https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/81-ilden-gelen-fotograflar-hayatimiz-cumhuriyet-temali-sergi-oldu-1089722542.html
81 ilden gelen fotoğraflar, 'Hayatımız Cumhuriyet' temalı sergi oldu
81 ilden gelen fotoğraflar, 'Hayatımız Cumhuriyet' temalı sergi oldu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla 81 ilden gönderilen “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflar “Hayatımız Cumhuriyet” adlı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T15:59+0300
2024-10-27T15:59+0300
2024-10-27T15:59+0300
türkiye
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
29 ekim 1923
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
fotoğraf sergisi
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Cumhuriyet’in 101’inci yaşında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla 81 ilden vatandaşların “Cumhuriyet ve Sen” temalı gönderdikleri fotoğraflar “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergiye dönüştü. Sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 4 Kasım'a kadar gezilebilecek. Ayrıca gönderilen fotoğraflardan oluşturulan videoyu Yavaş, sosyal medya hesaplarından “Çok güzelsin Türkiye” notuyla paylaştı. Kişisel fotoğrafların yanı sıra eski ve yeni bir çok 29 Ekim kutlamasının yansıdığı fotoğrafların yer aldığı sergide, siyah beyaz dönemine ait kutlamalardan arşiv fotoları da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-resmi-tatil-mi-bayram-tatilinde-hava-nasil-olacak-1089661840.html
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29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, 29 ekim 1923, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, fotoğraf sergisi
29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, 29 ekim 1923, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, fotoğraf sergisi
81 ilden gelen fotoğraflar, 'Hayatımız Cumhuriyet' temalı sergi oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla 81 ilden gönderilen “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflar “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergiye dönüştü.
Cumhuriyet’in 101’inci yaşında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla 81 ilden vatandaşların “Cumhuriyet ve Sen” temalı gönderdikleri fotoğraflar “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergiye dönüştü. Sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 4 Kasım'a kadar gezilebilecek.
Ayrıca gönderilen fotoğraflardan oluşturulan videoyu Yavaş, sosyal medya hesaplarından “Çok güzelsin Türkiye” notuyla paylaştı. Kişisel fotoğrafların yanı sıra eski ve yeni bir çok 29 Ekim kutlamasının yansıdığı fotoğrafların yer aldığı sergide, siyah beyaz dönemine ait kutlamalardan arşiv fotoları da bulunuyor.