https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/rus-senatorden-uyari-ukraynadaki-fuze-krizi-bati-icin-son-derece-tehlikelidir-1091037952.html

Rus senatörden uyarı: Ukrayna’daki füze krizi Batı için son derece tehlikelidir

Rus senatörden uyarı: Ukrayna’daki füze krizi Batı için son derece tehlikelidir

Sputnik Türkiye

Rus senatör Puşkov, Ukrayna’daki füze krizinin Batı için son derece tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T19:56+0300

2024-12-01T19:56+0300

2024-12-01T20:08+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna’daki füze krizinin Batı için yarattığı tehlike konusunda uyardı.Puşkov, “1980'lerin ortasındaki Avrupa füze krizinden bu yana Batı güvenliğine yönelik tehdit bu kadar ciddi olmamıştı” ifadelerini paylaştı.Kiev’e verilen Rus topraklarına Batı füzeleri ile saldırma izninin, ayrıca Fransa ve İngiltere’nin tartıştığı NATO birliklerinin çatışma bölgesine gönderilmesinin doğrudan bir askeri çatışmayı tetikleyebileceğine dikkat çeken Puşkov, Londra, Paris veya Washington’da endişelere neden olduğu iddia edilen İngiltere, Avrupa ve ABD’ye yönelik güvenlik tehdidin çatışmanın sona ermesinden fazla, devam etmesi halinde çok daha büyük olacağını sözlerine ekledi.Kasım ayı ortalarında ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk kez, Ukrayna’nın Rus topraklarını vurmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin verdiği öğrenilmişti. İngiltere ve Fransa da Storm Shadow ve SCALP füzelerinin Rus topraklarının vurulması için kullanılabileceğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 21 Kasım’da vatandaşlarına seslenerek, Ukrayna’nın Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD’nin ATACMS füzeleri ve İngiltere’nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurması karşılığında Dnepropetrovsk'ta bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiği, söz konusu saldırıda Rusya’nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik’in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiğini açıklamıştı.

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rusya, rusya federasyon konseyi, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, ukrayna, füze, batı, tehlike