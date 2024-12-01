https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/esad-destekcileri-kim-olursa-olsun-suriyede-teroru-yenme-sozu-verdi-1091036165.html

Esad, destekçileri kim olursa olsun Suriye’de terörü yenme sözü verdi

Esad, destekçileri kim olursa olsun Suriye’de terörü yenme sözü verdi

Sputnik Türkiye

Suriye lideri Esad’ın, destekçileri ve sponsorları kim olursa olsun ülkedeki terörü yenme sözü verdiği bildirildi. 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T17:30+0300

2024-12-01T17:30+0300

2024-12-01T18:08+0300

dünya

suriye

beşar esad

terör

terörle mücadele

sana

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sponsor

zafer

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Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bildirdiği üzere, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Abhazya Cumhurbaşkanı Vekili Badra Gunba ile yaptığı telefon görüşmesinde, destekçileri ve sponsorları kim olursa olsun Suriye’deki terörü yeneceğine söz verdi.Açıklamaya göre Esad, “Terör yalnızca güç dilinden anlar ve bu dille, destekçisi, sponsoru kim olursa olsun onu kırıp yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.Suriye lideri, teröristlerin halkı veya kurumları temsil etmediğini sözlerine ekledi.27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTS) bağlı gruplar gerilimi azaltma anlaşmasını ihlal ederek Halep ve İdlib vilayetlerine saldırmıştı. Silahlı oluşumlar geniş bir cephede köyleri, yerleşim yerlerini ve askeri mevzileri hedef almıştı.Suriye ordusu saldırılara anında karşılık vererek Halep kentinin batısındaki militanlara ait ikmal hatları ve İdlib'de teröristlerin biriktiği alanları vurmuştu.Daha önce Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye hükümet güçleriyle birlikte Halep ve İdlib vilayetlerindeki terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürdüğüne dikkat çekerek, militanların teçhizat ve insan gücü, kontrol noktaları, depoları ve topçu mevzilerine füze ve bombalı saldırılar düzenlediğini dile getirmişti.

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suriye, beşar esad, terör, terörle mücadele, sana, destekçi, sponsor, zafer