https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/disisleri-bakani-hakan-fidan-irakli-mevkidasiyla-telefonda-suriyedeki-gelismeleri-gorustu-1091027865.html
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri konuştu. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T13:45+0300
2024-12-01T13:45+0300
2024-12-01T13:45+0300
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hakan fidan
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü.Görüşmede bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.Diplomasi devam ediyorBakan Fidan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Bakan Fidan'ın bu görüşmelerdeki ana gündem maddesi Suriye'deki durum oldu.İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin de yakın zamanda Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/iran-disisleri-bakani-arakci-suriye-ve-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1091020278.html
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esad, beşar esad, suriye, suriye ordusu, irak, hakan fidan, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı
esad, beşar esad, suriye, suriye ordusu, irak, hakan fidan, türkiye, dışişleri, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri konuştu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefonda görüştü.
Görüşmede bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.
Bakan Fidan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan Başbakanı Mikati ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Bakan Fidan'ın bu görüşmelerdeki ana gündem maddesi Suriye'deki durum oldu.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin de yakın zamanda Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu.