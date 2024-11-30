https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/uzmanindan-zehirli-guatr-uyarisi-bu-belirtileri-gormezden-gelmeyin-1091009386.html

Uzmanından zehirli guatr uyarısı: Bu belirtileri görmezden gelmeyin

Uzmanından zehirli guatr uyarısı: Bu belirtileri görmezden gelmeyin

Sputnik Türkiye

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, zehirli guatr hakkında uyarılarda bulundu. Zehirli guatr neden oluştuğu, tedavi yöntemlerinin... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T13:20+0300

2024-11-30T13:20+0300

2024-11-30T13:20+0300

sağlik

yaşam

sağlık

tiroit

tiroit hormonu

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zehirli guatr

hipertiroidi

zehirli guatr belirtileri

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Vücudun aşırı miktarda tiroit hormonuna maruz kalmasıyla oluşabilecek hastalıklardan biri 'zehirli guatr' hastalığıdır. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, zehirli guatr hakkında uyarılarda bulundu.Nedenine göre farklı şikayetler görülebilirUzman Doktor Tutal, 'zehirli guatrın nedenine göre değişmekle beraber çarpıntı, sinirlilik, kolay yorulma, ishal, aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, normal yemeye rağmen kilo kaybı gibi şikâyetler görülebileceğini' söylüyor. Ayrıca bazı hastalarda gözde irileşme ve dışarı çıkması gibi göz kaslarının etkilenmesine bağlı belirtiler görülürken bazıların bacak derisinde kızarıklık ve deride kalınlaşma gibi belirtilere rastlanabiliyor.Tiroit bezi, T3 ve T4 hormonlarını üreten ve boynun ön kısmında yer alan vücudun en büyük endokrin organıdır. Tiroit hormonları dokuların büyümesi, beyin gelişimi, kalori harcanması ve oksijen tüketimi gibi hayati görevlerinin yanı sıra kalp, karaciğer, böbrek, iskelet kası ve cilt dokusu üzerinde etki gösterir. Zehirli tiroit, bazen tiroit bezinden aşırı miktarda tiroit hormonu sentezlenmesinden bazen da tiroit iltihaplarından kaynaklanabilir.Zehirli guatr nasıl tedavi edilir?Zehirli guatr tanısının muayene sonrası kan tetkikleri ile başlayacağını vurgulayan Uzm. Dr. Esra Tutal, tedavisinde kullanılan 3 yöntem olduğunu söylüyor:Zehirli guatr nasıl anlaşılır?Hastalığın tanısında muayene sonrası kan tetkiklerine bakılır. Kanda T3, T4, TSH gibi tiroit hormonları, bazı tiroit antikor değerlerine bakılır. Ayrıca ultrason ve sintigrafi de tanıda kullanılan görüntüleme yöntemlerindendir.

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