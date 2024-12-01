https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-telefonda-gorustu-1091037116.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a istikrarsızlığı artıracak gelişmelere karşı olduklarını, Suriyeli sivillere dönük terör... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T18:28+0300
2024-12-01T18:28+0300
2024-12-01T18:28+0300
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduklarını söyledi.Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.Bakan Fidan, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/esad-destekcileri-kim-olursa-olsun-suriyede-teroru-yenme-sozu-verdi-1091036165.html
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hakan fidan, antony blinken, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, suriye, türkiye, abd
hakan fidan, antony blinken, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, suriye, türkiye, abd
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a istikrarsızlığı artıracak gelişmelere karşı olduklarını, Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu, bu çerçevede Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduklarını söyledi.
Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin vermeyeceklerini belirtti.
Bakan Fidan, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması, Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.
Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da ele alındı.