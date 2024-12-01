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Öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili DMM'den açıklama
Öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili DMM'den açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili ortaya bazı iddialar atıldığını ve öğrenim... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T20:52+0300
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dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
yurt
öğrenci yurdu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada son zamanlarda öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili kamuoyunu manipüle etme maksatlı iddiaların ortaya atıldığı tespit edildiği belirtildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önemli görevlerinden birinin gençlere yurt hizmeti vermek olduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'de 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurdu bulunduğu bildirildi.'Her 100 öğrenciden 98'ini yurtlara yerleşti'Bakanlığın, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 98'ini yurtlara yerleştirdiği, öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz karşılandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, yurt, öğrenci yurdu, öğrenim kredisi
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, yurt, öğrenci yurdu, öğrenim kredisi

Öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili DMM'den açıklama

20:52 01.12.2024 (güncellendi: 20:54 01.12.2024)
© İHAÖğrenci yurdu
Öğrenci yurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
© İHA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili ortaya bazı iddialar atıldığını ve öğrenim kredisi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada son zamanlarda öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili kamuoyunu manipüle etme maksatlı iddiaların ortaya atıldığı tespit edildiği belirtildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önemli görevlerinden birinin gençlere yurt hizmeti vermek olduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye'de 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurdu bulunduğu bildirildi.

'Her 100 öğrenciden 98'ini yurtlara yerleşti'

Bakanlığın, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 98'ini yurtlara yerleştirdiği, öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz karşılandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan ve başvuru yapan öğrencilere bu yıl yaklaşık 20 milyar lira öğrenim kredisi ve 15 milyar lira da burs ödemesi yapılmıştır. Öğrenim kredisi geri ödemeleri, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın, sadece alınan kredi üzerinden yapılmaktadır.

Bakanlık, öğrencilere burs/kredi ödemesinin yanında beslenme yardımı da yaparak bütçelerine katkıda bulunmaktadır. Yurt içindeki yurtlarda barınan öğrencilere sabah kahvaltısı için 55 lira, akşam yemeği için 110 lira olmak üzere toplam 165 lira, KKTC'deki yurtlarda barınan öğrencilere sabah kahvaltısı için 60 lira, akşam yemeği için 115 lira olmak üzere toplam 175 lira beslenme yardımı verilmektedir."

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