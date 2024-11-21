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Polis, evine hırsız girince polis imdat hattını arayan adamı vurarak öldürdü
Polis, evine hırsız girince polis imdat hattını arayan adamı vurarak öldürdü
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ABD'nin Las Vegas kentinde 15 yaşındaki kızıyla yaşayan bir baba, evinin dışında ateş edildiğini ve evine girilmeye çalışıldığını ihbar ederek polisten yardım... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T13:31+0300
2024-11-21T13:36+0300
dünya
las vegas
abd polisi
911 acil servis
polis şiddeti
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ABD'nin Las Vegas kentinde Brandon Durham adlı bir baba, ABD'nin polis imdat hattı olan 911'i arayarak iki kişinin evinin dışında ateş ettiğini ve içeri girmeye çalıştığını belirterek polisten acil yardım istedi. Eve gelen polisler, Durham'ı iç çamaşırlarıyla ve şüpheliyi de kıyafetleriyle boğuşurken gördü. 12 Kasım'da meydana gelen olayın polis kamerası görüntülerinde, ikilinin elinde bir bıçak olduğu görüldü ve polisin ikiliye ateş açmadan önce bıçağı bırakmalarını emrettiği duyuldu. Olayda Brandon Durham hayatını kaybederken, 15 yaşındaki kızının banyoda saklandığı ortaya çıktı. Genç kız, basına yaptığı açıklamada polisin babasına "kurban" yerine "şüpheli" gibi davrandığını ifade etti. Görüntülerde polisin bıçağı yere atması için bağırdığı ve saniyeler sonra ateş açtığı görülen olay sonrası genç kızın avukatları dava açtı ve söz konusu polis, açığa alındı.
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las vegas, abd polisi, 911 acil servis, polis şiddeti
las vegas, abd polisi, 911 acil servis, polis şiddeti

Polis, evine hırsız girince polis imdat hattını arayan adamı vurarak öldürdü

13:31 21.11.2024 (güncellendi: 13:36 21.11.2024)
© FotoğrafPolis, evine hırsız girince polis imdat hattını arayan adamı vurarak öldürdü
Polis, evine hırsız girince polis imdat hattını arayan adamı vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Fotoğraf
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ABD'nin Las Vegas kentinde 15 yaşındaki kızıyla yaşayan bir baba, evinin dışında ateş edildiğini ve evine girilmeye çalışıldığını ihbar ederek polisten yardım için 911'i aradı. Olay yerine gelen polisler, şüpheliyle mücadele eden adamı vurarak öldürdü. Polisler açığa alındı, vücut kamerası görüntüleri yayımlandı.
ABD'nin Las Vegas kentinde Brandon Durham adlı bir baba, ABD'nin polis imdat hattı olan 911'i arayarak iki kişinin evinin dışında ateş ettiğini ve içeri girmeye çalıştığını belirterek polisten acil yardım istedi. Eve gelen polisler, Durham'ı iç çamaşırlarıyla ve şüpheliyi de kıyafetleriyle boğuşurken gördü.
12 Kasım'da meydana gelen olayın polis kamerası görüntülerinde, ikilinin elinde bir bıçak olduğu görüldü ve polisin ikiliye ateş açmadan önce bıçağı bırakmalarını emrettiği duyuldu. Olayda Brandon Durham hayatını kaybederken, 15 yaşındaki kızının banyoda saklandığı ortaya çıktı. Genç kız, basına yaptığı açıklamada polisin babasına "kurban" yerine "şüpheli" gibi davrandığını ifade etti.
Görüntülerde polisin bıçağı yere atması için bağırdığı ve saniyeler sonra ateş açtığı görülen olay sonrası genç kızın avukatları dava açtı ve söz konusu polis, açığa alındı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2024
DÜNYA
ABD polisi siyahi askeri 6 el ateş ederek öldürdü
11 Mayıs, 10:46
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