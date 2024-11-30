https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/yakin-zamanda-en-net-goruntuleri-paylasilmisti-anadolu-parsinin-dnasi-inceleniyor-1091011942.html

Yakın zamanda en net görüntüleri paylaşılmıştı: Anadolu Parsı'nın DNA'sı inceleniyor

Yakın zamanda en net görüntüleri paylaşılmıştı: Anadolu Parsı'nın DNA'sı inceleniyor

Sputnik Türkiye

Sayılarının az olması nedeniyle 'koruma altına' alınan Anadolu Parsı, fotokapana yakalanmış ve en net görüntüleri paylaşılmıştı. Bilim insanları, Anadolu Parsı... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T14:54+0300

2024-11-30T14:54+0300

2024-11-30T15:00+0300

türkiye

anadolu parsı

hayvan

nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites)

hayvan hakları

dna

dna testi

türkiye

anadolu

türk bilim insanları

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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Türkiye’de nesli tükendiği sanılan ve ilk kez 2019'da görülen Anadolu parsının DNA’sını incelemeye devam ediyor. ISUBÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Ünal, 2019’da Batı Akdeniz’de görüntülenen erkek Anadolu parsının 5-6 yaşlarında olduğunu ve şu anda 10-11 yaşına ulaştığını belirtti. Ünal, “Gayet sağlıklı olduğu gözlenmektedir. Fakat henüz dişi bireyin tespit edilememesi, yeniden yerleştirme konusu üzerinde acilen çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi. Daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca idrarından alınan örneklerin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde DNA analizleri yapıldığını hatırlatan Ünal, “Bu çalışmanın bilimsel niteliğini artırmak amacıyla, farklı pars numunelerinden elde edilen örneklerle karşılaştırma yaparak DNA çalışmalarının kalitesini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.Anadolu Parsı'nın fotoğraflanması için ormanlara 100'e yakın foto kapan kurulmuş, nadir hayvan hakkında birçok bilgi edinilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/anadolu-parsi-fotokapandan-kacamadi-en-net-goruntuleriyle-yakalandi-1090384257.html

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Sputnik Türkiye

anadolu parsı, hayvan, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (cites), hayvan hakları, dna, dna testi, türkiye, anadolu, türk bilim insanları, bilim insanları