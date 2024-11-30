https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/tunceli-belediye-baskan-yardimcisi-birsen-orhan-tutuklandi-1091015168.html

Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı

Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve bugün gözaltına alınan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T16:49+0300

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türkiye

tunceli

tunceli belediyesi

kayyum

tutuklama

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Tunceli Belediyesine kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve hakkında ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı getirilen Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan bugün sabah saatlerinde Pertek ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan Orhan, tutuklama talebi ile sulh ceza hakkimliğine sevk edildi. Orhan, "2911 sayılı gösteri kanununa muhalefetten" tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/dem-parti-es-genel-baskan-yardimcisi-ve-kayapinar-belediye-es-baskani-tutuklandi-1091007704.html

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