https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/borsada-para-kaybeden-depo-sorumlusu-polis-yuzlerce-el-bombasi-ve-mermiyi-satti-1091037248.html
Borsada para kaybeden depo sorumlusu polis, yüzlerce el bombası ve mermiyi sattı
Borsada para kaybeden depo sorumlusu polis, yüzlerce el bombası ve mermiyi sattı
Sputnik Türkiye
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, borsada kaybettiği parayı telafi etmek için depodaki mühimmatı satan bir polis memurunun suç ağını ortaya çıkardı... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T18:40+0300
2024-12-01T18:40+0300
2024-12-01T18:40+0300
türkiye
adana
polis
cephane
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Adana'da depo sorumlusu olan polis, borsada büyük miktarda para kaybedip yüklü miktarda borçlandı. Polis, korumakla görevli olduğu el bombaları, mermiler ve çelik yelekler dahil birçok envanteri sattı.Polisler arasında satış ağıEkol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre; depo sorumlusunun sattığı malzemelerin, daha önce FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra göreve iade edilen başka bir polise ulaştırıldığı tespit edildi. Bu polis ise mühimmatları Mersin’de görev yapan özel harekât polisine devretti. Özel harekât polisi, Mersin'de bir avukatla iş birliği yaparak malzemeleri av bayiine sattı.Suç ortağı avukatın ofisinden çıktıAdana polisi, şüphelileri izleyerek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 5’i polis ve 1’i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Özel izinle avukatın ofisinde yapılan aramada, adeta cephanelikle karşılaşan polisler bile gözlerine inanamadı. Depodan çalınan 150’ye yakın el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu. Ofiste ayrıca 3 adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, çok sayıda silah, şarjörlerle birlikte binlerce mermi ile 12 balistik yelek ele geçirildi.Emniyet ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptığı operasyon sonucu 150’ye yakın el bombası, 60 yakın tabanca, 20 adete yakın Balistik yelek, tüfekler, binlerce fişek, yüzlerce şarjör, uyuşturucu, bilgisayarlar ve flaş bellek ile hard disk ele geçirildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/polis-evine-hirsiz-girince-polis-imdat-hattini-arayan-adami-vurarak-oldurdu-1090652893.html
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el bombası ve mermi satan polis
el bombası ve mermi satan polis
Borsada para kaybeden depo sorumlusu polis, yüzlerce el bombası ve mermiyi sattı
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, borsada kaybettiği parayı telafi etmek için depodaki mühimmatı satan bir polis memurunun suç ağını ortaya çıkardı. Operasyonda 5’i polis, 1’i avukat olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.
Adana'da depo sorumlusu olan polis, borsada büyük miktarda para kaybedip yüklü miktarda borçlandı. Polis, korumakla görevli olduğu el bombaları, mermiler ve çelik yelekler dahil birçok envanteri sattı.
Polisler arasında satış ağı
Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova’nın haberine göre; depo sorumlusunun sattığı malzemelerin, daha önce FETÖ soruşturmaları nedeniyle ihraç edilen ve daha sonra göreve iade edilen başka bir polise ulaştırıldığı tespit edildi. Bu polis ise mühimmatları Mersin’de görev yapan özel harekât polisine devretti. Özel harekât polisi, Mersin'de bir avukatla iş birliği yaparak malzemeleri av bayiine sattı.
Suç ortağı avukatın ofisinden çıktı
Adana polisi, şüphelileri izleyerek sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 5’i polis ve 1’i avukat olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Özel izinle avukatın ofisinde yapılan aramada, adeta cephanelikle karşılaşan polisler bile gözlerine inanamadı. Depodan çalınan 150’ye yakın el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu. Ofiste ayrıca 3 adet suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca, çok sayıda silah, şarjörlerle birlikte binlerce mermi ile 12 balistik yelek ele geçirildi.
Emniyet ekiplerinin belirlenen adreslerde yaptığı operasyon sonucu 150’ye yakın el bombası, 60 yakın tabanca, 20 adete yakın Balistik yelek, tüfekler, binlerce fişek, yüzlerce şarjör, uyuşturucu, bilgisayarlar ve flaş bellek ile hard disk ele geçirildiği öğrenildi.