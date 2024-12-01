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İstanbul'da bin liralık hediye çeki veren market önünde metrelerce kuyruk oluştu: Geceden çadır kurup beklediler
İstanbul'da bin liralık hediye çeki veren market önünde metrelerce kuyruk oluştu: Geceden çadır kurup beklediler
Sputnik Türkiye
Silivri'de bir zincir marketin açılışa özel bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki ve indirim kampanyasını duyanlar akşamdan gelip çadır kurdular. Sabahın... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T15:00+0300
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İstanbul Silivri'de yeni açılan bir market, ilk güne özel müşterilere bin liralık hediye çeki vereceğini duyurdu. İndirimi ve hediye çekini duyanlar geceden market önünde çadır kurdu. Sabahıon ilk saatlerinden itibaren ise metrelerce kuyruk oluştu.Market indirimini duyan geceden geldiMimar Sinan Mahallesinde bir market zincirine ait şubenin açılışına özel yüzde kırk indirim ve bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki kampanyasını duyanlar gece gelip marketin önünde çadır kurdular. Sabahın erken saatlerinde marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında bin TL'lik Hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete akın etti. Yaşanan yoğunluk kameralara yansırken, onlarca metre uzayan alışveriş sırası dron ile havadan görüntülendi.'Sabah 06:30'da geldik'Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Doğan Altun, “Biz 06.30'dan beri buradayız bekliyoruz. Daha çok temel ihtiyaç gıdaları un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç gıdalarını almayı düşünüyoruz” dedi.
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istanbum market açılışı, istanbul izdiham, istanbul market açılışı indirim
istanbum market açılışı, istanbul izdiham, istanbul market açılışı indirim

İstanbul'da bin liralık hediye çeki veren market önünde metrelerce kuyruk oluştu: Geceden çadır kurup beklediler

15:00 01.12.2024
© İHA / ŞABAN TEKTAŞ-AW340897İstanbul'da bin liralık hediye çeki veren market önünde metrelerce kuyruk oluştu: Geceden çadır kurup beklediler
İstanbul'da bin liralık hediye çeki veren market önünde metrelerce kuyruk oluştu: Geceden çadır kurup beklediler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
© İHA / ŞABAN TEKTAŞ-AW340897
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Silivri'de bir zincir marketin açılışa özel bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki ve indirim kampanyasını duyanlar akşamdan gelip çadır kurdular. Sabahın erken saatlerinde yüzlerce kişinin market önüne gitmesiyle metrelerce uzunluğunda sıra oluştu.
İstanbul Silivri'de yeni açılan bir market, ilk güne özel müşterilere bin liralık hediye çeki vereceğini duyurdu. İndirimi ve hediye çekini duyanlar geceden market önünde çadır kurdu. Sabahıon ilk saatlerinden itibaren ise metrelerce kuyruk oluştu.

Market indirimini duyan geceden geldi

Mimar Sinan Mahallesinde bir market zincirine ait şubenin açılışına özel yüzde kırk indirim ve bin kişiye bin TL hediye alışveriş çeki kampanyasını duyanlar gece gelip marketin önünde çadır kurdular.
Sabahın erken saatlerinde marketin önünde uzun sıralar oluşturan vatandaşlar, uzun bekleyiş sonrasında bin TL'lik Hediye alışveriş çekini aldıktan sonra markete akın etti. Yaşanan yoğunluk kameralara yansırken, onlarca metre uzayan alışveriş sırası dron ile havadan görüntülendi.

'Sabah 06:30'da geldik'

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Doğan Altun, “Biz 06.30'dan beri buradayız bekliyoruz. Daha çok temel ihtiyaç gıdaları un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç gıdalarını almayı düşünüyoruz” dedi.
İndirim izdihamı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
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