https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/rus-disisleri-uyardi-ukrayna-etrafindaki-gerilimi-tirmandirmaya-calisanlar-hak-ettikleri-cezayi-1091028346.html

Rus Dışişleri uyardı: Ukrayna etrafındaki gerilimi tırmandırmaya çalışanlar hak ettikleri cezayı çekecek

Rus Dışişleri uyardı: Ukrayna etrafındaki gerilimi tırmandırmaya çalışanlar hak ettikleri cezayı çekecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna etrafındaki gerilimi tırmandırmaya çalışanların hak ettikleri cezayı çekeceklerini belirtti. 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T14:14+0300

2024-12-01T14:14+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya topraklarına yönelik saldırıların sonuçları olacağını, Ukrayna etrafındaki gerilimi tırmandırmaya çalışanların hak ettikleri cezayı çekeceklerini ifade etti.Rus diplomat, “Şimdi tutkuları ateşlemeye ve durumu en uç noktaya tırmandırmaya çalışanların Rusya Devlet Başkanı’nın açıklamalarını okumadığı anlaşılıyor. Bu düzenli olarak yapılmalı. Ve şimdi bunu, bizdeki deyimiyle ‘iktidarsız bir öfkeyle’, çaresizlikten dolayı yapıyorlar. Ancak hak ettikleri cezayı çekecekleri şüphe götürmez” ifadelerini kullandı.Kasım ayı ortalarında ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk kez Ukrayna’nın Rus topraklarını vurmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin verdiği öğrenilmişti. İngiltere ve Fransa da Storm Shadow ve SCALP füzelerinin Rus topraklarının vurulması için kullanılabileceğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 21 Kasım’da vatandaşlarına seslenerek, Ukrayna’nın Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD’nin ATACMS füzeleri ve İngiltere’nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurması karşılığında Dnepropetrovsk'ta bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiği, söz konusu saldırıda Rusya’nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik’in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/lavrov-rusyaya-onleyici-saldiriyla-ilgili-aciklamayi-degerlendirdi-barut-kokusu-almamislar-1090918042.html

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