğini; Pazar günü Suriye'yi ardından da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, “İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi'nin bölgesel konularda, özellikle de son gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere yakında bir dizi bölge ülkesine seyahat edeceğini kaydederek Arakçi pazar günü Şam'a gidecek ve ardından Ankara'ya geçecek" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/halepteki-iran-konsoloslugu-saldiriya-ugradi-1091019050.html

iran

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, türkiye, suriye