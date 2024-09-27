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AfD parti lideri Chrupalla: Alman sanayisinin can damarı kesildi, Kuzey Akım projesi onarılıp tekrar açılmalı
AfD parti lideri Chrupalla: Alman sanayisinin can damarı kesildi, Kuzey Akım projesi onarılıp tekrar açılmalı
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Almanya'nın en popüler partisi AfD'nin lideri, 2 yıl önce Batılı ülkeler tarafından havaya uçurulduğu düşünülen Almanya ve Avrupa'ya doğal gaz hattı sağlayacak... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya'da Nord Stream boru hatlarının sabotajı sonrası siyasi tartışmalar devam ediyor. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Tino Chrupalla, Nord Stream’in yeniden onarılması, açılması ve güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Chrupalla, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yıl önce bugün, Alman enerji bağımsızlığına karşı olanlar Nord Stream'i havaya uçurdu. Alman sanayisinin can damarı kesildi. Parlamento grubumuz, sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için soruşturma talep ediyor. Nord Stream onarılmalı, açılmalı ve güvence altına alınmalı!" ifadelerini kullandı. 'Almanya'nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok'Diğer yandan, bir diğer Alman muhalefet partisi Akıl ve Adalet (BSW) lideri Sarah Wagenknecht, Nord Stream boru hatlarının sabotajında Ukrayna'nın rolü olduğu tespit edilirse, tazminat konusunun gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Wagenknecht, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Eğer Ukrayna, Alman enerji tedarikine yönelik bir terör saldırısından sorumluysa, silah sevkiyatları derhal durdurulmalı ve tazminat konusu ele alınmalıdır." dedi. Wagenknecht, "Almanya’nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok." ifadesini kullandı. Havaya uçurma operasyonun maliyeti dahi 300 bin dolarAlman medyasında yer alan haberlere göre, Nord Stream boru hatlarını havaya uçurma operasyonunun maliyetinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu ve özel kaynaklarla finanse edildiği iddia edildi. Operasyonun, eski bir Ukrayna özel hizmetler subayı olan Roman Chervynski tarafından organize edildiği ve çoğunluğu sivillerden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/italya-14-yasindaki-mafya-lideri-tiktok-sevdasi-nedeniyle-yakalandi--1088501312.html
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AfD parti lideri Chrupalla: Alman sanayisinin can damarı kesildi, Kuzey Akım projesi onarılıp tekrar açılmalı

13:00 27.09.2024 (güncellendi: 13:01 27.09.2024)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Almanya'nın en popüler partisi AfD'nin lideri, 2 yıl önce Batılı ülkeler tarafından havaya uçurulduğu düşünülen Almanya ve Avrupa'ya doğal gaz hattı sağlayacak Kuzey Akım-2 projesinin onarılıp yeniden açılması çağrısında bulundu.
Almanya'da Nord Stream boru hatlarının sabotajı sonrası siyasi tartışmalar devam ediyor. Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Tino Chrupalla, Nord Stream’in yeniden onarılması, açılması ve güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Chrupalla, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yıl önce bugün, Alman enerji bağımsızlığına karşı olanlar Nord Stream'i havaya uçurdu. Alman sanayisinin can damarı kesildi. Parlamento grubumuz, sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için soruşturma talep ediyor. Nord Stream onarılmalı, açılmalı ve güvence altına alınmalı!" ifadelerini kullandı.

'Almanya'nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok'

Diğer yandan, bir diğer Alman muhalefet partisi Akıl ve Adalet (BSW) lideri Sarah Wagenknecht, Nord Stream boru hatlarının sabotajında Ukrayna'nın rolü olduğu tespit edilirse, tazminat konusunun gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Wagenknecht, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Eğer Ukrayna, Alman enerji tedarikine yönelik bir terör saldırısından sorumluysa, silah sevkiyatları derhal durdurulmalı ve tazminat konusu ele alınmalıdır." dedi. Wagenknecht, "Almanya’nın böyle dostları varken düşmana ihtiyacı yok." ifadesini kullandı.

Havaya uçurma operasyonun maliyeti dahi 300 bin dolar

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Nord Stream boru hatlarını havaya uçurma operasyonunun maliyetinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu ve özel kaynaklarla finanse edildiği iddia edildi.
Operasyonun, eski bir Ukrayna özel hizmetler subayı olan Roman Chervynski tarafından organize edildiği ve çoğunluğu sivillerden oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
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