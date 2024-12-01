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İş kıyafetleriyle yemek yapan babasını 'babam bir dahi' diyerek paylaşan küçük kız: 'O gün içimden gelmişti'
İş kıyafetleriyle yemek yapan babasını 'babam bir dahi' diyerek paylaşan küçük kız: 'O gün içimden gelmişti'
Sputnik Türkiye
Babasını işten geldiği kıyafetle kendilerine yemek hazırladığı videosu internette çok kez izlenen küçük çocuk, o gün videoyu içinden geldiği için çektiğini... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T17:58+0300
2024-12-01T17:58+0300
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10 yaşındaki Yağmur Su Kale, babasının işten gelince evi topladığını ve kendilerine yemek hazırladığını anlattığı videoyu sosyal medyaya yüklemişti. Küçük kızın 'Benim babam bir dahi biliyor musunuz' dediği ve yüzlerce kez izlenen video sonrası, İzmir'de 3 çocuğu ile birlikte yaşayan İbrahim Kale gündelik işlerde çalıştığını ve sigortalı bir iş aradığını söyledi.Babasını yemek yaparken çekti ve 'Babam bir dahi biliyor musunuz' dediKonak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde ikamet eden ve eşiyle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Kale'nin, iş kıyafetleriyle mutfakta yemek hazırladığı ve kızının "Bugün biz okuldan geldik, babam da işten geldi. Evi toplamış, yemeğimizi yaptı. Benim babam bir dahi biliyor musunuz?" ifadelerinin yer aldığı anların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.Baba İbrahim Kale, 7, 10 ve 17 yaşındaki üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.'İşten çıkarıldım'Demir doğrama ustası olduğunu ifade eden Kale, "Torbalı'da bir fabrikada çalışıyordum. Ailevi sorunlar olunca eve erken gelip yemek yapmam gerekiyordu. İş yerim birkaç ay müsaade etti fakat sonra işten çıkarıldım." dedi.Baba Kale: Çocuklar okuldan gelir gelmez mutfağa koşuyorKale, yevmiyeli olarak iş buldukça çalıştığını, sabah evden çıkmadan sobayı yaktığını, çocuklarının kahvaltısını hazırladığını belirterek, 17 yaşındaki oğlunun çalıştığını, küçük oğlu ve kızının ise öğlen okula gittiklerini anlattı.İşten sonra eve koştuğunu, sobayı yakarak evi topladığını ve akşam yemeği için mutfağa girdiğini ifade eden Kale, "Çocuklar okuldan gelince çok sevinçli oluyorlar. Ne pişirdiğimi görmek için girer girmez mutfağa geçmek istiyorlar. Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor." diye konuştu.'Sigortalı bir iş istiyorum'Çocuklarını çok sevdiğini belirten Kale, "Bir baba olarak çocuklarımın başındayım, olmak zorundayım zaten. Evlatlarıma bakmaktan gururluyum, çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Bu hayatı ben istemedim. Bu hayatı hep zorluklarla yaşadım, yine de Allah'a şükürler olsun, çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim." dedi.Yevmiyeyle çalıştığına dikkati çeken Kale, "Sigortalı bir iş istiyorum. Çocuklarımın sağlıkları, gelecekleri için çalışmak istiyorum. Kimseden başka bir şey istemiyorum." ifadesini kullandı.'Pilot olmak istiyorum'Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki Yağmur Su Kale ise ev işlerinde babasına yardım ettiğini söyledi.Her sabah babasının evden çıkmadan kendisini uyandırdığını belirten Yağmur Su, "Elimizi yüzümüzü yıkayıp, kardeşimi giydiriyorum. Okula gidiyoruz, geldiğimizde babam evde oluyor. En sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Ben bazen video çekiyorum. O gün içimden video çekmek gelmişti." diye konuştu.Uçakları çok sevdiğini anlatan Yağmur Su, "Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Bir yandan öğretmen de olmak istiyorum ama en çok pilot olmak istiyorum." dedi.Ev işlerinde ablasıyla babasına yardım eden 7 yaşındaki Yusuf Kale de büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.
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babasının yemek yaptığını çeken küçük kız, babasının mutfaktaki görüntüsünü çeken küçük kız, izmir kız, iş kıyafetiyle yemek yapan baba videosu, babasını çeken kız videosu
babasının yemek yaptığını çeken küçük kız, babasının mutfaktaki görüntüsünü çeken küçük kız, izmir kız, iş kıyafetiyle yemek yapan baba videosu, babasını çeken kız videosu

