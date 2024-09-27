https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/afd-parti-lideri-chrupalla-alman-sanayisinin-can-damari-kesildi-kuzey-akim-projesi-onarilip-tekrar-1088511931.html

AfD parti lideri Chrupalla: Alman sanayisinin can damarı kesildi, Kuzey Akım projesi onarılıp tekrar açılmalı

AfD parti lideri Chrupalla: Alman sanayisinin can damarı kesildi, Kuzey Akım projesi onarılıp tekrar açılmalı

Sputnik Türkiye

Almanya'nın en popüler partisi AfD'nin lideri, 2 yıl önce Batılı ülkeler tarafından havaya uçurulduğu düşünülen Almanya ve Avrupa'ya doğal gaz hattı sağlayacak... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T13:00+0300

2024-09-27T13:00+0300

2024-09-27T13:01+0300

dünya

afd

almanya için alternatif (afd)

almanya

kuzey akım

kuzey akım-2

imha

imha

bomba imha

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/17/1054148558_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_812cea53da0ac4558e7ac778e8e316d6.jpg

Almanya'da Nord Stream boru hatlarının sabotajı sonrası siyasi tartışmalar devam ediyor. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Tino Chrupalla, Nord Stream’in yeniden onarılması, açılması ve güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Chrupalla, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yıl önce bugün, Alman enerji bağımsızlığına karşı olanlar Nord Stream'i havaya uçurdu. Alman sanayisinin can damarı kesildi. Parlamento grubumuz, sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için soruşturma talep ediyor. Nord Stream onarılmalı, açılmalı ve güvence altına alınmalı!" ifadelerini kullandı. 'Almanya'nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok'Diğer yandan, bir diğer Alman muhalefet partisi Akıl ve Adalet (BSW) lideri Sarah Wagenknecht, Nord Stream boru hatlarının sabotajında Ukrayna'nın rolü olduğu tespit edilirse, tazminat konusunun gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Wagenknecht, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Eğer Ukrayna, Alman enerji tedarikine yönelik bir terör saldırısından sorumluysa, silah sevkiyatları derhal durdurulmalı ve tazminat konusu ele alınmalıdır." dedi. Wagenknecht, "Almanya’nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok." ifadesini kullandı. Havaya uçurma operasyonun maliyeti dahi 300 bin dolarAlman medyasında yer alan haberlere göre, Nord Stream boru hatlarını havaya uçurma operasyonunun maliyetinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu ve özel kaynaklarla finanse edildiği iddia edildi. Operasyonun, eski bir Ukrayna özel hizmetler subayı olan Roman Chervynski tarafından organize edildiği ve çoğunluğu sivillerden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/italya-14-yasindaki-mafya-lideri-tiktok-sevdasi-nedeniyle-yakalandi--1088501312.html

almanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afd, almanya için alternatif (afd), almanya, kuzey akım, kuzey akım-2, imha, imha, bomba imha, rusya