https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/gungorendeki-bir-binada-cokme-2-kisi-gocuk-altinda-kaldi-1090981774.html
Güngören'deki bir binada çökme: 2 kişi göçük altında kaldı
Güngören'deki bir binada çökme: 2 kişi göçük altında kaldı
Sputnik Türkiye
Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında çökme meydana geldi. 2 kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T16:18+0300
2024-11-29T16:18+0300
2024-11-29T16:23+0300
türkiye
güngören
yıkım
bina
göçük
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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/botas-duyurdu-dogalgaza-zam-yapilacak-mi-1090981384.html
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güngören, yıkım, bina, göçük
güngören, yıkım, bina, göçük
Güngören'deki bir binada çökme: 2 kişi göçük altında kaldı
16:18 29.11.2024 (güncellendi: 16:23 29.11.2024)
Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında çökme meydana geldi. 2 kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor.
Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.
Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.