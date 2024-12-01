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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-2-yerlesim-yeri-daha-rus-askerlerin-kontrolune-gecti-1091026670.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta 2 yerleşim yeri daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta 2 yerleşim yeri daha Rus askerlerin kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde İlyinka ve Petrovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T12:15+0300
2024-12-01T12:54+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
donbass
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Rus askerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) İlyinka ve Petrovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Liptsı yerleşiminin yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri yaklaşık 30 asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil ve 2 adet D-30 obüsü kaybetti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 6, DHC’nin 2 yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 11 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 500 kadar asker, 2 pikap, bir Anklav-N elektronik harp istasyonu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif taarruz eylemlerine devam ederek DHC’de İlyinka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 6 bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 380 kadar asker, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil ve bir İngiliz yapımı FH-70 obüsü kaybetti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de aktif taarruz eylemlerine devam ederek DHC’nin Petrovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 11 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 470 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 2 adet Kozak zırhlısı, 2 otomobil, bir D-20 topçu sistemi, bir Msta-B obüsü ve 2 adet D-30 obüsü imha edildi.
rusya
donbass
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), özel askeri harekat

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Donbass'ta 2 yerleşim yeri daha Rus askerlerin kontrolüne geçti

12:15 01.12.2024 (güncellendi: 12:54 01.12.2024)
© Sputnik / Павел ЛисицынRusya askeri operasyon ordu Ukrayna
Rusya askeri operasyon ordu Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde İlyinka ve Petrovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Rus askerleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) İlyinka ve Petrovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde Liptsı yerleşiminin yakınında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri yaklaşık 30 asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil ve 2 adet D-30 obüsü kaybetti.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 6, DHC’nin 2 yerleşim bölgesinde Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 11 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 500 kadar asker, 2 pikap, bir Anklav-N elektronik harp istasyonu kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait 4 mühimmat deposu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif taarruz eylemlerine devam ederek DHC’de İlyinka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 6 bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Ukrayna birlikleri 380 kadar asker, bir ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 otomobil ve bir İngiliz yapımı FH-70 obüsü kaybetti.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de aktif taarruz eylemlerine devam ederek DHC’nin Petrovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 5 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 11 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 470 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 2 adet Kozak zırhlısı, 2 otomobil, bir D-20 topçu sistemi, bir Msta-B obüsü ve 2 adet D-30 obüsü imha edildi.
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