İş kıyafetleriyle yemek yapan babasını 'babam bir dahi' diyerek paylaşan küçük kız: 'O gün içimden gelmişti'

17:58 01.12.2024
İşten gelip yemek yapan babasını çektiği video yüzlerce kez izlendi: 'O gün içimden gelmişti'
İşten gelip yemek yapan babasını çektiği video yüzlerce kez izlendi: 'O gün içimden gelmişti' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
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Babasını işten geldiği kıyafetle kendilerine yemek hazırladığı videosu internette çok kez izlenen küçük çocuk, o gün videoyu içinden geldiği için çektiğini söyledi. Baba İbrahim Kale ise okuldan gelince hemen mutfağa geliyorlar, onları mutlu görmek benim için en kıymetli şey dedi.
10 yaşındaki Yağmur Su Kale, babasının işten gelince evi topladığını ve kendilerine yemek hazırladığını anlattığı videoyu sosyal medyaya yüklemişti. Küçük kızın 'Benim babam bir dahi biliyor musunuz' dediği ve yüzlerce kez izlenen video sonrası, İzmir'de 3 çocuğu ile birlikte yaşayan İbrahim Kale gündelik işlerde çalıştığını ve sigortalı bir iş aradığını söyledi.

Babasını yemek yaparken çekti ve 'Babam bir dahi biliyor musunuz' dedi

Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde ikamet eden ve eşiyle yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşayan 46 yaşındaki İbrahim Kale'nin, iş kıyafetleriyle mutfakta yemek hazırladığı ve kızının "Bugün biz okuldan geldik, babam da işten geldi. Evi toplamış, yemeğimizi yaptı. Benim babam bir dahi biliyor musunuz?" ifadelerinin yer aldığı anların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Baba İbrahim Kale, 7, 10 ve 17 yaşındaki üç çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

'İşten çıkarıldım'

Demir doğrama ustası olduğunu ifade eden Kale, "Torbalı'da bir fabrikada çalışıyordum. Ailevi sorunlar olunca eve erken gelip yemek yapmam gerekiyordu. İş yerim birkaç ay müsaade etti fakat sonra işten çıkarıldım." dedi.

Baba Kale: Çocuklar okuldan gelir gelmez mutfağa koşuyor

Kale, yevmiyeli olarak iş buldukça çalıştığını, sabah evden çıkmadan sobayı yaktığını, çocuklarının kahvaltısını hazırladığını belirterek, 17 yaşındaki oğlunun çalıştığını, küçük oğlu ve kızının ise öğlen okula gittiklerini anlattı.
İşten sonra eve koştuğunu, sobayı yakarak evi topladığını ve akşam yemeği için mutfağa girdiğini ifade eden Kale, "Çocuklar okuldan gelince çok sevinçli oluyorlar. Ne pişirdiğimi görmek için girer girmez mutfağa geçmek istiyorlar. Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor." diye konuştu.

'Sigortalı bir iş istiyorum'

Çocuklarını çok sevdiğini belirten Kale, "Bir baba olarak çocuklarımın başındayım, olmak zorundayım zaten. Evlatlarıma bakmaktan gururluyum, çocuklarımı canımdan çok seviyorum. Bu hayatı ben istemedim. Bu hayatı hep zorluklarla yaşadım, yine de Allah'a şükürler olsun, çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim." dedi.
Yevmiyeyle çalıştığına dikkati çeken Kale, "Sigortalı bir iş istiyorum. Çocuklarımın sağlıkları, gelecekleri için çalışmak istiyorum. Kimseden başka bir şey istemiyorum." ifadesini kullandı.

'Pilot olmak istiyorum'

Sosyal medyada ilgi gören videoyu çeken 10 yaşındaki Yağmur Su Kale ise ev işlerinde babasına yardım ettiğini söyledi.
Her sabah babasının evden çıkmadan kendisini uyandırdığını belirten Yağmur Su, "Elimizi yüzümüzü yıkayıp, kardeşimi giydiriyorum. Okula gidiyoruz, geldiğimizde babam evde oluyor. En sevdiğimiz yemekleri yapıyor. Ben bazen video çekiyorum. O gün içimden video çekmek gelmişti." diye konuştu.
Uçakları çok sevdiğini anlatan Yağmur Su, "Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Bir yandan öğretmen de olmak istiyorum ama en çok pilot olmak istiyorum." dedi.
Ev işlerinde ablasıyla babasına yardım eden 7 yaşındaki Yusuf Kale de büyüyünce polis olmak istediğini söyledi.
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