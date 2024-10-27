https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/81-ilden-gelen-fotograflar-hayatimiz-cumhuriyet-temali-sergi-oldu-1089722542.html

81 ilden gelen fotoğraflar, 'Hayatımız Cumhuriyet' temalı sergi oldu

81 ilden gelen fotoğraflar, 'Hayatımız Cumhuriyet' temalı sergi oldu

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla 81 ilden gönderilen “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflar “Hayatımız Cumhuriyet” adlı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T15:59+0300

2024-10-27T15:59+0300

2024-10-27T15:59+0300

türkiye

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

29 ekim 1923

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

fotoğraf sergisi

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Cumhuriyet’in 101’inci yaşında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısıyla 81 ilden vatandaşların “Cumhuriyet ve Sen” temalı gönderdikleri fotoğraflar “Hayatımız Cumhuriyet” adlı sergiye dönüştü. Sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde 4 Kasım'a kadar gezilebilecek. Ayrıca gönderilen fotoğraflardan oluşturulan videoyu Yavaş, sosyal medya hesaplarından “Çok güzelsin Türkiye” notuyla paylaştı. Kişisel fotoğrafların yanı sıra eski ve yeni bir çok 29 Ekim kutlamasının yansıdığı fotoğrafların yer aldığı sergide, siyah beyaz dönemine ait kutlamalardan arşiv fotoları da bulunuyor.

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