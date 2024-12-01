https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/disisleri-bakani-hakan-fidan-irakli-mevkidasiyla-telefonda-suriyedeki-gelismeleri-gorustu-1091027865.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri konuştu. 01.12.2024, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü.Görüşmede bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.Diplomasi devam ediyorBakan Fidan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Bakan Fidan'ın bu görüşmelerdeki ana gündem maddesi Suriye'deki durum oldu.İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin de yakın zamanda Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/iran-disisleri-bakani-arakci-suriye-ve-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1091020278.html

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esad, beşar esad, suriye, suriye ordusu, irak, hakan fidan, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı