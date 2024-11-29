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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/abdde-ukraynanin-bolunmesi-icin-hazirlik-yapilmasi-cagrisinda-bulunuldu-zelenskiy-duvara-toslamis-1090953827.html
ABD'de Ukrayna'nın bölünmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu: 'Zelenskiy duvara toslamış durumda'
ABD'de Ukrayna'nın bölünmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu: 'Zelenskiy duvara toslamış durumda'
Sputnik Türkiye
Siyasi analist Bremmer, Avrupa’yı Ukrayna'nın bölünmesine hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T05:08+0300
2024-11-29T05:08+0300
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Eurasia Group siyasi risk danışmanlık şirketinin başkanı Jan Bremmer, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, Avrupa’nın Ukrayna'daki çatışmanın en olası sonucu olan ülkenin bölünmesine hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Bremmer, “Rusya geniş toprakları kontrol altına aldı ve bu topraklardan vazgeçmeyecek. Ukrayna, bu toprakları geri almak için gerekli askeri kapasiteye sahip değil” dedi ve Ukrayna’nın bölünme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.Bremmer’e göre, cephedeki durum Kiev için kötüye giderse, Ukrayna Donbass dahil ülkenin doğu ve güneydoğusunu kaybedebilir. Ayrıca, Rusya'nın bu bölgeleri gönüllü olarak geri vereceği ihtimalini de dışladı.Siyasi analist, Trump’ın 'Zelenskiy’in duvara tosladığı' durumu fırsat bilerek en kısa zamanda bir barış anlaşması için baskı yapacağını öngördü. Bunun, Keith Kellogg'un ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilciliği için aday gösterilmesiyle de ilişkilendirilebileceğini söyledi. Bremmer, aynı zamanda Zelenskiy’in açıklamalarında çatışma yorgunluğunun belirtilerinin şimdiden görünmeye başladığını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için önerilerde bulunmuştu. Putin, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından ateşkes ilan edileceğini ve müzakerelere başlanacağını ifade etmişti. Ayrıca, Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçmesini, askerden arındırmayı ve tarafsız bir statü benimsemesini talep etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik terör saldırısının ardından Putin, sivillere ve sivil altyapılara saldıranlarla ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla müzakerelerin mümkün olmadığını belirtmişti. Başkan yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Moskova'nın daha önce Devlet Başkanı tarafından önerilen barış tekliflerinin iptal edilmediğini ancak şu aşamada Ukrayna ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/odessa-bolgesindeki-ilyicevsk-kentinde-bir-patlama-gerceklestigi-bildirildi-1090953699.html
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ABD'de Ukrayna'nın bölünmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu: 'Zelenskiy duvara toslamış durumda'

05:08 29.11.2024
© AP Photo / Jae C. HongUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
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Siyasi analist Bremmer, Avrupa’yı Ukrayna'nın bölünmesine hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
Eurasia Group siyasi risk danışmanlık şirketinin başkanı Jan Bremmer, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, Avrupa’nın Ukrayna'daki çatışmanın en olası sonucu olan ülkenin bölünmesine hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Bremmer, “Rusya geniş toprakları kontrol altına aldı ve bu topraklardan vazgeçmeyecek. Ukrayna, bu toprakları geri almak için gerekli askeri kapasiteye sahip değil” dedi ve Ukrayna’nın bölünme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
Bremmer’e göre, cephedeki durum Kiev için kötüye giderse, Ukrayna Donbass dahil ülkenin doğu ve güneydoğusunu kaybedebilir. Ayrıca, Rusya'nın bu bölgeleri gönüllü olarak geri vereceği ihtimalini de dışladı.
Siyasi analist, Trump’ın 'Zelenskiy’in duvara tosladığı' durumu fırsat bilerek en kısa zamanda bir barış anlaşması için baskı yapacağını öngördü. Bunun, Keith Kellogg'un ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilciliği için aday gösterilmesiyle de ilişkilendirilebileceğini söyledi. Bremmer, aynı zamanda Zelenskiy’in açıklamalarında çatışma yorgunluğunun belirtilerinin şimdiden görünmeye başladığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için önerilerde bulunmuştu. Putin, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından ateşkes ilan edileceğini ve müzakerelere başlanacağını ifade etmişti. Ayrıca, Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçmesini, askerden arındırmayı ve tarafsız bir statü benimsemesini talep etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik terör saldırısının ardından Putin, sivillere ve sivil altyapılara saldıranlarla ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla müzakerelerin mümkün olmadığını belirtmişti. Başkan yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Moskova'nın daha önce Devlet Başkanı tarafından önerilen barış tekliflerinin iptal edilmediğini ancak şu aşamada Ukrayna ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.
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