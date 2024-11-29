https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/abdde-ukraynanin-bolunmesi-icin-hazirlik-yapilmasi-cagrisinda-bulunuldu-zelenskiy-duvara-toslamis-1090953827.html

ABD'de Ukrayna'nın bölünmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu: 'Zelenskiy duvara toslamış durumda'

ABD'de Ukrayna'nın bölünmesi için hazırlık yapılması çağrısında bulunuldu: 'Zelenskiy duvara toslamış durumda'

Sputnik Türkiye

Siyasi analist Bremmer, Avrupa’yı Ukrayna'nın bölünmesine hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T05:08+0300

2024-11-29T05:08+0300

2024-11-29T05:08+0300

ukrayna krizi

abd

yuriy uşakov

kiev

ukrayna

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_0:45:3068:1771_1920x0_80_0_0_14029d76851707ee0f17135dc346f91f.jpg

Eurasia Group siyasi risk danışmanlık şirketinin başkanı Jan Bremmer, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, Avrupa’nın Ukrayna'daki çatışmanın en olası sonucu olan ülkenin bölünmesine hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Bremmer, “Rusya geniş toprakları kontrol altına aldı ve bu topraklardan vazgeçmeyecek. Ukrayna, bu toprakları geri almak için gerekli askeri kapasiteye sahip değil” dedi ve Ukrayna’nın bölünme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.Bremmer’e göre, cephedeki durum Kiev için kötüye giderse, Ukrayna Donbass dahil ülkenin doğu ve güneydoğusunu kaybedebilir. Ayrıca, Rusya'nın bu bölgeleri gönüllü olarak geri vereceği ihtimalini de dışladı.Siyasi analist, Trump’ın 'Zelenskiy’in duvara tosladığı' durumu fırsat bilerek en kısa zamanda bir barış anlaşması için baskı yapacağını öngördü. Bunun, Keith Kellogg'un ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilciliği için aday gösterilmesiyle de ilişkilendirilebileceğini söyledi. Bremmer, aynı zamanda Zelenskiy’in açıklamalarında çatışma yorgunluğunun belirtilerinin şimdiden görünmeye başladığını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için önerilerde bulunmuştu. Putin, Ukrayna birliklerinin Rusya'nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından ateşkes ilan edileceğini ve müzakerelere başlanacağını ifade etmişti. Ayrıca, Kiev’in NATO üyeliğinden vazgeçmesini, askerden arındırmayı ve tarafsız bir statü benimsemesini talep etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik terör saldırısının ardından Putin, sivillere ve sivil altyapılara saldıranlarla ya da nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturanlarla müzakerelerin mümkün olmadığını belirtmişti. Başkan yardımcısı Yuriy Uşakov ise, Moskova'nın daha önce Devlet Başkanı tarafından önerilen barış tekliflerinin iptal edilmediğini ancak şu aşamada Ukrayna ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/odessa-bolgesindeki-ilyicevsk-kentinde-bir-patlama-gerceklestigi-bildirildi-1090953699.html

kiev

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, yuriy uşakov, kiev, ukrayna, rusya