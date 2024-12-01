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Atatürk'ün ismi Ülker Stadı'na işleniyor
Atatürk'ün ismi Ülker Stadı'na işleniyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadı çatısına işlenmeye başlandığını duyurdu. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T20:34+0300
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spor
fenerbahçe
stadyum
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Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi, Ülker Stadı çatısına işlenmeye başlandı.Stadyumun çatısına Atatürk işlendiSarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç'un haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda dile getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına yazılması projesinin startı verildi.Proje kapsamında Fenerium tribünündeki çatıya Atatürk ismi işlendi. 26 Kasım Salı günü Atatürk yazısının lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemi ile markalama ve çizim işlemleri başlatılırken, 30 Kasım Cumartesi günü de yazının boyama işlemi yapıldı.Membran çatı kaplaması üzerine özel reçine ihtiva eden esnek ve hava şartlarına dayanımı yüksek boya ile yazı uygulaması gerçekleştirildi. Harf yüksekliklerinin 12 metre olduğu Atatürk yazısının boyama işlemi gece geç saatlere kadar sürdü.Harf yükseklikleri 8 buçuk metreMaraton tribünündeki çatıya ise 3 Aralık Salı günü "Mustafa Kemal" yazılarak işlem tamamlanacak. "Mustafa Kemal" yazısı, harf yükseklikleri 8,5 metre olarak uygulanacak. Projede toplam yazı ve boya alanı 2 bin 500 metrekare olacak.
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ülker stadyumu fenerbahçe, atatürk şüklrü saracoğlu, fenerbahçe ülker arena
ülker stadyumu fenerbahçe, atatürk şüklrü saracoğlu, fenerbahçe ülker arena

Atatürk'ün ismi Ülker Stadı'na işleniyor

20:34 01.12.2024
© Fotoğraf : fenerbahçeAtatürk'ün ismi Ülker Stadı'na işleniyor
Atatürk'ün ismi Ülker Stadı'na işleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
© Fotoğraf : fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadı çatısına işlenmeye başlandığını duyurdu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi, Ülker Stadı çatısına işlenmeye başlandı.

Stadyumun çatısına Atatürk işlendi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç'un haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda dile getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına yazılması projesinin startı verildi.
Proje kapsamında Fenerium tribünündeki çatıya Atatürk ismi işlendi. 26 Kasım Salı günü Atatürk yazısının lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemi ile markalama ve çizim işlemleri başlatılırken, 30 Kasım Cumartesi günü de yazının boyama işlemi yapıldı.
Membran çatı kaplaması üzerine özel reçine ihtiva eden esnek ve hava şartlarına dayanımı yüksek boya ile yazı uygulaması gerçekleştirildi. Harf yüksekliklerinin 12 metre olduğu Atatürk yazısının boyama işlemi gece geç saatlere kadar sürdü.

Harf yükseklikleri 8 buçuk metre

Maraton tribünündeki çatıya ise 3 Aralık Salı günü "Mustafa Kemal" yazılarak işlem tamamlanacak. "Mustafa Kemal" yazısı, harf yükseklikleri 8,5 metre olarak uygulanacak. Projede toplam yazı ve boya alanı 2 bin 500 metrekare olacak.
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