https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/111-takilabilir-isler-sergisi-sekiz-sanatci-kadini-bir-araya-getirdi-4-aralikta-aciliyor-1091032922.html

'111 Takılabilir İşler Sergisi' sekiz sanatçı kadını bir araya getirdi: 4 Aralık’ta açılıyor

'111 Takılabilir İşler Sergisi' sekiz sanatçı kadını bir araya getirdi: 4 Aralık’ta açılıyor

Sputnik Türkiye

'111 Takılabilir İşler Sergisi' 4-17 Aralık tarihlerinde Üsküdar'da olacak. Sergi kadın duyarlılığı için çalışanlara adandı. 01.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-01T15:42+0300

2024-12-01T15:42+0300

2024-12-01T16:25+0300

yaşam

sergi

üsküdar belediyesi

kadın

takı

takı

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'111 Takılabilir İşler Sergisi' 4 Aralık'ta İstanbul Üsküdar'da başlayacak. Bu sergide kadın sanatçıların el emeği takıları sergilenecek.4 Aralık akşamı saat 19:00’da açılış kokteyli gerçekleştirilecek sergi, 17 Aralık’a kadar Nevmekan Selimiye’de izlenebilecek.Sergide Fatmanur Bayraktar, Ayça Üzelgün Tekeli, Bengü Bilgiç, Esin Özgür, Gözde Özel, Halime Dalma, Nevhan Varol ve Visal Çölgeçen'in eserleri yer alacak.111 takılabilir nesne yer alacakYüz On Bir sergisi kadınları sergiyi "Dünyaya gelişimizin sevgi, barış ve kardeşliği vurgulaması için ve bunun adına üretmenin keyfi için yeniden bir araya geldik. Elimizdeki hammaddeleri işleyerek, birbirinden destek alan ama farklı bakış ve hayallerle tasarladığımız mücevherleri yeryüzü galerisinde tanıklığınıza sunmaya meylettik. Sergimiz, kadınlar tarafından üretilen 111 adet takılabilir nesne ile tüm kadınlara, kadın duyarlılığı için çalışan tüm kadınlara, erkeklere ve kuruluşlara yani hepimize adanmıştır. Erkeklerin ve kadınların kafalarındaki kadın ve erkek tasarımlarının değiştiği, "şiddete sıfır tolerans" ilkesi ile yaşayabildiği bir ülke, bir dünya ve bir gelecek dileğiyle…" diyerek duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/81-ilden-gelen-fotograflar-hayatimiz-cumhuriyet-temali-sergi-oldu-1089722542.html

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