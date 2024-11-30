https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/yakin-zamanda-en-net-goruntuleri-paylasilmisti-anadolu-parsinin-dnasi-inceleniyor-1091011942.html
Yakın zamanda en net görüntüleri paylaşılmıştı: Anadolu Parsı'nın DNA'sı inceleniyor
Yakın zamanda en net görüntüleri paylaşılmıştı: Anadolu Parsı'nın DNA'sı inceleniyor
Sputnik Türkiye
Sayılarının az olması nedeniyle 'koruma altına' alınan Anadolu Parsı, fotokapana yakalanmış ve en net görüntüleri paylaşılmıştı. Bilim insanları, Anadolu Parsı... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T14:54+0300
2024-11-30T14:54+0300
2024-11-30T15:00+0300
türkiye
anadolu parsı
hayvan
nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)
hayvan hakları
dna
dna testi
türkiye
anadolu
türk bilim insanları
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Türkiye’de nesli tükendiği sanılan ve ilk kez 2019'da görülen Anadolu parsının DNA’sını incelemeye devam ediyor. ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, 2019’da Batı Akdeniz’de görüntülenen erkek Anadolu parsının 5-6 yaşlarında olduğunu ve şu anda 10-11 yaşına ulaştığını belirtti. Ünal, “Gayet sağlıklı olduğu gözlenmektedir. Fakat henüz dişi bireyin tespit edilememesi, yeniden yerleştirme konusu üzerinde acilen çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi. Daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca idrarından alınan örneklerin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde DNA analizleri yapıldığını hatırlatan Ünal, “Bu çalışmanın bilimsel niteliğini artırmak amacıyla, farklı pars numunelerinden elde edilen örneklerle karşılaştırma yaparak DNA çalışmalarının kalitesini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.Anadolu Parsı'nın fotoğraflanması için ormanlara 100'e yakın foto kapan kurulmuş, nadir hayvan hakkında birçok bilgi edinilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/anadolu-parsi-fotokapandan-kacamadi-en-net-goruntuleriyle-yakalandi-1090384257.html
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anadolu parsı, hayvan, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), hayvan hakları, dna, dna testi, türkiye, anadolu, türk bilim insanları, bilim insanları
anadolu parsı, hayvan, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), hayvan hakları, dna, dna testi, türkiye, anadolu, türk bilim insanları, bilim insanları
Yakın zamanda en net görüntüleri paylaşılmıştı: Anadolu Parsı'nın DNA'sı inceleniyor
14:54 30.11.2024 (güncellendi: 15:00 30.11.2024)
Sayılarının az olması nedeniyle 'koruma altına' alınan Anadolu Parsı, fotokapana yakalanmış ve en net görüntüleri paylaşılmıştı. Bilim insanları, Anadolu Parsı hakkında daha fazla çalışma yapmak için DNA'sını inceliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Türkiye’de nesli tükendiği sanılan ve ilk kez 2019'da görülen Anadolu parsının DNA’sını incelemeye devam ediyor.
ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, 2019’da Batı Akdeniz’de görüntülenen erkek Anadolu parsının 5-6 yaşlarında olduğunu ve şu anda 10-11 yaşına ulaştığını belirtti.
Ünal, “Gayet sağlıklı olduğu gözlenmektedir. Fakat henüz dişi bireyin tespit edilememesi, yeniden yerleştirme konusu üzerinde acilen çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi.
Daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca idrarından alınan örneklerin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde DNA analizleri yapıldığını hatırlatan Ünal, “Bu çalışmanın bilimsel niteliğini artırmak amacıyla, farklı pars numunelerinden elde edilen örneklerle karşılaştırma yaparak DNA çalışmalarının kalitesini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Anadolu Parsı'nın fotoğraflanması için ormanlara 100'e yakın foto kapan kurulmuş, nadir hayvan hakkında birçok bilgi edinilmişti.