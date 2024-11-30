https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/trafige-cikacaklar-dikkat-uygulama-yarin-basliyor-4-bin-69-lira-cezasi-var-1091002061.html

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Uygulama yarın başlıyor, 4 bin 69 lira cezası var

Trafiğe çıkacaklar dikkat: Uygulama yarın başlıyor, 4 bin 69 lira cezası var

Sputnik Türkiye

Kar yağışlı ve soğuk havanın yüzünü göstermesiyle beraber yarından (1 Aralık) itibaren ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Kurallara... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T10:03+0300

2024-11-30T10:03+0300

2024-11-30T10:03+0300

türkiye

kış lastiği

kış

uygulama

ceza

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Cezası 4 bin 69 liraZorunluluğa rağmen araçlarına kış lastiği taktırmayan ticari işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-bos-belge-gecerli-kabul-edildi-1091000407.html

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