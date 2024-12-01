https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/iran-disisleri-bakani-abbas-arakci-suriye-ordusu-gecmiste-oldugu-gibi-bir-kez-daha-zafer-1091034998.html

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: Suriye ordusu, geçmişte olduğu gibi bir kez daha zafer kazanacaktır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi: Suriye ordusu, geçmişte olduğu gibi bir kez daha zafer kazanacaktır

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklamasında, “Bugün Şam’a giderek İran’ın mesajını Suriye hükümetine ileteceğim... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T16:41+0300

2024-12-01T16:41+0300

2024-12-01T16:41+0300

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye’deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Şam’a giderek İran’ın mesajını Suriye hükümetine ileteceğini söyledi. Tahran’da İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenen bir programda konuşan Arakçi, İran’ın Suriye hükümetine ve ordusuna desteğinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Arakçi, “Suriye ordusu geçmişte olduğu gibi yeniden zafer kazanacaktır” dedi.'Diplomasi ve saha operasyonları birbirini tamamlıyor'Diplomasinin etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Arakçi, saha desteği olmadan diplomatik girişimlerin yetersiz kalacağını ifade etti. “Diplomasi, daha az maliyetli ve etkili bir yol olsa da sahadaki güçler diplomasiyi desteklemediği sürece sonuç almak zordur. Diplomatlar, sahadan gelen desteğe dayanarak hareket eder” diyen Arakçi, İran’ın Suriye konusundaki stratejisinin bu dengeye dayandığını söyledi.Türkiye'ye gelecekİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Abbas Arakçi’nin, Suriye ziyareti sonrasında Türkiye’ye geçerek Türk yetkililerle bölgedeki gelişmeleri görüşeceğini duyurdu. Arakçi’nin Türkiye ziyareti sonrası diğer bölge ülkelerine de gitmesi planlanıyor. Bekayi, bu ziyaretlerin, İran’ın bölgesel diplomasi ve iş birliği çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/disisleri-bakani-hakan-fidan-irakli-mevkidasiyla-telefonda-suriyedeki-gelismeleri-gorustu-1091027865.html

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