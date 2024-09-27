https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/afd-parti-lideri-chrupalla-alman-sanayisinin-can-damari-kesildi-kuzey-akim-projesi-onarilip-tekrar-1088511931.html
AfD parti lideri Chrupalla: Alman sanayisinin can damarı kesildi, Kuzey Akım projesi onarılıp tekrar açılmalı
AfD parti lideri Chrupalla: Alman sanayisinin can damarı kesildi, Kuzey Akım projesi onarılıp tekrar açılmalı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın en popüler partisi AfD'nin lideri, 2 yıl önce Batılı ülkeler tarafından havaya uçurulduğu düşünülen Almanya ve Avrupa'ya doğal gaz hattı sağlayacak... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T13:00+0300
2024-09-27T13:00+0300
2024-09-27T13:01+0300
dünya
afd
almanya için alternatif (afd)
almanya
kuzey akım
kuzey akım-2
imha
imha
bomba imha
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/17/1054148558_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_812cea53da0ac4558e7ac778e8e316d6.jpg
Almanya'da Nord Stream boru hatlarının sabotajı sonrası siyasi tartışmalar devam ediyor. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Tino Chrupalla, Nord Stream’in yeniden onarılması, açılması ve güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Chrupalla, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yıl önce bugün, Alman enerji bağımsızlığına karşı olanlar Nord Stream'i havaya uçurdu. Alman sanayisinin can damarı kesildi. Parlamento grubumuz, sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için soruşturma talep ediyor. Nord Stream onarılmalı, açılmalı ve güvence altına alınmalı!" ifadelerini kullandı. 'Almanya'nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok'Diğer yandan, bir diğer Alman muhalefet partisi Akıl ve Adalet (BSW) lideri Sarah Wagenknecht, Nord Stream boru hatlarının sabotajında Ukrayna'nın rolü olduğu tespit edilirse, tazminat konusunun gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Wagenknecht, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Eğer Ukrayna, Alman enerji tedarikine yönelik bir terör saldırısından sorumluysa, silah sevkiyatları derhal durdurulmalı ve tazminat konusu ele alınmalıdır." dedi. Wagenknecht, "Almanya’nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok." ifadesini kullandı. Havaya uçurma operasyonun maliyeti dahi 300 bin dolarAlman medyasında yer alan haberlere göre, Nord Stream boru hatlarını havaya uçurma operasyonunun maliyetinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu ve özel kaynaklarla finanse edildiği iddia edildi. Operasyonun, eski bir Ukrayna özel hizmetler subayı olan Roman Chervynski tarafından organize edildiği ve çoğunluğu sivillerden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/italya-14-yasindaki-mafya-lideri-tiktok-sevdasi-nedeniyle-yakalandi--1088501312.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/17/1054148558_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fb10bb191b865ebd1dbca31e10e76eac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afd, almanya için alternatif (afd), almanya, kuzey akım, kuzey akım-2, imha, imha, bomba imha, rusya
afd, almanya için alternatif (afd), almanya, kuzey akım, kuzey akım-2, imha, imha, bomba imha, rusya
AfD parti lideri Chrupalla: Alman sanayisinin can damarı kesildi, Kuzey Akım projesi onarılıp tekrar açılmalı
13:00 27.09.2024 (güncellendi: 13:01 27.09.2024)
Almanya'nın en popüler partisi AfD'nin lideri, 2 yıl önce Batılı ülkeler tarafından havaya uçurulduğu düşünülen Almanya ve Avrupa'ya doğal gaz hattı sağlayacak Kuzey Akım-2 projesinin onarılıp yeniden açılması çağrısında bulundu.
Almanya'da Nord Stream boru hatlarının sabotajı sonrası siyasi tartışmalar devam ediyor. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Tino Chrupalla, Nord Stream’in yeniden onarılması, açılması ve güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Chrupalla, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yıl önce bugün, Alman enerji bağımsızlığına karşı olanlar Nord Stream'i havaya uçurdu. Alman sanayisinin can damarı kesildi. Parlamento grubumuz, sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için soruşturma talep ediyor. Nord Stream onarılmalı, açılmalı ve güvence altına alınmalı!" ifadelerini kullandı.
'Almanya'nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok'
Diğer yandan, bir diğer Alman muhalefet partisi Akıl ve Adalet (BSW) lideri Sarah Wagenknecht, Nord Stream boru hatlarının sabotajında Ukrayna'nın rolü olduğu tespit edilirse, tazminat konusunun gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Wagenknecht, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Eğer Ukrayna, Alman enerji tedarikine yönelik bir terör saldırısından sorumluysa, silah sevkiyatları derhal durdurulmalı ve tazminat konusu ele alınmalıdır." dedi. Wagenknecht, "Almanya’nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok." ifadesini kullandı.
Havaya uçurma operasyonun maliyeti dahi 300 bin dolar
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Nord Stream boru hatlarını havaya uçurma operasyonunun maliyetinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu ve özel kaynaklarla finanse edildiği iddia edildi.
Operasyonun, eski bir Ukrayna özel hizmetler subayı olan Roman Chervynski tarafından organize edildiği ve çoğunluğu sivillerden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.