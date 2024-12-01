https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/111-takilabilir-isler-sergisi-sekiz-sanatci-kadini-bir-araya-getirdi-4-aralikta-aciliyor-1091032922.html
'111 Takılabilir İşler Sergisi' sekiz sanatçı kadını bir araya getirdi: 4 Aralık’ta açılıyor
'111 Takılabilir İşler Sergisi' sekiz sanatçı kadını bir araya getirdi: 4 Aralık’ta açılıyor
Sputnik Türkiye
'111 Takılabilir İşler Sergisi' 4-17 Aralık tarihlerinde Üsküdar'da olacak. Sergi kadın duyarlılığı için çalışanlara adandı. 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T15:42+0300
2024-12-01T15:42+0300
2024-12-01T16:25+0300
yaşam
sergi
üsküdar belediyesi
kadın
takı
takı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091032767_0:0:1084:611_1920x0_80_0_0_a6f936ba678a2db92cf4ebe95e6547fc.jpg
'111 Takılabilir İşler Sergisi' 4 Aralık'ta İstanbul Üsküdar'da başlayacak. Bu sergide kadın sanatçıların el emeği takıları sergilenecek.4 Aralık akşamı saat 19:00’da açılış kokteyli gerçekleştirilecek sergi, 17 Aralık’a kadar Nevmekan Selimiye’de izlenebilecek.Sergide Fatmanur Bayraktar, Ayça Üzelgün Tekeli, Bengü Bilgiç, Esin Özgür, Gözde Özel, Halime Dalma, Nevhan Varol ve Visal Çölgeçen'in eserleri yer alacak.111 takılabilir nesne yer alacakYüz On Bir sergisi kadınları sergiyi "Dünyaya gelişimizin sevgi, barış ve kardeşliği vurgulaması için ve bunun adına üretmenin keyfi için yeniden bir araya geldik. Elimizdeki hammaddeleri işleyerek, birbirinden destek alan ama farklı bakış ve hayallerle tasarladığımız mücevherleri yeryüzü galerisinde tanıklığınıza sunmaya meylettik. Sergimiz, kadınlar tarafından üretilen 111 adet takılabilir nesne ile tüm kadınlara, kadın duyarlılığı için çalışan tüm kadınlara, erkeklere ve kuruluşlara yani hepimize adanmıştır. Erkeklerin ve kadınların kafalarındaki kadın ve erkek tasarımlarının değiştiği, "şiddete sıfır tolerans" ilkesi ile yaşayabildiği bir ülke, bir dünya ve bir gelecek dileğiyle…" diyerek duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/81-ilden-gelen-fotograflar-hayatimiz-cumhuriyet-temali-sergi-oldu-1089722542.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091032767_0:0:1084:813_1920x0_80_0_0_e78d77887d16da7b89d46617b88d3d2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
takılabilir işler sergisi, takılabilir işler sergisi istanbul, takı sergisi kadınlar üsküdar, yüz on bir takı sergisi
takılabilir işler sergisi, takılabilir işler sergisi istanbul, takı sergisi kadınlar üsküdar, yüz on bir takı sergisi
'111 Takılabilir İşler Sergisi' sekiz sanatçı kadını bir araya getirdi: 4 Aralık’ta açılıyor
15:42 01.12.2024 (güncellendi: 16:25 01.12.2024)
'111 Takılabilir İşler Sergisi' 4-17 Aralık tarihlerinde Üsküdar'da olacak. Sergi kadın duyarlılığı için çalışanlara adandı.
'111 Takılabilir İşler Sergisi' 4 Aralık'ta İstanbul Üsküdar'da başlayacak. Bu sergide kadın sanatçıların el emeği takıları sergilenecek.
4 Aralık akşamı saat 19:00’da açılış kokteyli gerçekleştirilecek sergi, 17 Aralık’a kadar Nevmekan Selimiye’de izlenebilecek.
Sergide Fatmanur Bayraktar, Ayça Üzelgün Tekeli, Bengü Bilgiç, Esin Özgür, Gözde Özel, Halime Dalma, Nevhan Varol ve Visal Çölgeçen'in eserleri yer alacak.
111 takılabilir nesne yer alacak
Yüz On Bir sergisi kadınları sergiyi "Dünyaya gelişimizin sevgi, barış ve kardeşliği vurgulaması için ve bunun adına üretmenin keyfi için yeniden bir araya geldik. Elimizdeki hammaddeleri işleyerek, birbirinden destek alan ama farklı bakış ve hayallerle tasarladığımız mücevherleri yeryüzü galerisinde tanıklığınıza sunmaya meylettik. Sergimiz, kadınlar tarafından üretilen 111 adet takılabilir nesne ile tüm kadınlara, kadın duyarlılığı için çalışan tüm kadınlara, erkeklere ve kuruluşlara yani hepimize adanmıştır. Erkeklerin ve kadınların kafalarındaki kadın ve erkek tasarımlarının değiştiği, "şiddete sıfır tolerans" ilkesi ile yaşayabildiği bir ülke, bir dünya ve bir gelecek dileğiyle…" diyerek duyurdu.