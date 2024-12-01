https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/istanbulda-bin-liralik-hediye-ceki-veren-market-onunde-metrelerce-kuyruk-olustu-geceden-cadir-kurup-1091031068.html

İstanbul'da bin liralık hediye çeki veren market önünde metrelerce kuyruk oluştu: Geceden çadır kurup beklediler

İstanbul'da bin liralık hediye çeki veren market önünde metrelerce kuyruk oluştu: Geceden çadır kurup beklediler

Sputnik Türkiye

Silivri'de bir zincir marketin açılışa özel bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki ve indirim kampanyasını duyanlar akşamdan gelip çadır kurdular. Sabahın... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T15:00+0300

2024-12-01T15:00+0300

2024-12-01T15:00+0300

türkiye

indirim

hediye

çek

istanbul

market

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İstanbul Silivri'de yeni açılan bir market, ilk güne özel müşterilere bin liralık hediye çeki vereceğini duyurdu. İndirimi ve hediye çekini duyanlar geceden market önünde çadır kurdu. Sabahıon ilk saatlerinden itibaren ise metrelerce kuyruk oluştu.Market indirimini duyan geceden geldiMimar Sinan Mahallesinde bir market zincirine ait şubenin açılışına özel yüzde kırk indirim ve bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki kampanyasını duyanlar gece gelip marketin önünde çadır kurdular. Sabahın erken saatlerinde marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında bin TL'lik Hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete akın etti. Yaşanan yoğunluk kameralara yansırken, onlarca metre uzayan alışveriş sırası dron ile havadan görüntülendi.'Sabah 06:30'da geldik'Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Doğan Altun, “Biz 06.30'dan beri buradayız bekliyoruz. Daha çok temel ihtiyaç gıdaları un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç gıdalarını almayı düşünüyoruz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/izmirde-magaza-acilisinda-indirim-izdihami-birbirlerini-ezdiler-1090475264.html

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