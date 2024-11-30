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Uzmanından zehirli guatr uyarısı: Bu belirtileri görmezden gelmeyin
Uzmanından zehirli guatr uyarısı: Bu belirtileri görmezden gelmeyin
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Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, zehirli guatr hakkında uyarılarda bulundu. Zehirli guatr neden oluştuğu, tedavi yöntemlerinin... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T13:20+0300
2024-11-30T13:20+0300
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zehirli guatr belirtileri
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Vücudun aşırı miktarda tiroit hormonuna maruz kalmasıyla oluşabilecek hastalıklardan biri 'zehirli guatr' hastalığıdır. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, zehirli guatr hakkında uyarılarda bulundu.Nedenine göre farklı şikayetler görülebilirUzman Doktor Tutal, 'zehirli guatrın nedenine göre değişmekle beraber çarpıntı, sinirlilik, kolay yorulma, ishal, aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, normal yemeye rağmen kilo kaybı gibi şikâyetler görülebileceğini' söylüyor. Ayrıca bazı hastalarda gözde irileşme ve dışarı çıkması gibi göz kaslarının etkilenmesine bağlı belirtiler görülürken bazıların bacak derisinde kızarıklık ve deride kalınlaşma gibi belirtilere rastlanabiliyor.Tiroit bezi, T3 ve T4 hormonlarını üreten ve boynun ön kısmında yer alan vücudun en büyük endokrin organıdır. Tiroit hormonları dokuların büyümesi, beyin gelişimi, kalori harcanması ve oksijen tüketimi gibi hayati görevlerinin yanı sıra kalp, karaciğer, böbrek, iskelet kası ve cilt dokusu üzerinde etki gösterir. Zehirli tiroit, bazen tiroit bezinden aşırı miktarda tiroit hormonu sentezlenmesinden bazen da tiroit iltihaplarından kaynaklanabilir.Zehirli guatr nasıl tedavi edilir?Zehirli guatr tanısının muayene sonrası kan tetkikleri ile başlayacağını vurgulayan Uzm. Dr. Esra Tutal, tedavisinde kullanılan 3 yöntem olduğunu söylüyor:Zehirli guatr nasıl anlaşılır?Hastalığın tanısında muayene sonrası kan tetkiklerine bakılır. Kanda T3, T4, TSH gibi tiroit hormonları, bazı tiroit antikor değerlerine bakılır. Ayrıca ultrason ve sintigrafi de tanıda kullanılan görüntüleme yöntemlerindendir.
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Uzmanından zehirli guatr uyarısı: Bu belirtileri görmezden gelmeyin

13:20 30.11.2024
© Flickr / Derek K. Millerağrı kesici, ilaç
ağrı kesici, ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© Flickr / Derek K. Miller
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Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, zehirli guatr hakkında uyarılarda bulundu. Zehirli guatr neden oluştuğu, tedavi yöntemlerinin neler olduğu hakkında bilgi veren uzman, hastalığa sahip insanların ne tür şikayetleri olduğu konusunda da bilgi veriyor.
Vücudun aşırı miktarda tiroit hormonuna maruz kalmasıyla oluşabilecek hastalıklardan biri 'zehirli guatr' hastalığıdır. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, zehirli guatr hakkında uyarılarda bulundu.

Zehirli guatr nedir?

Hipertiroidi ve ya zehirli guatr, tiroid bezinin fazla çalışarak tiroid hormanlarını fazla üretmesi durumunda ortaya çıkar. Kanda tiroksin (T4) ve triyodotironin (t3) adı verilen hormonların seviyeleri yüksektir ve buna bağlı olarak TSH yani tiroid uyarıcı hormon seviyesi normalin altına iner.

Nedenine göre farklı şikayetler görülebilir

Uzman Doktor Tutal, 'zehirli guatrın nedenine göre değişmekle beraber çarpıntı, sinirlilik, kolay yorulma, ishal, aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, normal yemeye rağmen kilo kaybı gibi şikâyetler görülebileceğini' söylüyor. Ayrıca bazı hastalarda gözde irileşme ve dışarı çıkması gibi göz kaslarının etkilenmesine bağlı belirtiler görülürken bazıların bacak derisinde kızarıklık ve deride kalınlaşma gibi belirtilere rastlanabiliyor.
Tiroit bezi, T3 ve T4 hormonlarını üreten ve boynun ön kısmında yer alan vücudun en büyük endokrin organıdır. Tiroit hormonları dokuların büyümesi, beyin gelişimi, kalori harcanması ve oksijen tüketimi gibi hayati görevlerinin yanı sıra kalp, karaciğer, böbrek, iskelet kası ve cilt dokusu üzerinde etki gösterir.
Zehirli tiroit, bazen tiroit bezinden aşırı miktarda tiroit hormonu sentezlenmesinden bazen da tiroit iltihaplarından kaynaklanabilir.

Zehirli guatr nasıl tedavi edilir?

Zehirli guatr tanısının muayene sonrası kan tetkikleri ile başlayacağını vurgulayan Uzm. Dr. Esra Tutal, tedavisinde kullanılan 3 yöntem olduğunu söylüyor:
Günümüz de zehirli guatrın tedavisinde kullanılan 3 yöntem vardır: Birincisi ilaç tedavisi, ikincisi ameliyat, üçüncüsü ise halk arasında atom tedavisi olarak bilinen radyoaktif iyot tedavisidir. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağına hastalığın nedeni, şiddeti ve eşlik eden diğer problemleri göz önünde bulundurularak karar verilir.

Zehirli guatr nasıl anlaşılır?

Hastalığın tanısında muayene sonrası kan tetkiklerine bakılır. Kanda T3, T4, TSH gibi tiroit hormonları, bazı tiroit antikor değerlerine bakılır. Ayrıca ultrason ve sintigrafi de tanıda kullanılan görüntüleme yöntemlerindendir.
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