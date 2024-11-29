https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/gungorendeki-bir-binada-cokme-2-kisi-gocuk-altinda-kaldi-1090981774.html

Güngören'deki bir binada çökme: 2 kişi göçük altında kaldı

Güngören'deki bir binada çökme: 2 kişi göçük altında kaldı

Sputnik Türkiye

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında çökme meydana geldi. 2 kişinin göçük altında kaldığı belirtilirken kurtarma çalışmaları sürüyor. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T16:18+0300

2024-11-29T16:18+0300

2024-11-29T16:23+0300

türkiye

güngören

yıkım

bina

göçük

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090981873_0:61:1114:688_1920x0_80_0_0_1a79aad2c42fe4fb36a8c2d415e06aa2.jpg

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/botas-duyurdu-dogalgaza-zam-yapilacak-mi-1090981384.html

türkiye

güngören

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güngören, yıkım, bina, göçük