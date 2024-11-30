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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ukraynali-milletvekili-dmitruk-zelenskiy-yakinda-barisi-savunmaya-baslayacak-1091003099.html
Ukraynalı milletvekili Dmitruk: Zelenskiy yakında barışı savunmaya başlayacak
Ukraynalı milletvekili Dmitruk: Zelenskiy yakında barışı savunmaya başlayacak
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Artem Dmitruk, Zelenskiy’in yakında barışın ateşli bir savunucusu olacağını öne sürdü. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T10:52+0300
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ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
yüksek rada
telegram
nato
barış
şovmen
reyting
rusya
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in yakında tutumunu kökten değiştireceğini ve barışın ateşli bir savunucusu olacağını belirtti.Dmitruk, “Yakında Zelenskiy ‘barış partisinin’ ateşli bir savunucusu olacak. Oysa yüzlerce insan bu tür açıklamalar nedeniyle öldürüldü ya da hapse atıldı” ifadelerine yer verdi.Ayrıca Zelenskiy'in davranışlarını bir politikacı olarak değil, bir şovmen olarak yapılandırdığını, bu nedenle onun için önemli olanın verimlilik değil, geliri etkileyen reytingler olduğunu belirten Dmitruk, “Zelenskiy, siyaset alanını anladığı sektörün standartlarına göre yeniden programlamaya karar veren bir şovmen olarak kaldı” diye ekledi.Zelenskiy, Ukrayna parlamentosuna sunduğu 'zafer planını' beş madde ve üç gizli ekten oluşan bir belge olarak tanıtmıştı. Bu planın birinci maddesi, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve ardından üyelik sürecini öngörüyordu; ikinci madde, Rusya topraklarına karşı uzun menzilli silahlarla saldırı kısıtlamalarının kaldırılmasını, üçüncü madde ise Ukrayna'ya Rusya'ya karşı 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketi' yerleştirilmesini içeriyordu. Zelenskiy, planın uygulanmasının 'taraflara bağlı olduğunu' öne sürmüştü.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin,sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/abdde-ukraynanin-bolunmesi-icin-hazirlik-yapilmasi-cagrisinda-bulunuldu-zelenskiy-duvara-toslamis-1090953827.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, yüksek rada, telegram, nato, barış, şovmen, reyting, rusya, vladimir putin, yuriy uşakov
vladimir zelenskiy, ukrayna, yüksek rada, telegram, nato, barış, şovmen, reyting, rusya, vladimir putin, yuriy uşakov

Ukraynalı milletvekili Dmitruk: Zelenskiy yakında barışı savunmaya başlayacak

10:52 30.11.2024
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
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Ukraynalı milletvekili Artem Dmitruk, Zelenskiy’in yakında barışın ateşli bir savunucusu olacağını öne sürdü.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Artem Dmitruk, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in yakında tutumunu kökten değiştireceğini ve barışın ateşli bir savunucusu olacağını belirtti.
Dmitruk, “Yakında Zelenskiy ‘barış partisinin’ ateşli bir savunucusu olacak. Oysa yüzlerce insan bu tür açıklamalar nedeniyle öldürüldü ya da hapse atıldı” ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Zelenskiy'in davranışlarını bir politikacı olarak değil, bir şovmen olarak yapılandırdığını, bu nedenle onun için önemli olanın verimlilik değil, geliri etkileyen reytingler olduğunu belirten Dmitruk, “Zelenskiy, siyaset alanını anladığı sektörün standartlarına göre yeniden programlamaya karar veren bir şovmen olarak kaldı” diye ekledi.
Zelenskiy, Ukrayna parlamentosuna sunduğu 'zafer planını' beş madde ve üç gizli ekten oluşan bir belge olarak tanıtmıştı. Bu planın birinci maddesi, Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesini ve ardından üyelik sürecini öngörüyordu; ikinci madde, Rusya topraklarına karşı uzun menzilli silahlarla saldırı kısıtlamalarının kaldırılmasını, üçüncü madde ise Ukrayna'ya Rusya'ya karşı 'kapsamlı nükleer olmayan caydırıcılık paketi' yerleştirilmesini içeriyordu. Zelenskiy, planın uygulanmasının 'taraflara bağlı olduğunu' öne sürmüştü.
Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin,sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.
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