https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/abdde-ukraynanin-bolunmesi-icin-hazirlik-yapilmasi-cagrisinda-bulunuldu-zelenskiy-duvara-toslamis-1090953827.html
ABD'de Ukrayna'nın bölünmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu: 'Zelenskiy duvara toslamış durumda'
ABD'de Ukrayna'nın bölünmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu: 'Zelenskiy duvara toslamış durumda'
Sputnik Türkiye
Siyasi analist Bremmer, Avrupa’yı Ukrayna'nın bölünmesine hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T05:08+0300
2024-11-29T05:08+0300
2024-11-29T05:08+0300
ukrayna krizi
abd
yuriy uşakov
kiev
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_0:45:3068:1771_1920x0_80_0_0_14029d76851707ee0f17135dc346f91f.jpg
Eurasia Group siyasi risk danışmanlık şirketinin başkanı Jan Bremmer, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, Avrupa’nın Ukrayna'daki çatışmanın en olası sonucu olan ülkenin bölünmesine hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Bremmer, “Rusya geniş toprakları kontrol altına aldı ve bu topraklardan vazgeçmeyecek. Ukrayna, bu toprakları geri almak için gerekli askeri kapasiteye sahip değil” dedi ve Ukrayna’nın bölünme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.Bremmer’e göre, cephedeki durum Kiev için kötüye giderse, Ukrayna Donbass dahil ülkenin doğu ve güneydoğusunu kaybedebilir. Ayrıca, Rusya'nın bu bölgeleri gönüllü olarak geri vereceği ihtimalini de dışladı.Siyasi analist, Trump’ın 'Zelenskiy’in duvara tosladığı' durumu fırsat bilerek en kısa zamanda bir barış anlaşması için baskı yapacağını öngördü. Bunun, Keith Kellogg'un ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilciliği için aday gösterilmesiyle de ilişkilendirilebileceğini söyledi. Bremmer, aynı zamanda Zelenskiy’in açıklamalarında çatışma yorgunluğunun belirtilerinin şimdiden görünmeye başladığını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için önerilerde bulunmuştu. Putin, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından ateşkes ilan edileceğini ve müzakerelere başlanacağını ifade etmişti. Ayrıca, Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçmesini, askerden arındırmayı ve tarafsız bir statü benimsemesini talep etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik terör saldırısının ardından Putin, sivillere ve sivil altyapılara saldıranlarla ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla müzakerelerin mümkün olmadığını belirtmişti. Başkan yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Moskova'nın daha önce Devlet Başkanı tarafından önerilen barış tekliflerinin iptal edilmediğini ancak şu aşamada Ukrayna ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/odessa-bolgesindeki-ilyicevsk-kentinde-bir-patlama-gerceklestigi-bildirildi-1090953699.html
kiev
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5b14ef895f2afb3eb9a9bfa63c0946f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, yuriy uşakov, kiev, ukrayna, rusya
abd, yuriy uşakov, kiev, ukrayna, rusya
ABD'de Ukrayna'nın bölünmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu: 'Zelenskiy duvara toslamış durumda'
Siyasi analist Bremmer, Avrupa’yı Ukrayna'nın bölünmesine hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
Eurasia Group siyasi risk danışmanlık şirketinin başkanı Jan Bremmer, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, Avrupa’nın Ukrayna'daki çatışmanın en olası sonucu olan ülkenin bölünmesine hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Bremmer, “Rusya geniş toprakları kontrol altına aldı ve bu topraklardan vazgeçmeyecek. Ukrayna, bu toprakları geri almak için gerekli askeri kapasiteye sahip değil” dedi ve Ukrayna’nın bölünme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
Bremmer’e göre, cephedeki durum Kiev için kötüye giderse, Ukrayna Donbass dahil ülkenin doğu ve güneydoğusunu kaybedebilir. Ayrıca, Rusya'nın bu bölgeleri gönüllü olarak geri vereceği ihtimalini de dışladı.
Siyasi analist, Trump’ın 'Zelenskiy’in duvara tosladığı' durumu fırsat bilerek en kısa zamanda bir barış anlaşması için baskı yapacağını öngördü. Bunun, Keith Kellogg'un ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilciliği için aday gösterilmesiyle de ilişkilendirilebileceğini söyledi. Bremmer, aynı zamanda Zelenskiy’in açıklamalarında çatışma yorgunluğunun belirtilerinin şimdiden görünmeye başladığını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için önerilerde bulunmuştu. Putin, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından ateşkes ilan edileceğini ve müzakerelere başlanacağını ifade etmişti. Ayrıca, Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçmesini, askerden arındırmayı ve tarafsız bir statü benimsemesini talep etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik terör saldırısının ardından Putin, sivillere ve sivil altyapılara saldıranlarla ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla müzakerelerin mümkün olmadığını belirtmişti. Başkan yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Moskova'nın daha önce Devlet Başkanı tarafından önerilen barış tekliflerinin iptal edilmediğini ancak şu aşamada Ukrayna ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.