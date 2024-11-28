https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sarkici-suavinin-bodrumdaki-arsasinda-kesilen-agaclarla-ilgili-inceleme-baslatildi-1090931810.html

Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T15:27+0300

2024-11-28T15:27+0300

2024-11-28T15:27+0300

türkiye

suavi

bodrum

bodrum belediyesi

ağaç

imar

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Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı.Bakanlık inceleme yaptıAlınan bilgiye göre, Saygan'ın ilçedeki arazisinde bulunan yapılar ve yeşil alanların durumuna ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.40 ağaç kesildiYapılan incelemede, Bodrum Belediyesinin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği belirlendi.İncelemede ayrıca "ağaç rölöve paftasında" belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı, parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı tespit edildi.Yine projeye göre 50 santimetrelik taş olarak planlanan duvarların, tuğlayla inşa edildiği, tuğla duvarların üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı kayda geçirildi.İl Müdürlüğünün, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesine "uyarı yazısı" gönderdiği bildirildi.

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