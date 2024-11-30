https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/tunceli-belediye-baskan-yardimcisi-birsen-orhan-tutuklandi-1091015168.html
Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı
Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve bugün gözaltına alınan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T16:49+0300
2024-11-30T16:49+0300
2024-11-30T16:48+0300
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tunceli belediyesi
kayyum
tutuklama
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Tunceli Belediyesine kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve hakkında ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı getirilen Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan bugün sabah saatlerinde Pertek ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan Orhan, tutuklama talebi ile sulh ceza hakkimliğine sevk edildi. Orhan, "2911 sayılı gösteri kanununa muhalefetten" tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/dem-parti-es-genel-baskan-yardimcisi-ve-kayapinar-belediye-es-baskani-tutuklandi-1091007704.html
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tunceli, tunceli belediyesi, kayyum, tutuklama
tunceli, tunceli belediyesi, kayyum, tutuklama
Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı
Kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve bugün gözaltına alınan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan tutuklandı.
Tunceli Belediyesine kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan ve hakkında ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı getirilen Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan bugün sabah saatlerinde Pertek ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan Orhan, tutuklama talebi ile sulh ceza hakkimliğine sevk edildi. Orhan, "2911 sayılı gösteri kanununa muhalefetten" tutuklanarak cezaevine gönderildi.