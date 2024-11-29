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Hasan Arat duyurdu: Beşiktaş Kulüp Başkanlığı'nı bıraktı
Hasan Arat duyurdu: Beşiktaş Kulüp Başkanlığı'nı bıraktı
Sputnik Türkiye
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Arat geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş yönetimindeki başkanlık görevini de Hüseyin Yücel'e... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:50+0300
2024-11-29T14:57+0300
spor
hasan arat
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Beşiktaş'ta Hasan Arat, Futbol A.Ş'nin ardından kulüp başkanlığı görevinden de ayrıldı. Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaş camiası, bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş camiasına ve taraftarına hitaben bir mesaj kaleme alan Arat, şunları kaydetti:"Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...Asla unutmayın ki taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaş'ımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim. 17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/besiktas-baskani-hasan-arattan-istifa-karari-kapa-bildirildi-1090887448.html
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hasan arat, beşiktaş
hasan arat, beşiktaş

Hasan Arat duyurdu: Beşiktaş Kulüp Başkanlığı'nı bıraktı

14:50 29.11.2024 (güncellendi: 14:57 29.11.2024)
© AA / Beyza CömertKulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA / Beyza Cömert
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Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Arat geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş yönetimindeki başkanlık görevini de Hüseyin Yücel'e devretmişti.
Beşiktaş'ta Hasan Arat, Futbol A.Ş'nin ardından kulüp başkanlığı görevinden de ayrıldı. Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıkladı. Arat, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Beşiktaş camiası, bugün, içimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş camiasına ve taraftarına hitaben bir mesaj kaleme alan Arat, şunları kaydetti:
"Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Görev sürem boyunca varlığınız bana her daim güç verdi. 3 Aralık 2023 tarihinde, sizlerin güveniyle ve desteğiyle bu onurlu göreve geldim. Bu zaman içerisinde yaşadığım tecrübelerin hayatımda her zaman özel bir yeri olacaktır. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, oyları ve güvenleriyle yanımda duran kıymetli kongre üyelerimize ve Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ediyorum. Sizin destekleriniz, bana her adımımda ilham ve cesaret verdi. En büyük teşekkürü ise maçlarda, sokaklarda, gözlerindeki ışıltıyla beni karşılayan ve yüreğime dokunan gençlerimize ve çocuklarımıza borçluyum. Onların Beşiktaş sevgisini kalbimde her zaman yaşatacağım. Seçim öncesinde ve görevim süresince huzurlarınıza gelerek anlattığım konuların Beşiktaş için anlamının ve değerinin çok büyük olduğunu, zaman daha iyi gösterecektir...
Asla unutmayın ki taraftarlarımızın takımımıza olan bağlılığı, bu kulübün en büyük hazinesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü Beşiktaş'ımıza her zaman sahip çıkın. Güçlü bir Beşiktaş inşa etmek için bu büyük camianın ruhunu ve coşkusunu her daim yaşatalım ve büyütelim. 17 yaşımda formasını giyerek ilk adımımı attığım büyük Beşiktaş camiasında başkanlık görevinde bulunmaktan şeref duydum. Bundan sonra bir taraftar olarak kulübümü desteklemekten her zaman onur duyacağım."
hasan arat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan istifa kararı: KAP'a bildirildi
27 Kasım, 15:11
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