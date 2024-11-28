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Lavrov, Rusya’ya önleyici saldırıyla ilgili açıklamayı değerlendirdi: ‘Barut kokusu almamışlar’
Lavrov, Rusya’ya önleyici saldırıyla ilgili açıklamayı değerlendirdi: ‘Barut kokusu almamışlar’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı NATO yetkililerinin Rusya’ya yönelik önleyici saldırıların düzenlenebileceği yönündeki açıklamalarını ‘sorumsuzluk’ olarak... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus gazetecilere açıklamasında, NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer’in Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırı düzenlemeyi istişare ettikleri şeklindeki açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:Nükleer silah tartışmalarıNew York Times, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazmıştı. Haberde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunulmuştu.NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettiklerini söylemişti.Beklemenin değil, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunan Bauer, "Bize saldırmak için kullanılan sistemleri devre dışı bırakacak yüksek hassasiyetli saldırıların bir kombinasyonuna ihtiyaç var ve ilk atışı biz yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
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Lavrov, Rusya’ya önleyici saldırıyla ilgili açıklamayı değerlendirdi: ‘Barut kokusu almamışlar’

10:37 28.11.2024 (güncellendi: 10:46 28.11.2024)
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı NATO yetkililerinin Rusya’ya yönelik önleyici saldırıların düzenlenebileceği yönündeki açıklamalarını ‘sorumsuzluk’ olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus gazetecilere açıklamasında, NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer’in Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırı düzenlemeyi istişare ettikleri şeklindeki açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:
Bu açıklamalar bir amiralden geldi. Kesinlikle sorumsuzca. Orada hiç barut koklamamış ama apolet takmış böyle bir sürü kişi var. Onlar da terfi etmek istiyor, konjonktürün kokusunu alıyorlar.

Nükleer silah tartışmaları

New York Times, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalan ve 1996'da imzalanan anlaşmayla Rusya'ya taşınan nükleer silahların Kiev'e verilmesinin Washington'da tartışıldığını yazmıştı. Haberde, söz konusu nükleer silahların Ukrayna'ya geri verilmesinin 'anında ve büyük bir caydırıcı etkisi' olacağı savunulmuştu.
NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İttifak ile Rusya arasında silahlı çatışma çıkması halinde Rus topraklarına yüksek hassasiyetli silahlarla önleyici saldırılar düzenlemeyi istişare ettiklerini söylemişti.
Beklemenin değil, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimaline karşı Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerini vurmanın daha akıllıca olacağını savunan Bauer, "Bize saldırmak için kullanılan sistemleri devre dışı bırakacak yüksek hassasiyetli saldırıların bir kombinasyonuna ihtiyaç var ve ilk atışı biz yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.
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