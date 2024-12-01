https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/esad-destekcileri-kim-olursa-olsun-suriyede-teroru-yenme-sozu-verdi-1091036165.html
Esad, destekçileri kim olursa olsun Suriye’de terörü yenme sözü verdi
Esad, destekçileri kim olursa olsun Suriye’de terörü yenme sözü verdi
Sputnik Türkiye
Suriye lideri Esad’ın, destekçileri ve sponsorları kim olursa olsun ülkedeki terörü yenme sözü verdiği bildirildi. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T17:30+0300
2024-12-01T17:30+0300
2024-12-01T18:08+0300
dünya
suriye
beşar esad
terör
terörle mücadele
sana
destekçi
sponsor
zafer
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Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bildirdiği üzere, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Abhazya Cumhurbaşkanı Vekili Badra Gunba ile yaptığı telefon görüşmesinde, destekçileri ve sponsorları kim olursa olsun Suriye’deki terörü yeneceğine söz verdi.Açıklamaya göre Esad, “Terör yalnızca güç dilinden anlar ve bu dille, destekçisi, sponsoru kim olursa olsun onu kırıp yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.Suriye lideri, teröristlerin halkı veya kurumları temsil etmediğini sözlerine ekledi.27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTS) bağlı gruplar gerilimi azaltma anlaşmasını ihlal ederek Halep ve İdlib vilayetlerine saldırmıştı. Silahlı oluşumlar geniş bir cephede köyleri, yerleşim yerlerini ve askeri mevzileri hedef almıştı.Suriye ordusu saldırılara anında karşılık vererek Halep kentinin batısındaki militanlara ait ikmal hatları ve İdlib'de teröristlerin biriktiği alanları vurmuştu.Daha önce Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye hükümet güçleriyle birlikte Halep ve İdlib vilayetlerindeki terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürdüğüne dikkat çekerek, militanların teçhizat ve insan gücü, kontrol noktaları, depoları ve topçu mevzilerine füze ve bombalı saldırılar düzenlediğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/iran-disisleri-bakani-abbas-arakci-suriye-ordusu-gecmiste-oldugu-gibi-bir-kez-daha-zafer-1091034998.html
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suriye, beşar esad, terör, terörle mücadele, sana, destekçi, sponsor, zafer
suriye, beşar esad, terör, terörle mücadele, sana, destekçi, sponsor, zafer
Esad, destekçileri kim olursa olsun Suriye’de terörü yenme sözü verdi
17:30 01.12.2024 (güncellendi: 18:08 01.12.2024)
Suriye lideri Esad’ın, destekçileri ve sponsorları kim olursa olsun ülkedeki terörü yenme sözü verdiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA’nın bildirdiği üzere, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Abhazya Cumhurbaşkanı Vekili Badra Gunba ile yaptığı telefon görüşmesinde, destekçileri ve sponsorları kim olursa olsun Suriye’deki terörü yeneceğine söz verdi.
Açıklamaya göre Esad, “Terör yalnızca güç dilinden anlar ve bu dille, destekçisi, sponsoru kim olursa olsun onu kırıp yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Suriye lideri, teröristlerin halkı veya kurumları temsil etmediğini sözlerine ekledi.
27 Kasım'da Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTS) bağlı gruplar gerilimi azaltma anlaşmasını ihlal ederek Halep ve İdlib vilayetlerine saldırmıştı. Silahlı oluşumlar geniş bir cephede köyleri, yerleşim yerlerini ve askeri mevzileri hedef almıştı.
Suriye ordusu saldırılara anında karşılık vererek Halep kentinin batısındaki militanlara ait ikmal hatları ve İdlib'de teröristlerin biriktiği alanları vurmuştu.
Daha önce Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kıdemli Yüzbaşı Oleg İgnasyuk, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye hükümet güçleriyle birlikte Halep ve İdlib vilayetlerindeki terörist saldırıları püskürtme operasyonunu sürdürdüğüne dikkat çekerek, militanların teçhizat ve insan gücü, kontrol noktaları, depoları ve topçu mevzilerine füze ve bombalı saldırılar düzenlediğini dile getirmişti.