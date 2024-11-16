https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/izmirde-magaza-acilisinda-indirim-izdihami-birbirlerini-ezdiler-1090475264.html

İzmir'de mağaza açılışında indirim izdihamı: Birbirlerini ezdiler

İzmir'de mağaza açılışında indirim izdihamı: Birbirlerini ezdiler

Sputnik Türkiye

İzmir'in Bergama ilçesinde bir zücaciye dükkanının açılışında indirimli ürünleri satın almak isteyenler mağazaya akın etti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T13:22+0300

2024-11-16T13:22+0300

2024-11-16T13:22+0300

türkiye

izmir

mağaza

indirim

izdiham

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Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bir zücaciye dükkanının açılışına özel indirim kampanyası düzenlendi. Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise dükkanın önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girmek için koşturan vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi. İzdihamın arasında bir çocuğun da olduğu görülürken, o kalabalıkta dengesini kaybeden bir kadın da yere düştü.

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izmir, mağaza, indirim, izdiham