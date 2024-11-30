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Meteoroloji tahminini güncelledi, pazartesiye dikkat: İstanbul dahil birçok ile yağış geliyor
Meteoroloji tahminini güncelledi, pazartesiye dikkat: İstanbul dahil birçok ile yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı tahminini güncelledi. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Bugün Çanakkale... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
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Geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Bugün hava durumunda, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük haritalı tahminini güncelledi. Yarın (1 Aralık), Marmara'nın Batısı ve Ege'de sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü ise başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.İstanbul'da kar ne zaman yağacak?Aralık ayının gelmesiyle beraber İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak konusu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışının aralık ayı içinde gerçekleşmesini bekliyor. İstanbul'a kar yağışı için aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE °C, 16°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 16°CParçalı bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı az bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı az bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.ADANA °C, 18°CAz bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 15°CAz bulutluMERSİN °C, 18°CAz bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.ANKARA °C, 7°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 9°CAz bulutluKONYA °C, 8°CAz bulutluYOZGAT °C, 1°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 15°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 4°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.AMASYA °C, 7°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 14°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 3°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.ERZURUM °C, -5°CAz bulutluKARS °C, 2°CAz bulutluMALATYA °C, 4°CAz bulutluVAN °C, 5°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutluSİİRT °C, 10°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 13°CAz bulutlu
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Meteoroloji tahminini güncelledi, pazartesiye dikkat: İstanbul dahil birçok ile yağış geliyor

07:06 30.11.2024 (güncellendi: 07:11 30.11.2024)
© AAİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı tahminini güncelledi. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Bugün Çanakkale çevrelerinde sağanak bekleniyor. Meteoroloji pazartesi gününü işaret ederek uyardı. Hafta başında başta İstanbul olmak üzere kuvvetli yağış geliyor.
Geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyretmeye devam ediyor. Bugün hava durumunda, Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük haritalı tahminini güncelledi. Yarın (1 Aralık), Marmara'nın Batısı ve Ege'de sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi günü ise başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Aralık ayının gelmesiyle beraber İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak konusu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışının aralık ayı içinde gerçekleşmesini bekliyor. İstanbul'a kar yağışı için aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Az bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 1°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C

Az bulutlu

KARS °C, 2°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Az bulutlu

VAN °C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu
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