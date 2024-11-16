https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/izmirde-magaza-acilisinda-indirim-izdihami-birbirlerini-ezdiler-1090475264.html
İzmir'de mağaza açılışında indirim izdihamı: Birbirlerini ezdiler
İzmir'de mağaza açılışında indirim izdihamı: Birbirlerini ezdiler
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bergama ilçesinde bir zücaciye dükkanının açılışında indirimli ürünleri satın almak isteyenler mağazaya akın etti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T13:22+0300
2024-11-16T13:22+0300
2024-11-16T13:22+0300
türkiye
izmir
mağaza
indirim
izdiham
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Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bir zücaciye dükkanının açılışına özel indirim kampanyası düzenlendi. Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise dükkanın önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girmek için koşturan vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi. İzdihamın arasında bir çocuğun da olduğu görülürken, o kalabalıkta dengesini kaybeden bir kadın da yere düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/yedigi-cig-kofte-nefes-borusuna-kacti-13-saat-sonra-hayatini-kaybetti-1090473585.html
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izmir, mağaza, indirim, izdiham
izmir, mağaza, indirim, izdiham
İzmir'de mağaza açılışında indirim izdihamı: Birbirlerini ezdiler
İzmir'in Bergama ilçesinde bir zücaciye dükkanının açılışında indirimli ürünleri satın almak isteyenler mağazaya akın etti.
Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bir zücaciye dükkanının açılışına özel indirim kampanyası düzenlendi. Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise dükkanın önüne akın etti.
Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girmek için koşturan vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi. İzdihamın arasında bir çocuğun da olduğu görülürken, o kalabalıkta dengesini kaybeden bir kadın da yere düştü.