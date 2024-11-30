https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/iran-disisleri-bakani-arakci-suriye-ve-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1091020278.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye ve Türkiye'yi ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye ve Türkiye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye ve Türkiye'yi ziyaret edecek. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T22:02+0300
2024-11-30T22:02+0300
2024-11-30T22:02+0300
politika
iran
iran dışişleri bakanlığı
abbas arakçi
türkiye
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bölgede meydana gelen değişiklikleri bu ülkelerin yetkilileriyle görüşmek üzere yakında Ortadoğu ülkelerine bir ziyaret gerçekleştireceğini; Pazar günü Suriye'yi ardından da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, “İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi'nin bölgesel konularda, özellikle de son gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere yakında bir dizi bölge ülkesine seyahat edeceğini kaydederek Arakçi pazar günü Şam'a gidecek ve ardından Ankara'ya geçecek" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/halepteki-iran-konsoloslugu-saldiriya-ugradi-1091019050.html
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iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, türkiye, suriye
iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, türkiye, suriye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye ve Türkiye'yi ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye ve Türkiye'yi ziyaret edecek.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bölgede meydana gelen değişiklikleri bu ülkelerin yetkilileriyle görüşmek üzere yakında Ortadoğu ülkelerine bir ziyaret gerçekleştireceğini; Pazar günü Suriye'yi ardından da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, “İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei, ülkemizin Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi'nin bölgesel konularda, özellikle de son gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere yakında bir dizi bölge ülkesine seyahat edeceğini kaydederek Arakçi pazar günü Şam'a gidecek ve ardından Ankara'ya geçecek" denildi.