https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/sergen-yalcin-besiktas-icin-istanbulda-1091037381.html

Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da

Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın gündeminde olan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla görüşmek için İstanbul'a geldi. 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T19:03+0300

2024-12-01T19:03+0300

2024-12-01T19:03+0300

spor

beşiktaş

sergen yalçın

teknik direktör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/16/1048223385_0:0:2549:1435_1920x0_80_0_0_a04eb5db78213712962834459b790cfd.jpg

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yeni döneme ilişkin beklentiler arttı. Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.Sergen Yalçın Beşiktaş'a mı geliyorSergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.Sergen Yalçın şampiyonluk yaşatmıştıSiyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/hasan-arat-duyurdu-besiktas-kulubu-baskanligini-birakti-1090978046.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergen yalçın, sergen yalçın beşiktaş, beşiktaş son dakika, sergen yalçın beşiktaşa mı geliyor