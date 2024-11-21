https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/polis-evine-hirsiz-girince-polis-imdat-hattini-arayan-adami-vurarak-oldurdu-1090652893.html

Polis, evine hırsız girince polis imdat hattını arayan adamı vurarak öldürdü

Polis, evine hırsız girince polis imdat hattını arayan adamı vurarak öldürdü

Sputnik Türkiye

ABD'nin Las Vegas kentinde 15 yaşındaki kızıyla yaşayan bir baba, evinin dışında ateş edildiğini ve evine girilmeye çalışıldığını ihbar ederek polisten yardım... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T13:31+0300

2024-11-21T13:31+0300

2024-11-21T13:36+0300

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las vegas

abd polisi

911 acil servis

polis şiddeti

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ABD'nin Las Vegas kentinde Brandon Durham adlı bir baba, ABD'nin polis imdat hattı olan 911'i arayarak iki kişinin evinin dışında ateş ettiğini ve içeri girmeye çalıştığını belirterek polisten acil yardım istedi. Eve gelen polisler, Durham'ı iç çamaşırlarıyla ve şüpheliyi de kıyafetleriyle boğuşurken gördü. 12 Kasım'da meydana gelen olayın polis kamerası görüntülerinde, ikilinin elinde bir bıçak olduğu görüldü ve polisin ikiliye ateş açmadan önce bıçağı bırakmalarını emrettiği duyuldu. Olayda Brandon Durham hayatını kaybederken, 15 yaşındaki kızının banyoda saklandığı ortaya çıktı. Genç kız, basına yaptığı açıklamada polisin babasına "kurban" yerine "şüpheli" gibi davrandığını ifade etti. Görüntülerde polisin bıçağı yere atması için bağırdığı ve saniyeler sonra ateş açtığı görülen olay sonrası genç kızın avukatları dava açtı ve söz konusu polis, açığa alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/abd-polisi-siyahi-askeri-6-el-ates-ederek-oldurdu-1083697302.html

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las vegas, abd polisi, 911 acil servis, polis şiddeti