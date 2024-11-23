https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/57-yasindaki-unlu-sarkici-teoman-instagramda-guzel-kizlari-vazo-seyreder-gibi-seyrediyorum-1090730110.html
57 yaşındaki ünlü şarkıcı Teoman: Instagram'da güzel kızları vazo seyreder gibi seyrediyorum
57 yaşındaki ünlü şarkıcı Teoman: Instagram'da güzel kızları vazo seyreder gibi seyrediyorum
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Teoman, çıktığı bir YouTube kanalında güzellik algısından bahsederken, "Instagram'da güzel kızları takip ediyorum bazen öneriler bölümünden. Ama o... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T11:59+0300
2024-11-23T11:59+0300
2024-11-23T11:59+0300
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Ünlü şarkıcı Teoman, YouTube kanalında çıktığı bir programda Instagram hesabının keşfet bölümünde gördüğü güzel kızları takip ettiğini açıkladı. "Erkek dediğin biraz kalleştir" başlıklı videoda rock müzik ve Türkiye'nin güncel durumu, siyasi atmosfer ve rock müziğinin geleceği hakkındaki görüşlerini paylaşan Teoman, güzellik algısı hakkında da, ''Önerilenler bölümündeki güzel kızları takip ediyorum. Onları vazo seyreder gibi seyrediyorum'' sözleriyle tekrar gündeme geldi.Video, 2 ay önce çekilmiş fakat son günlerde sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlanmıştı. 'Vazo seyreder gibi seyrediyorum'Ünlü rock yıldızı Teoman, videoda tam olarak şu sözleri söyledi: Videonun farklı mecralarda yayılması ardından sosyal medyada 57 yaşındaki Teoman'a yönelik birçok yorum yapıldı. Teoman kimdir? Asıl ismi nedir? Tam ismi Fazlı Teoman Yakupoğlu olan Teoman, 20 Kasım 1967’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasını küçük yaşta kaybeden Teoman, müziğe olan ilgisini gitar çalarak keşfetmiştir. Giresun kökenli bir ailenin oğlu olan Teoman, Ataköy Lisesi’nde eğitim görmüş ve ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Matematik Bölümü’nde başladığı üniversite eğitimine Sosyoloji Bölümü’nde devam etmiştir. Üniversite yıllarında müziğe daha fazla yönelen sanatçı, bu dönemde ABD ve İngiltere’de müzik üzerine eğitimler almıştır.Teoman’ın profesyonel müzik kariyeri 1986 yılında Mirage adlı grupta vokal yaparak başlamış, ardından Mavi Sakal, Indians, Black Rose ve Işığın Yansıması gibi gruplarda yer almıştır. 1997 yılında yayımladığı ilk solo albümü Teoman ile büyük bir çıkış yakalamış ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir. Teoman evli mi? Özel yaşamında ise 2012 yılında Ayşe Kaya ile evlenen Teoman’ın bu evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Ancak çiftin evliliği uzun sürmemiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/abd-magazini-bunu-konusuyor-unlu-oyuncu-ana-de-armas-ispanya-sokaklarinda-erkek-arkadasi-ile-1090728069.html
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teoman, şarkı, yeni şarkı, kadın, müzik, rock, röportaj, instagram, kız, kız çocuğu, şarkıcı
teoman, şarkı, yeni şarkı, kadın, müzik, rock, röportaj, instagram, kız, kız çocuğu, şarkıcı
57 yaşındaki ünlü şarkıcı Teoman: Instagram'da güzel kızları vazo seyreder gibi seyrediyorum
Ünlü şarkıcı Teoman, çıktığı bir YouTube kanalında güzellik algısından bahsederken, "Instagram'da güzel kızları takip ediyorum bazen öneriler bölümünden. Ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak vazo seyreder gibi seyrediyorum" ifadesini kullandı. Şarkıcının sözleri sosyal medyada dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Teoman, YouTube kanalında çıktığı bir programda Instagram hesabının keşfet bölümünde gördüğü güzel kızları takip ettiğini açıkladı. "Erkek dediğin biraz kalleştir" başlıklı videoda rock müzik ve Türkiye'nin güncel durumu, siyasi atmosfer ve rock müziğinin geleceği hakkındaki görüşlerini paylaşan Teoman, güzellik algısı hakkında da, ''Önerilenler bölümündeki güzel kızları takip ediyorum. Onları vazo seyreder gibi seyrediyorum'' sözleriyle tekrar gündeme geldi.
Video, 2 ay önce çekilmiş fakat son günlerde sosyal medyada tekrar paylaşılmaya başlanmıştı.
'Vazo seyreder gibi seyrediyorum'
Ünlü rock yıldızı Teoman, videoda tam olarak şu sözleri söyledi:
Instagram'da güzel kızları takip ediyorum bazen öneriler bölümünden. Ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak vazo seyreder gibi seyrediyorum. Hoşuma gidiyorlar, güzel giyiniyorlar falan. Tanışabileceğim insanlar bunlar benim pozisyon nedeniyle. Ama hiçbir şey yapmıyorum.
Videonun farklı mecralarda yayılması ardından sosyal medyada 57 yaşındaki Teoman'a yönelik birçok yorum yapıldı.
Teoman kimdir? Asıl ismi nedir?
Tam ismi Fazlı Teoman Yakupoğlu olan Teoman, 20 Kasım 1967’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasını küçük yaşta kaybeden Teoman, müziğe olan ilgisini gitar çalarak keşfetmiştir. Giresun kökenli bir ailenin oğlu olan Teoman, Ataköy Lisesi’nde eğitim görmüş ve ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Matematik Bölümü’nde başladığı üniversite eğitimine Sosyoloji Bölümü’nde devam etmiştir.
Üniversite yıllarında müziğe daha fazla yönelen sanatçı, bu dönemde ABD ve İngiltere’de müzik üzerine eğitimler almıştır.
Teoman’ın profesyonel müzik kariyeri 1986 yılında Mirage adlı grupta vokal yaparak başlamış, ardından Mavi Sakal, Indians, Black Rose ve Işığın Yansıması gibi gruplarda yer almıştır. 1997 yılında yayımladığı ilk solo albümü Teoman ile büyük bir çıkış yakalamış ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri haline gelmiştir.
Özel yaşamında ise 2012 yılında Ayşe Kaya ile evlenen Teoman’ın bu evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Ancak çiftin evliliği uzun sürmemiştir.