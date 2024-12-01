https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/sergen-yalcin-besiktas-icin-istanbulda-1091037381.html
Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da
Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın gündeminde olan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla görüşmek için İstanbul'a geldi. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T19:03+0300
2024-12-01T19:03+0300
2024-12-01T19:03+0300
spor
beşiktaş
sergen yalçın
teknik direktör
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yeni döneme ilişkin beklentiler arttı. Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.Sergen Yalçın Beşiktaş'a mı geliyorSergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.Sergen Yalçın şampiyonluk yaşatmıştıSiyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/hasan-arat-duyurdu-besiktas-kulubu-baskanligini-birakti-1090978046.html
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sergen yalçın, sergen yalçın beşiktaş, beşiktaş son dakika, sergen yalçın beşiktaşa mı geliyor
sergen yalçın, sergen yalçın beşiktaş, beşiktaş son dakika, sergen yalçın beşiktaşa mı geliyor
Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın gündeminde olan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla görüşmek için İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yeni döneme ilişkin beklentiler arttı. Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.
Sergen Yalçın Beşiktaş'a mı geliyor
Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.
Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Sergen Yalçın şampiyonluk yaşatmıştı
Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.