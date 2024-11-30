https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ukraynali-milletvekili-dmitruk-zelenskiy-yakinda-barisi-savunmaya-baslayacak-1091003099.html

Ukraynalı milletvekili Dmitruk: Zelenskiy yakında barışı savunmaya başlayacak

Ukraynalı milletvekili Dmitruk: Zelenskiy yakında barışı savunmaya başlayacak

Sputnik Türkiye

Ukraynalı milletvekili Artem Dmitruk, Zelenskiy’in yakında barışın ateşli bir savunucusu olacağını öne sürdü. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T10:52+0300

2024-11-30T10:52+0300

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in yakında tutumunu kökten değiştireceğini ve barışın ateşli bir savunucusu olacağını belirtti.Dmitruk, “Yakında Zelenskiy ‘barış partisinin’ ateşli bir savunucusu olacak. Oysa yüzlerce insan bu tür açıklamalar nedeniyle öldürüldü ya da hapse atıldı” ifadelerine yer verdi.Ayrıca Zelenskiy'in davranışlarını bir politikacı olarak değil, bir şovmen olarak yapılandırdığını, bu nedenle onun için önemli olanın verimlilik değil, geliri etkileyen reytingler olduğunu belirten Dmitruk, “Zelenskiy, siyaset alanını anladığı sektörün standartlarına göre yeniden programlamaya karar veren bir şovmen olarak kaldı” diye ekledi.Zelenskiy, Ukrayna parlamentosuna sunduğu 'zafer planını' beş madde ve üç gizli ekten oluşan bir belge olarak tanıtmıştı. Bu planın birinci maddesi, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve ardından üyelik sürecini öngörüyordu; ikinci madde, Rusya topraklarına karşı uzun menzilli silahlarla saldırı kısıtlamalarının kaldırılmasını, üçüncü madde ise Ukrayna'ya Rusya'ya karşı 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketi' yerleştirilmesini içeriyordu. Zelenskiy, planın uygulanmasının 'taraflara bağlı olduğunu' öne sürmüştü.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin,sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.

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